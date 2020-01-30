 Япония выделила 340 тыс. долл. на реализацию в Украине шести проектов в области здравоохранения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правительство Японии учредило в Украине программу "Кусаноне" в 2003 году, и с тех пор профинансировало реализацию 144 проектов на общую сумму 10 млн долларов в сферах здравоохранения, социальной защиты и т.п. Нынешние шесть проектов касаются модернизации медицинского оборудования.

Так, в рамках проекта будет закуплен реанимационный монитор и две инфузионные станции для отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы.

Также будет обновлено оборудование в приемно-диагностическом отделении больницы города Бердянск Запорожской области. В рамках проекта будет закуплен видеогастроскоп, электрохирургический аппарат, аспиратор, щипцы для биопсии. Для Центральной городской больницы города Новая Каховка Херсонской области в рамках проекта будет закуплена ультразвуковая диагностическая система экспертного класса.

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Для Шосткинской центральной районной больницы Сумской области в рамках проекта будет закуплена реанимационная система для новорожденных, аспиратор, лампа для фототерапии, двошприцевый инфузионный насос. В Красиловской центральной районной больнице Хмельницкой области в рамках проекта будет закуплен видеогастроскоп, видеоколоноскоп, бронхоскоп, реализует проект БО "Украинский фонд благотворительности".

Еще один проект касается улучшения санитарных условий в детском социально-реабилитационном центре "Надежда" города Лубны Полтавской области, в рамках проекта будет осуществлено утепление стен, монтаж водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки.

Также посол Такаши сообщил, что до конца марта этого года правительство Японии планирует подписать грантовые соглашения по реализации еще шести проектов

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С начала установления дипломатических отношений Япония предоставила Украине помощь на общую сумму 3,1 млрд. долл. В частности, с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в Украине на общую сумму 1,87 млрд. долл.