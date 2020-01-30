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 Политика Украины
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Все про:МИД (5272) Пристайко (378) Помпео (215)

 Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко

Министерство иностранных дел анонсирует завтрашние переговоры главы министерства Вадима Пристайко и госсекретаря США Майка Помпео.

Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча дипломатов запланирована на 9.30.

"В ходе встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ в нашем государстве, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В связи с визитом Помпео в Киеве возможны ограничения движения с 30 января по 1 февраля, - Госохрана

После завершения переговоров Вадим Пристайко и Майк Помпео возложат цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Помпео посетит Украину с визитом 30-31 января.

Также в пятницу, 31 января, состоится его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3172883
 
 
 Топ комментарии
 
Обороноспособность вообще смешно, армия давно в окружении, на передке враги кацапы, а в тылу предатели, ватники и такие же враги малороссы которые только и ждут отмашки шоб побежать на рихвирендум о жрубе с Рациюшкой...Нет никакой боеспособности, хватит врать самим себе.
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Немели чушь -- мозги у тебя в окружении Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 5649
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зебуины, а помните? а мы вас предупреждали еще весной....

Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 3084
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Хто ж там підслуховував , чи..піднюхівав??
🤗
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Обороноспособность вообще смешно, армия давно в окружении, на передке враги кацапы, а в тылу предатели, ватники и такие же враги малороссы которые только и ждут отмашки шоб побежать на рихвирендум о жрубе с Рациюшкой...Нет никакой боеспособности, хватит врать самим себе.
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Трамп, трамп, трамп - а сказки пусть этот чувак с лицом доверчивого дятла зелебобам рассказывает, которые все "покращення" ждут не дождуться и светлеют ихние лица день ото дня)))
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Помпео скажет, что в США землю продают не больше 50 га, людям имеющим не менее 5 лет стажа работы в сельском хозяйстве.
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А который с короной. Еще вирусом именуется. Как бы и не интересует шан. господ-панов?
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Помпео будет разговаривать с пустым местом? Пристайка это же никто...ноль без палочки....одно только название министр иностранных дел...а на деле ноль...
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ЗЕ готов принимать в любой позе, и по самые помидоры

Зеленский в Юрмале: "Украина как порноактриса, которая готова принимать с любой стороны"
Зеленский в Давосе: "Украина хорошая страна, но недолюбленная, нам надо инвестиции, дайте кто-нибудь".
Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 9485
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зебуины, а помните? а мы вас предупреждали еще весной....

Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 3084
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Когда уже Барыгу посадят! Вместе с его ботами и фигурантами!
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