 Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко

Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча дипломатов запланирована на 9.30.

"В ходе встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ в нашем государстве, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказано в сообщении.

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После завершения переговоров Вадим Пристайко и Майк Помпео возложат цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Помпео посетит Украину с визитом 30-31 января.

Также в пятницу, 31 января, состоится его встреча с президентом Владимиром Зеленским.