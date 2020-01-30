 Правонарушителям из ГБР и их заказчикам не нужны показания свидетеля Порошенко, - адвокат Головань

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань написал в своем блоге на УП, информирует Цензор.НЕТ.

Горань сообщил, что 29 января былвынужден письменно, под канцелярский штамп, напомнить сотрудникам ГБР, что пятый Президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а потому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля.

"В ГБР об этом и так знают, ведь о поездке Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов во всем производствам 24 января. Однако 24 января 4 часа следователи ГБР потратили на пустые и абсурдные вопросы в производстве о Минских соглашениях", - отметил адвакат.

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По его мнению, "правонарушителям из ГБР и их заказчикам" не нужны показания свидетеля Порошенко. Собственноручные показания Порошенко по всем известным производствам следователям ГБР были переданы еще в сентябре 2019 года.

"Укоренившаяся под крышей ГБР группировка уже не таясь пытается создать препятствия деятельности государственного деятеля Петра Порошенко, превращая каждый вызов на допрос в провокационное шоу. И за это придется отвечать", - заявляет Головань.

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