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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17993) ГБР (904) Головань Игорь (31)

 Правонарушителям из ГБР и их заказчикам не нужны показания свидетеля Порошенко, - адвокат Головань

В ГБР не интересуются свидетельскими показаниями пятого Президента Украины Петра Порошенко, там заинтересованы только в создании препятствий деятельности политика.

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань написал в своем блоге на УП, информирует Цензор.НЕТ.

Горань сообщил, что 29 января былвынужден письменно, под канцелярский штамп, напомнить сотрудникам ГБР, что пятый Президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а потому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля. 

"В ГБР об этом и так знают, ведь о поездке Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов во всем производствам 24 января. Однако 24 января 4 часа следователи ГБР потратили на пустые и абсурдные вопросы в производстве о Минских соглашениях", - отметил адвакат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Порошенко подают 14 исков против следователей ГБР, Нацполиции и сотрудников НАБУ

По его мнению, "правонарушителям из ГБР и их заказчикам" не нужны показания свидетеля Порошенко. Собственноручные показания Порошенко по всем известным производствам следователям ГБР были переданы еще в сентябре 2019 года.

"Укоренившаяся под крышей ГБР группировка уже не таясь пытается создать препятствия деятельности государственного деятеля Петра Порошенко, превращая каждый вызов на допрос в провокационное шоу. И за это придется отвечать", - заявляет Головань.

Читайте также: Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков

Источник: https://censor.net.ua/n3172879
 
   
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Одно другого не отменяет, особенно если посмотреть кто хозяин у Овоща. Правонарушителям из ГБР и их заказчикам не нужны показания свидетеля Порошенко, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8304
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Еще раз о реванше нечисти - это все звенья одной цепи!
Слуги Народа против Евроинтеграции. Арахамия - Азаров?

https://www.youtube.com/watch?v=0W9QuxgWgO0
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Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка (США) уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.
Об этом сообщает BBC News Ukraine. В документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.
Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.
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Вернеться настоящий Президент и эта шаражка будет расформирована а все эти экземпляры если не сбегут как обычно, будут осуждены!!
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щас зебіли почнуть розказувати, що Порошенко забоявся слідства стосовно того, що проти "...п'ятого президента України Петра Порошенка та експрезидента США Барака Обами відкрита кримінальна справа за нібито розкрадання та легалізацію вкрадених коштів міжнародної фінансової допомоги" - https://www.depo.ua/ukr/politics/nabu-porushilo-spravu-proti-poroshenka-y-obami-pro-rozkradannya-mizhnarodnoi-dopomogi-nardep-202001291104114
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Порошенко может дать показания фбр - это будет достойный ход
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