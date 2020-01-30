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 С начала суток 30 января враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минским договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.

По защитникам Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.

Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен на Донбассе, с начала суток наемники РФ дважды обстреливали позиции ВСУ, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172875
 
 
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Мощная речь ГОНЧАРЕНКО. Россияне продолжают убивать, но в ПАСЕ готовы за гроши продать души людей

https://www.youtube.com/watch?v=AhAxi9Vy5i4
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В ПАСЕ смотрят на "величайшего" лидера мира и думают "А оно нам что, больше нужно, чем ему?". Бубочка хоть раз там появился, не говоря уже о том, что бился за Украину и ее интересы, аки лев?! Он вел себя скорее, как осел без роду без племени. И все просрал.
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Украинскому Воину полного выздоровления! Украинский народ.
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