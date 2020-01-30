 С начала суток 30 января враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.

По защитникам Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.

Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения".

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