 С начала суток 30 января враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.
По защитникам Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.
Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.
Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения".
https://www.youtube.com/watch?v=AhAxi9Vy5i4