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Все про:взятка (4855) Киев (18506) правоохранительные органы (869) СБУ (14297) чиновник (1390)

 В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ уличили в систематическом получении взяток главного энергетика коммунального предприятия по обслуживанию жилищного фонда одного из районов Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил схему получения взяток от местных частных предпринимателей за согласование разрешительной документации на размещение наружной рекламы. Стоимость коррупционных услуг зависела от размеров, количества баннеров и места их расположения.

Задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения от местного бизнесмена заключительной части взятки - 24 тыс. гривен за размещение рекламного носителя на фасаде многоэтажного дома.

В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности, в результате чего город недополучил 11 млн грн

В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ 03

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172873
 
   
 Топ комментарии
 
В этой стране хоть один чиновник есть что не ворует?Или это сословие нужно уничтожить как класс что бы страна жила нормально ?
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сидят же такие гниды годами и ничего их не берет уродов....
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С рекламой это вообще отдельная тема. Там поле непаханое. Все изуродовано билбордами, мало того, часто эти конструкции падают при небольших порывах ветра на головы или на проходящий транспорт, и города от этих ' архитектурных форм ' ничего не получают.
Зато попробуй сам прилепить какую-то вывеску даже на свой собственный магазин, тут же прибегут и потребуют деньги- бесплатно можешь клеить только самоклейки на окна- и то не сильно много.
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В этой стране хоть один чиновник есть что не ворует?Или это сословие нужно уничтожить как класс что бы страна жила нормально ?
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для Бужанских это поди даже на отрыжку не хватит...
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Систематически воровать можно только под прикрытием, в том числе и правоохранителей...
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сидят же такие гниды годами и ничего их не берет уродов....
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Молодцы
Чиновники сделали себе кормушку с этими вывесками - чтобы согласовать, надо заплатить
Это правда
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С рекламой это вообще отдельная тема. Там поле непаханое. Все изуродовано билбордами, мало того, часто эти конструкции падают при небольших порывах ветра на головы или на проходящий транспорт, и города от этих ' архитектурных форм ' ничего не получают.
Зато попробуй сам прилепить какую-то вывеску даже на свой собственный магазин, тут же прибегут и потребуют деньги- бесплатно можешь клеить только самоклейки на окна- и то не сильно много.
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...и будут брать, пока за подобное 20-тик Жовтых Вод не будет и пожизненного запрета на работу в гос. и коммунальных структурах..все просто... В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5520 ...но кто же закон такой примет?.. ворюги в Раде или те кто их туда усадил?..шшша.з..... В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5520..
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Еще бы занялись провайдерами, которые в ЖЕУ каким-то образом согласовывают работы без проектов на прокладку кабель-каналов слаботочки в жилых домах, уродуют парадные каждый своим кабель-каналом и щитками (Триолан, Ланнет, Киевстар), дырявят где-попало и ваварварским способом перекрытия и несущие стены, подключаясь незаконно к электросети дома.
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На фото главный энергетик Керуючей компании Деснянского района. Там все такие.
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