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Все про:долг (1115) зарплата (1999) Милованов Тимофей (151)

 5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ближайшее время проведет совещание с руководителями крупнейших должников по зарплате. Пострадавшим от задолженности советуют обращаться в профсоюзы и готовить иски в суд.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, крупнейшими должниками по зарплате являются:

- АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн,

- ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) - 221 млн грн,

- ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) - 134 млн грн,

- ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" (Киев) - 53 млн грн,

- ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) - 30 млн.


5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Задолженность по выплате зарплаты работникам предприятий уменьшились на 10%, - Милованов

"По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законо заработанные деньги. Совещание будут транслировать на своей странице", - пообещал Милованов.

Он отметил, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. По словам министра, они должны не только предоставлять детям работников билеты на новогодние елки, но и заниматься реальной защитой сотрудников от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат.

"Что я прошу сделать человека, если ему задерживают зарплату? Во-первых, проверить, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да - обратитесь с жалобой к нему. Профсоюзы должны защищать право на оплату труда. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защитить себя", - написал Милованов.

Также на Цензор.НЕТ: Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Также, по его словам, следует обратиться в Госслужбу по вопросам труда.

"Обращайтесь  в Гоструд с жалобами, и это нам позволит запустить формальный процесс решения вопроса от государства", - подытожил он.

5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов 025 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3172870
 
   
 Топ комментарии
 
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5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 657
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та не плакай.. голосували, бо вибору не було.. повторись ситуація ще раз - результат буде той сам 5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 6337
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Правильно! Жри говно вместо мяса потому, что ты против рыбы!
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Выбору совсем "не було". Мозгов у люмпена не було

5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 218
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АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн

Это что ж у них за зарплаты? Коболев нервно курит Витренко
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По гуглу там работает 1000человек.
Получается если это задолженность за год (что сомнительно) то это почти 21000грн в месяц, если за полгода (что вероятнее всего) то 42тыс грн у каждого...
а в результате у всех по 5-10тыс остальные пару лямов в месяц дырехтару!
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Адам Смит



На сегодня январский план бюджета по доходам выполнен на 60%. Правда, сегодня еще последний день месячных налогов, но обычно на последний день платежи никто не откладывает. Дефицит пока - 26 млрд.
Так что придется "бомбить" газпромовские деньги, или - позор и задержки платежей
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Уже "бомбят". Сегодня уже "бомбанули" 500 млн.баксов. Поэтому курс немного и припал.
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ЮМЗ..."южмаш" - 134 млн. долгов по зарплате...
а металл в рашке покупать деньга есть?!
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Міністр з зарплатою в 200 тис грн дорікнула українців що вони не хочуть збирати на старість
Нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість але ми чомусь цього не робимо Було б добре якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь - заявила міністр соцполітики
5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 6356
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Розібратись у першу чергу потрібно з державними підприємствами. Це так як шахти на Львівщині, "Во Львовской области провели обыски на шахтах: стала известна причина Кроме того, задокументировано случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, тогда как они получали при этом заработную плату, поскольку, согласно табелей учета рабочего времени, якобы работавших под землей. На самом деле при формировании смены под землю опускалось около 10% рабочих.https://www.unn.com.ua/ru/news/1841694-u-lvivskiy-oblasti-proveli-obshuki-na-shakhtakh-stala-vidoma-prichina"
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