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Все про:конвертцентр (375) Сумщина (713) Офис генерального прокурора (61)

 Правоохранители разоблачили на Сумщине "нефтяной" конвертцентр, ущерб от которого составил 8,4 млн

Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные физическим лицам, не зарегистрированным в качестве налогоплательщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, общая сумма нанесенного ущерба государственному бюджету действиями группы лиц составляет не менее 8,4 млн грн.

Во вторник, 28 января, проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства, в их офисных помещениях и автомобилях. В ходе указанных следственных действий изъято 9 печатей предприятий, задействованных организаторами в схеме минимизации налогов, 640 тыс. грн, свыше 4 тыс. евро и 6 тыс. долларов США, прибор для счета наличности, 215 тыс. л дизельного топлива, 30 тыс. л бензина А-92, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Сейчас досудебное следствие по факту уклонения от уплаты налогов продолжается (ч. 3 ст. 212 УК Украины), в суд направлено ходатайство о наложении ареста на вещественные доказательства - 113 банковских счетов 11 предприятий, задействованных в схеме, открытые в 17 банках, а также на 52 счета, открытые в Государственной казначейской службы Украины, на которых находятся суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172869
 
 
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несуществующая проблема, приравняйте налоги к процентам конверт центров и будет счастье.
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желаю каждый день слушать Рябошапку.
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