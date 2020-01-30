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 Чиновники Госгеокадастра и Обуховской РГА перевели на подставных лиц 42 га заповедника в Конча-Заспе, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью 930 млн гривен, которые находятся в Конча-Заспе под Киевом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "оз. Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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Печерским районным судом Киева наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн гривен, что не дало злоумышленникам осуществить их перепродажу.

Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность. Продолжается досудебное следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172866
 
 
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Ну это просто фигня.
Никакого криминала.
Вот дуру, которая собиралась за 6000 грн. права сделать, посадят 100%
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И когда ш у нас каррупцией начнут бороться?
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кто? другие коррупционеры? пчелы против меда?
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За заповедники расстреливать мало, на кол садить надо - пренародно! Народ Украины.
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А ЛОХИ ДАЛЬШЕ БУДУТ ЗА БАБКИ НА МИТИНГИ БЕГАТЬ ЧТОБ ЗЕМЛЮ НЕ ПРОДАВАЛИ!
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