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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2079) децентрализация (488) Верещук (47)

 Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук отметила важность децентрализации как одной из немногих реально работающих реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

Верещук назвала "бесспорным фактом" необходимость внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже в текущем году.

"Децентрализация - одна из немногих реформ, которая реально работает, и ее нужно просто доработать. Изменения в Конституцию должны быть внесены в 2020 году, это тоже кажется мне бесспорным фактом. То, какими они будут, следует обсудить и сформулировать их с учетом мнения представителей громад, мэров и Ассоциации городов. Все они имеют очень много наработок, полученных на практике и точно понимают, как сделать так, чтобы реформа начала работать и стала нужной и эффективной на местах", - сказала она.

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172859
 
 
 Топ комментарии
 
Слугиня ЗЄбіла Ясько Єлизавета привітала Толстого з призначенням в ПАРЄ! То ось які настанови були від ЗЄленої Шмарклі - здача інтересів України!

Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 531
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Коли кажуть: "Я люблю Україну, але проголосував за Зеленського"- це вседно, що я люблю дівчат, але сплю з хлопцями.
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вона була успішна при Петі
а зедрисня почала загребущі свої лапи запускати у місцеві бюджети
і вся успішність закінчилася
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Коли кажуть: "Я люблю Україну, але проголосував за Зеленського"- це вседно, що я люблю дівчат, але сплю з хлопцями.
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Слугиня ЗЄбіла Ясько Єлизавета привітала Толстого з призначенням в ПАРЄ! То ось які настанови були від ЗЄленої Шмарклі - здача інтересів України!

Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 531
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підтвердження в студію! фейкометчик хренів!
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ЗЄбанат, про це повідомляється в телеграм-каналі "Темный рыцарь", який пов'язують з нардепом Олександром Дубінським. "Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого", - йдеться в повідомленні.
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За это надо ее выгнать из делегации ПАСЕ
Разрушить построенную фсб схему беззащитной Украины
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Це сказало Дубінське - воно грає проти тих, хто проти Бєні, включаючи і СН, - це для справедливості.
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Про децентрализацию гройсман 5 лет говорил.
Вопрос- а зачем трогать КОНСТИТУЦИЮ ? ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗАБИРАТЬ НАЛОГИ У МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
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Да всем понятно , что идёт подмена понятий.
Зебилы решили украинцев перехитрить
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Зебіли, а як всі ці ваші "перезапуски"? Чому ви в знаєте, що зпюарочатковпна Порошенком децентралізація - "одна з небагатьох реформ, яка реально працює"? І головне - чоми ви своїми "напрацювання и" хочете зніветюяати цю реформу?
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а не пішли б ви НХ, з своїми президентами ( від кравчука до зеленського) та їх дебільними і ганебними рехвормами!!!
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вона була успішна при Петі
а зедрисня почала загребущі свої лапи запускати у місцеві бюджети
і вся успішність закінчилася
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Ху*ло с лугандоном торопит. Понимает, что зебильё до конца года не усидит. Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 2995
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та не даёт клоуну покоя та Конституция, поэтому надо её менять, шоб в каждой области было свое шапито, я вот ***** очень люблю и мечтаю Харьков присоединить к белгородским ******.
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Помпео хочет заставить Зеленского выполнить «Минск» и помочь Трампу - политолог Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии

Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск»…

Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 3613

Коротко про предстоящий визит главы Госдепа Помпео в Киев.
Свои прогнозы на сей счет огласил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - Помпео звонил Зеленскому в Оман с целью узнать, что он там делает - Елисеев
Поскольку в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина США не лезут в политические вопросы в Украине (западные банкиры и Сорос, распродающие руками Зеленского Украину, - это не линия Трампа), то Помпео выполняет две задачи.
Первая - скоординировать с Зеленским линию поведения Украины во время защиты Трампа от процедуры импичмента. А также добиться четкой позиции Украины в компромате на Байдена.
Вторая - публично поддержать необходимость выполнения Украиной Минских соглашений (в рамках БС Трампа-Путина). Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск».
***
В ходе своего двухдневного визита в Украину, который начинается в четверг, 30 января, государственный секретарь США Майк Помпео намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Также сообщается, что Помпео намерен выразить поддержку США суверенитету Украины.
«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.
Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.
В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
Ранее визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооружёнными силами США.
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
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Че та все взялись конституции переписывать. Не к добру это.
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Какая к черту децентрализация? Скорее ето уплотнение, коллективизация, рейдерство и окупация. В населенных пунктах закрываются больницы и школы и присоеденяют другим населенным пунктам, там где уже все разворовано вплоть до земли. Вокруг Киева где земля дорогая творится полный беспредел. Вопреки мнению жителей большие села присоеденяют к гораздо меньшим селам, чтобы отобрать и раздеребанить землю еще и в ихних селах. Такого беспредела никогда не было.
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Чтоб вы с*ки сдохли со своей децентрализацией, которая на самом деле ето колективизация и *оптимизация*. Как может ета программа называться децентрализацией если все 3 села принудительно присоеденяют в одно с одним гауляйтером назначенным из Киева, который собирает налоги, с одной больницей вместо трех и одной школой.
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Самое интересное и маразматическое в етой *децентрализации*, ето принудительно захватывать и обьеденять села даже не граничащие друг с другом. Главное чтобы олигофрену понравилась земля или предприятие находящееся в другом селе или городке.
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...эта барышня соображает в экономике, равно как и министр-дебил...причем децентрализация, когда одни регионы набиты под завязку полезными ископаемыми и гонят их за кордон без добавленной стоимости во всю олигархи местные , а другие лапу сосать должны и будут при таком подходе, это ж федерализация прикрытая другим словом..одним рапсом и соей не проживешь, даже средне, а это бунты и восстания....не лезли бы неучи в такие вопросы, в которых ни бум-бум...воруете по тихому..продолжайте, пока терпение у народа не кончится.... Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 5738
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Когда вы видели конец терпения у стада овец?
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Що значить "должни"? Кому, з якого приводу?
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потому и должны, что нет ничего больше ни в чернигове том ни тернополе с хмельницким....карпаты дорубят- и тот регион весь сосать будет..янтарь уже на исходе и волынь взвоет...вот и все. Украина выжить и развиваться может только как унитарная и централизованная. Все остальное от лукавого. Московит только и ждет децентрализаций этих и прэ федерализаций и войн не нужно, сами себя ухандокают придурки. Ничему история не учит.
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Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук


будет ***** запихивать в укркаституцыю попутно
мнооого дерьма и незаметно
статус бамбаса впихнет.

тут только арматурапоголове поможет
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...в декабре 13-го...у самого терпение закончилось тогда, после побоища известного.....
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОНСТИТУЦИИ, зеленые придурки !!!
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Зелена децентралізація є фактично централізацією, тобто повним спотворенням того, що робили за Порошенка. І найстрашніше, в ній передбачається можливість особливих статусів. Зелені руйнують Україну, а їх і досі підтримують їх виборці. Для мене це загадка.
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