 Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.
Верещук назвала "бесспорным фактом" необходимость внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже в текущем году.
"Децентрализация - одна из немногих реформ, которая реально работает, и ее нужно просто доработать. Изменения в Конституцию должны быть внесены в 2020 году, это тоже кажется мне бесспорным фактом. То, какими они будут, следует обсудить и сформулировать их с учетом мнения представителей громад, мэров и Ассоциации городов. Все они имеют очень много наработок, полученных на практике и точно понимают, как сделать так, чтобы реформа начала работать и стала нужной и эффективной на местах", - сказала она.
Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.
Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.
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Зебилы решили украинцев перехитрить
а зедрисня почала загребущі свої лапи запускати у місцеві бюджети
і вся успішність закінчилася
Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск»…
Коротко про предстоящий визит главы Госдепа Помпео в Киев.
Свои прогнозы на сей счет огласил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
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Поскольку в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина США не лезут в политические вопросы в Украине (западные банкиры и Сорос, распродающие руками Зеленского Украину, - это не линия Трампа), то Помпео выполняет две задачи.
Первая - скоординировать с Зеленским линию поведения Украины во время защиты Трампа от процедуры импичмента. А также добиться четкой позиции Украины в компромате на Байдена.
Вторая - публично поддержать необходимость выполнения Украиной Минских соглашений (в рамках БС Трампа-Путина). Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск».
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В ходе своего двухдневного визита в Украину, который начинается в четверг, 30 января, государственный секретарь США Майк Помпео намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Также сообщается, что Помпео намерен выразить поддержку США суверенитету Украины.
«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.
Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.
В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
Ранее визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооружёнными силами США.
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
будет ***** запихивать в укркаституцыю попутно
мнооого дерьма и незаметно
статус бамбаса впихнет.
тут только арматурапоголове поможет