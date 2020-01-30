 Дело о хищении земель НААН: НАБУ вручило подозрения директору и четырем высокопоставленным чиновникам академии. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, подозрения за подписью генерального прокурора Украины детективы НАБУ вручили в течение 24-29 января 2020 года.

"Среди подозреваемых: президент НААН (на время совершения преступления - вице-президент); директор Института садоводства НААН (на время совершения преступления - первый вице-президент НААН); первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (во время совершения преступления - вице-президент НААН); вице-президент - главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления - академик-секретарь отделения НААН); директор учебно-научного центра "Институт виноградарства и виноделия им. Таирова" НААН", - говорится в сообщении.

При этом фамилии подозреваемых в сообщении не указываются.

По данным НАБУ, действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Таким образом, общее количество лиц, привлеченных к ответственности за хищение особо ценных земель НААН достигло 14: относительно девяти из них расследование закончено, дело направлено в ВАКС", - говорится в сообщении.

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В НАБУ напомнили, что, по данным следствия, в 2013-2014 годах должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева - в с. Гатное Киево-Святошинского района Киевской области, которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.





"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц. Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН", - сообщили в НАБУ.

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Как сообщалось, ранее прокуроры САП согласовали уведомление о подозрении семи чиновников в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями НААН в 2013-2014 годах. Речь идет об экс-президенте и вице-президенте НААН, директоре, экс-заведующим отделом и заведующим отдела внедрения Научно-учебного центра Института земледелия НААН. Также о подозрении уведомлены сотрудник СБУ и экс-начальник управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагенства в Киевской области.

Позже о подозрении уведомили еще двух человек: экс-главного ученого секретаря НААН и экс-заместителя начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла около 42,5 млн грн. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.