 Восьмилетняя девочка умерла от туберкулеза: родители не лечили ее и заставляли ходить в школу, - СМИ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
По словам соседей, девочка плохо чувствовала себя как минимум с сентября прошлого года. Учителя неоднократно отправляли ее домой лечиться, потому что ребенку становилось плохо на занятиях. Но уже через несколько дней родители приводили девочку обратно в класс.
К врачам родители обратились только когда девочка была в тяжелом состоянии.
"Ее принесли без сознания на руках. Туберкулезный менингит и туберкулез легких", - прокомментировала детский врач-инфекционист Каменско-Днепровской больницы Ирина Миронова.
Девочка умерла в реанимации через несколько дней.
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Родителям других школьников официальную причину смерти не сообщили. О туберкулезе те узнали из собственных источников. После обследования учащихся, туберкулез диагностировали еще и у шестиклассника.
Сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия. Родители других школьников требуют разъяснений и полной дезинфекции школы.
Эта работа тянет на 2-3 тыс?
Так шо наріту нє до тубєркульза било.
Современная медицина к которой мы стремимся и ради которой проводим реформы не направлена на профилактику и оздоровление.
Современная медицина направлена на тупое зарабатывание бабла.
Ну попробуй приведи в школу ребенка без прививки!
Вообще-то перед учебным годом все ученики должны пройти медосмотр и принести справку в школу от педиатра/семейного врача.
То, что родители дебилы - понятно, но в вколе такого не должны были пропустить.
СУПРУН СПРОСТУВАЛА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛЮОРОГРАФІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Страшно еще и то, что дитя могло заразить других учеников в школе. Вот так, от безразличия, родители теряют своих детей. И вот так начинаются эпидемии страшных корей, туберкулезов и еще разных вирусов-бактерий.... Всем на всё наплевать.
у нас есть обязательный медосмотр раз в год для посещения школы в целом, но не для физкультуры
это политика государства в работе
А класний керівник, директор....Повинні були щось робити!
КАЖДЫЙ учитель в этой школе - преступник. Каждый.
препад собрал, на зачете, рефераты студентов и сказал - кто правильно назвет тему своего реферата ставлю зает. содержаниеспрашивать не буду!
Только чуть меньше половины получили зачтено!
Неблагополучная семья... на ребенка всем было насрать, включая родителей...