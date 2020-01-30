EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  523  1
Материалы по теме:
Все про:Минюст (1473) суд (22847) Малюська Денис (36)

 Кабмин одобрил законопроект о деятельности третейских судов, - Малюська

Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов.

Об этом инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы планируем создать эффективную систему третейских судов, что должно значительно разгрузить судебную систему, поскольку будет восстановлено доверие общества к третейскому разбирательству. Важно, что в законопроект включены предохранители, которые не позволят третейским судам способствовать или быть привлеченным к рейдерским действиям", - заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, проект Закона совершенствует порядок образования и деятельности третейских судов через усиление требований к организациям, при которых могут действовать постоянно действующие третейские суды, и расширяет полномочия органов третейского самоуправления в целях эффективного осуществления третейского разбирательства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе. ФОТОрепортаж

Министр обратил внимание, что согласно представленному законопроекту деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган государственной регистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3172856
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нашим судам верить - шо у вошей рыжыки покупать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх