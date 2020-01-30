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 Экономика
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Все про:МВФ (2787) НБУ (4549) Смолий (65) Приватбанк (583)

 Главные риски для экономики - отсутствие сотрудничества с МВФ и суды по Приватбанку, - Смолий

Глава НБУ Яков Смолий озвучил ключевые риски для экономики Украины.

Он рассказал о них во время брифинга 30 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По словам Смолия, отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", - сказал Смолий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Милованов огласил экономическую стратегию правительства

Он также назвал ряд других рисков для экономики, среди которых - эскалация конфликта на Донбассе, уменьшение иностранных инвестиций в Украину, введения РФ новых торговых санкций против нашей страны, охлаждение мировой торговли и сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды.

Нацбанк ожидает, что в ближайшие несколько месяцев будет подписано соглашение о новой программе сотрудничества с МВФ. Для этого Раде необходимо принять ряд законов, которые являются предварительным условием для сотрудничества Фонда с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения ПриватБанка прежним владельцам.

Также на Цензор.НЕТ: За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ

Если же риски для экономики не реализуются, то в Нацбанке ожидают улучшения экономической ситуации в Украине. Так, до конца 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении, а золотовалютные резервы вырастут до более чем $29 млрд. При таких условиях Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 7% годовых до конца 2020 года. Сейчас учетную ставку установили на уровне 11% годовых.

Источник: https://censor.net.ua/n3172855
 
 
 Топ комментарии
 
А Голобородько с МВФ не сотрудничал!
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Главные риски - два профана в экономике: один на велике, другой на самокате, но оба - зелёные!
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А Голобородько с МВФ не сотрудничал!
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було вжопупосилательське співробітництво
піпл просто млів
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главные риски для экономики = это, например, пренебрежение государственным сектором экономики,если б каждая 10-я заправка была государственной (НО прибыльной) , то государство б диктовало цены на топливо, а не непонятно кто, далее - неспособность этих кабминов поднять предприятия наукоемких отраслей тяжелого машиностроения - самолетов, танков, двигателей для кораблей, для ракет (а все это было еще лет 15 тому назад!)и подобного, то же самое про аграрный сектор - почему нет гос.молочных ферм и ферм по откорму свиней? - если б хотя б 20 % мяса выбрасывало на рынок государство, то мы б не ели сало из отбросов соседних стран или обваловку из куриц.....и т. п. А главное - никто об этом из сегодняшних ( и папередних) кабминов и слова не говорит. А нет экономики - нет ничего, страна , которая не выпускает продукцию , идет на изнасилование.
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И конечно же Смолий со своей курсовой политикой тут совсем не причем...

Я так понимаю наркоман просил доллар по 8 вернуть...
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Главный риск для экономики - это СОЕВО- ЗЕЛЕНАЯ ПАРОДИЯ НА ВЛАСТЬ!
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А какая по твоему власть не будет риском для экономики? Неужели рыговская?
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он за прямой официальный протекторат Владимира Владимировича над Украиной
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Ты имя от президентов-окурков взял, а фамилию наследственную оставил ?
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вот только никто не может сформулировать, что украдено
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Так, гад Портнов, за 8 месяцев никак на него гумуса не накопает! Такой облом у бубочки Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій - Цензор.НЕТ 5152
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да не риск это, это уничтожение даже того, что шевелилось.Риск 0 это когда еще шансы есть......
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Главные риски - два профана в экономике: один на велике, другой на самокате, но оба - зелёные!
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Ай-яй-яй! А вся зелена шобла плвідлаяала всі зуби "на пацана", що співпраця з МВФ налагоджена, що Коломойському хрен, а не Приватбанк! Ох, зебіли, зебіли, ви хоч самі собі вірите?
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та не...главные риски для экономики и вообще для страны-нашествие зеленой саранчи Главные риски для экономики - отсутствие сотрудничества с МВФ и суды по Приватбанку, - Смолий - Цензор.НЕТ 410
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Гыг, расскажи как там новая вилла вашего принца Рината, за которого вы так усерались и называли главным кормильцем страны и воспевали его *зеленые тарифы*. Что то мне кажется что кормилец он далеко не той страны о которой вы нам так сладко в уши пели. А как там товарищ Косюк за наши деньги во Франции виллы, яхты и куриные заводы скупает?
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Да кто ему долю даст. Разрешат миски на кухне пооблизывать оно уже и довольное
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Тоді якого фіга ви у нього питаєте таку фігню?
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може хоть скрины принесешь,где мы рината воспевали?если уж сцылок нету Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій - Цензор.НЕТ 5584.а то так выглядишь обычным пустопорожним базикалой
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"Он также назвал ряд других рисков для экономики, среди которых ... уменьшение иностранных инвестиций в Украину..."
А інфа від кабміну https://censor.net.ua/news/3172819 - про великі інвестиції...



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https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/ Без учёта 4 квартала.

Вы не на цензоре черпайте информацию,а из оф источников
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Украинское государство ето ведро без дна. Так что пох. что вы туда положите и сколько налогов и подачек насобираете. Все равно все вывалится и крысы-казнокрады сожрут.
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Для чего вываливаться,если ведро изначально дырявое.Главное побольше в него запхать,а то что оно дырявое ,то таке.
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Главные риски для экономики - трускавецкие профаны у власти.
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они даже не ответят на вопрос что такое стратегия. И абревиатура ВВП - это для них не экономический термин, а руководитель соседнего государства.
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Грохните Беню и никаких больше рисков.. Главные риски для экономики - отсутствие сотрудничества с МВФ и суды по Приватбанку, - Смолий - Цензор.НЕТ 9144
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Який жах? Хто тільки мог таке передбачити?? А Зе та Ко в кугсе??
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пора объявить войну США и сразу сдаться.. пусть упарвляют.. тут нема кому
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Никто не мог ответить на вопрос - Где был Смолий когда Гончарук решал с Рожковой и Маркаровой стратегические вопросы Украины. Сейчас он заявляет что проблема это набрать как можно долгов. О промышленности и экономики вообще никто не думает, только взять и потратить. Заработать? Неее, такого они не знают.
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А где твои мозги есть, ты не знаешь? Премьер министр может вызвать к себе на обсуждение любое должностное лицо из исполнительной власти. И что, Рожковой не приходить туда? Какое она имеет право не приходить, это ее работа! Что же ты , тварь, молчал, когда Рожкову и ее детей травили быбломойские гаденыши, не возмущался, по твоему это же правильно и нормально, да? Ты правда такой дебил? Ты сам понял, что сморозил? вали в свой тихий край и не кизди о том, что ты не знаешь, кремлевский
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Подзаборный мат, суржик и ругань. Порохобот что ли? Или кацап? Только кацапы и петя троллятину по дешевке набирают, экономят. Что сказать то хотел, сформулировать можешь?
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Так ты вместо кукарекать еще раз прослушай записи. Там Рожкова задает вопрос оглобле-Леша, да, все прекрасно, курс хороший, инфляция на минимуме, но экономика в #опе, что делать собираешься??? Он отвечает-я в экономике профан, надо спрашивать у Тимофея (дебила). Тот молчит. Тогда Рожкова снова спрашивает-Леша, ну может нужно как то раскачивать экономику, работать над увлечением добавочной стоимости, организовывать какую то переработку, а не тупо вывозить сырье....Ответа нет.
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Ты про детей Рожковой забыл, их прямо там на совещании травили или в доме Гонтаревой который в это время горел?
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Ты тоже дебил, как вся зеленая плесень и Тимофей? Причем тут дети!!! Прочел что написано, реагируй на это. Я понятия не имею про детей, дом, и кто кого травил. Вопрос был правильно задан- что ты Леша собираешься делать в экономике? Ответ-я профан. Что еще добавить?
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Детей распечатка?!? Кошмар, детей не смогли отравить так уже распечатали, ну зебилы, твари.
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Вот вы взрослый человек,читали распечатку чего?Там даже присутствовали люди,которых даже на фото нет и в той компании не было.
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Ты меня в чем то хочешь убедить, переубедить, сагитировать? Я понятия не имею о каком фото речь, и прислушиваться к разговорам и записям это дело необразованного любопытного быдла, которое не отрываясь в телевизоре. Мне достаточно прочесть расшифровку разговора. Ни у кого нет сомнения, что три человека обсуждали, как одному тупому идиоту объяснять экономические процессы. Но оказалось, что и один трех так же понятия не имеет.
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Да ты шо? Не знал что Рожковой детей травили и дом Гонтаревой зебилы сожгли? Ну ты даешь, вон выше тебя твой коллега написал же, цитата "когда Рожкову и ее детей травили быбломойские гаденыши". Это же надо, бедная Гонтарева в Украину приехать не может и спасти экономику, а Рожкова уехать не может, детей отравят. Кошмар что Зеленский творит.
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Стоп, подожди зубожилое. В г. Днепр есть мер Филатов, в г. Киев есть мер Кличко, в г. Харьков Кернес.....В обязанности этого должностного лица входит управление имуществом территориальной громады. Но тебе это не интересно, насрал ты в подъезде, и нюхаешь. Тебе интересно сколько раз в неделю В.В. имеет свою супругу и с кем ходит в баню? Ты быдло, дружочек....-"человек живущий инстинктами приравнивающийся к скоту"
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Вообще-то НБУ,это независимый орган,но у них подписан меморандум о сотрудничестве,поэтому совместное совещание.
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Может вы знаете,как заработать денег не вложив.
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Конечно знаю, Пятый Президент честь ему и хвала научил. Молодец Пороз все таки.
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году"
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Мы о государственной экономике,а не о личной.Пусть они все подавятся своими схемами.
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Когда Петя сидя на чиновничьем кресле занимается частным бизнесом, это значит что вся экономика страны только для частного использования.
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Откуда вы, обозленные матерящиеся беретесь, вы же лживые донельзя, опущенные что ли в тюрьме, вам плевать, как отбросы самую дешевую ложь с матом гоните.
"Фонд президента Петр Порошенко создал своим указом лишь две недели назад." https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
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Главный риск для экономики - это 73% быдломассы, которая привела к власти шута и шариковых. И хорошего ждать не приходится.
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а чим 8% Ыліта гірша.. Все робила, шоб так сталося
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У вас сестра в Італії є? Вона так само, як ви пише Ы - замість И.
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Быдло ничего сделать не способно, оно безвредно. А вот 3% ворья и мародеров почти разворовали Украину и разорвали на части.
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Если экономика это хозяйство общества, а главные сектора 1й и 2й которые именно создают материальные блага, то про какие 3% ты чешешь! Её раздали бесплатно в 95-98 годах, а потом был только передел. Это не 3%, а максимум 50-60 человек. Отец этого мероприятия Кучма и свора пархатых ублюдков из Днепропетровска.
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Это не 50-60.Кто что охранял,тот то и спёр.Потом уже начали концентрировать,отжимать,стрелять и тд.
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Да, я знаю, а Порох с женой только вносил свои деньги в бюджет почти каждый день заботился о стране и отдавал ей последнюю копейку, дай всевышний ему долгой жизни и лет побольше лет отсидки процветания.
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году".
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Десять! ДЕСЯТЬ миллиардов!
И не гривен, а фунтов стерлингов!
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Не, это он украл, а миллиард 700 миллионов им дали, за глазки красивые. Не путай.
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3%-вы оптимистка.50% от работающего населения нетрудоустроенны.
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Як повідомлялось раніше, сумнозвісний очільник Національного банку України Яків Смолій набрехав у деклараціях на 18 мільйонів гривень та дерибанив держбюджет під дахом НБУ, про що свідчать висновки Рахункової палати з огляду на витрати держустанови за 2018 рік. Нагадаємо, протестувальники вимагають, щоби керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової притягли до відповідальності за корупційні схеми.
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Схоже, в НБУ з гідністю назріває чергова кадрова рехворма...
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Дык вот оно чё! Нужно побольше взять у МВФ и проиграть Бене суды. Вот тут и рвонет на подъем экономика!
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ускоряющееся падение промышленности со второго полугодия прошлого года и дефицит бюджета в 80 миллиардов- это уже все ваши, ЗебилЫ, заслуги.

Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!
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Нащо так багато тексту? Коли відповідь в одному слові! Головний ризик для економіки України в 2020 це Коломойський.
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Туди входить і Пріват, і МВФ, і все інше...
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" Главные риски для экономики - отсутствие сотрудничества с МВФ и суды по Приватбанку,"

Дайте это прочитать Зеленскому!
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Очень бы хотелось,что бы суд проходил гденить в Лондоне.
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МВФ не дает бене забрать приватбанк
МВФ за рыночные реформы, за рыночную экономику и против монополизации всех отраслей экономики нашими олигархами. Для этого МВФ дает шаровые кредиты под 2% годовых -фактически беспроцентный кредит, но в обмен на рыночные реформы.
Но нашим олигархам неприемлемы рыночные реформы. Они рушат всю их постсоветскую монопольную систему владения целыми отраслями экономики. Поэтому олигархи и скинулись на сериал "слуга народа" для продвижение во власть Голобородька.
Поэтому сейчас выпускают ОВГЗ под 18%, потому что МВФ не кредитует под 2%, что неминуемо приведет страну к дефолту, и что тоже выгодно олигархам, так как у них сосредоточены миллиардные средства и они докупят оставшиеся в стране активы за копейки.
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А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...(Je n'ai pas mangé depuis six jours)
)))
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