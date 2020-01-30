 Главные риски для экономики - отсутствие сотрудничества с МВФ и суды по Приватбанку, - Смолий

Он рассказал о них во время брифинга 30 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По словам Смолия, отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге.
"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", - сказал Смолий.
Читайте на Цензор.НЕТ: Милованов огласил экономическую стратегию правительства
Он также назвал ряд других рисков для экономики, среди которых - эскалация конфликта на Донбассе, уменьшение иностранных инвестиций в Украину, введения РФ новых торговых санкций против нашей страны, охлаждение мировой торговли и сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды.
Нацбанк ожидает, что в ближайшие несколько месяцев будет подписано соглашение о новой программе сотрудничества с МВФ. Для этого Раде необходимо принять ряд законов, которые являются предварительным условием для сотрудничества Фонда с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения ПриватБанка прежним владельцам.
Также на Цензор.НЕТ: За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ
Если же риски для экономики не реализуются, то в Нацбанке ожидают улучшения экономической ситуации в Украине. Так, до конца 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении, а золотовалютные резервы вырастут до более чем $29 млрд. При таких условиях Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 7% годовых до конца 2020 года. Сейчас учетную ставку установили на уровне 11% годовых.
піпл просто млів
Я так понимаю наркоман просил доллар по 8 вернуть...
А інфа від кабміну https://censor.net.ua/news/3172819 - про великі інвестиції...
Вы не на цензоре черпайте информацию,а из оф источников
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году"
"Фонд президента Петр Порошенко создал своим указом лишь две недели назад." https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
отсидкипроцветания.
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году".
И не гривен, а фунтов стерлингов!
https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!
Дайте это прочитать Зеленскому!
МВФ за рыночные реформы, за рыночную экономику и против монополизации всех отраслей экономики нашими олигархами. Для этого МВФ дает шаровые кредиты под 2% годовых -фактически беспроцентный кредит, но в обмен на рыночные реформы.
Но нашим олигархам неприемлемы рыночные реформы. Они рушат всю их постсоветскую монопольную систему владения целыми отраслями экономики. Поэтому олигархи и скинулись на сериал "слуга народа" для продвижение во власть Голобородька.
Поэтому сейчас выпускают ОВГЗ под 18%, потому что МВФ не кредитует под 2%, что неминуемо приведет страну к дефолту, и что тоже выгодно олигархам, так как у них сосредоточены миллиардные средства и они докупят оставшиеся в стране активы за копейки.
)))