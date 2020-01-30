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 Воздушные силы ВСУ восстановят в этом году аэродром оперативного назначения в Дубно, - командование

Уже в этом году авиационная комендатура вблизи города Дубно (Ривненская обл.) должна обрести боевые возможности и принимать авиацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Именно сюда перебазируется авиакомендатура из города Луцк, где теперь расположена Севастопольская бригада тактической авиации, и потребности в авиационной комендатуре там нет. Зато в Дубно Воздушные силы получат еще один действующий аэродром оперативного назначения, куда смогут садиться самолеты и вертолеты военной авиации", - сообщается на странице Командования ВС ВСУ в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

По словам специалистов логистики Командования Воздушных сил, необходимо провести немало ремонтно-восстановительных работ. Речь идет о взлетно-посадочной полосе, стоянке, зданиях обеспечения, коммуникациях.

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"Ранее в Дубно базировался полк бомбардировщиков Су-24, который был расформирован еще два десятилетия назад. И только благодаря присутствию военных на фондах бывшей авиационной части удалось сохранить инфраструктуру аэродрома. Но время и природа делает свое и без финансовых вливаний, конечно, никак", - отмечают в Командовании.

Во время рабочего визита в Ровенскую область командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов и его первый заместитель генерал-лейтенант Аркадий Вашутин осмотрели материальную базу будущей авиационной комендатуры и встретились с представителями местной власти, которая обещает помочь военным авиаторам на новом месте.

"Мэр Дубно Василий Антонюк предложил командующему Воздушных сил некоторые варианты помещений для военных в черте города. Господин Антонюк заверил, что громада будет только способствовать в создании всех условий для комфортной жизни военнослужащих. Речь идет о строительстве детского сада, бассейна, а также о выделении полтора гектара земли для строительства жилья военным. Кроме того, на уровне городского совета уже работает программа по шефской помощи воинским частям", - рассказали в Командовании ВС ВСУ.

Воздушные силы ВСУ восстановят в этом году аэродром оперативного назначения в Дубно, - командование 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172852
 
   
 Топ комментарии
 
СУКА НАЧНИТЕ УЖЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ Ф16, СКОЛЬКО МОЖНО ЛЕТАТЬ НА СОВКОВОМ ГОВНЕ КОТОРОЕ УЖЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!
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вкрай необходимо восстановить аэродром арциз.южная бессарабия в случае подрыва моста через днестровский лиман и воспрещения движения через паланку(молдова) практически оторвана от Украины.
это действительно стратегический аэродром,а не дубно.
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Пора новые свои самолёты строить, под маркой БиШ
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А новые самолёты будут, или как всегда на совдеповских дровах?
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для нових літаків потрібна хороша інфраструктура Воздушные силы ВСУ восстановят в этом году аэродром оперативного назначения в Дубно, - командование - Цензор.НЕТ 4245
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Су-24 принят на вооружение 4 февраля 1975 года.Так оставлю для сведения.
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ті су-24 та міг-21 в мене над головою літали з Дубна
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Аваков для мусоров закупил вертолеты скоро и самолеты закажет. Нужно же быстро перебрасывать своих отморозков-мусоров для подавления протестов.
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Какие ф16?...в Одессе школьный аэродром закрыли. А там были истребители ,перехватчики.,юг Украины готовим к новоросии да зебилы.
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вкрай необходимо восстановить аэродром арциз.южная бессарабия в случае подрыва моста через днестровский лиман и воспрещения движения через паланку(молдова) практически оторвана от Украины.
это действительно стратегический аэродром,а не дубно.
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**** НАЧНИТЕ УЖЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ Ф16, СКОЛЬКО МОЖНО ЛЕТАТЬ НА СОВКОВОМ ГОВНЕ КОТОРОЕ УЖЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!
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Как ты бомбардировщик истребителем заменить собрался?
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Тактические бомбардировщики никто не строит, кроме кацапов. Да и та строила Су-34, чтобы не закрывать завод в Новосибирске. Весь мир метает бомбы многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками (да и русня бомбит Сирию, используя Су-30).
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У Лугандона нет авиации, а ***** фиолетово есть у нас десяток F-16 или нет - как слону дробина.
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Просите бесплатно- их всё равно списывают. Только вам нужно за свой счёт подстелить соломку- тогда всосётся! Аэродром, ангары, казармы для лётчиков, питание, ремонт? Вы сами не справитесь- а это дорого! Обучение- тоже на халяву? Запчасти- со старых или битых самолётов. Горючее пригодное у вас есть?

А сами-то железки легко отдать- списали и всё.
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Пора новые свои самолёты строить, под маркой БиШ
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Он же в пэйсах запутается пропэллером когда взлетать будет
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Какие? Самолёты имеет смысл строить- чтобы они были лучше росийских. Иначе кто захочет на них лететь?
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Не прошло и 6 лет. Вернее прошло. Уже наверное и самолетов не осталось, будут воздушных змеев запускать и боевые дережабли
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Призначений для оперативного вильоту в зону Шенген?
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А шо там с восстановлением одесского военного аэродрома? Труханов скинулся на ремонт?
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