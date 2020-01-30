EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1628  31
Все про:взрыв (4438) Нацполиция (10818) стрельба (2581) Харьков (4559)

 Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция

Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство по факту стрельбы и взрыва гранаты, которые произошли возле областного дома ребенка в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы", - сообщает полиция.

Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия и жителей близлежащих домов, изымают и обрабатывают записи с камер видеонаблюдения.

На данный момент оперативной информации о лицах, которые могли пострадать, у полиции нет.

Напомним, 30 явнваря днем в Харькове неподалеку от областного дома ребенка №2 прозвучали выстрелы и взрыв. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковские террористы после обмена обжаловали пожизненный приговор

Источник: https://censor.net.ua/n3172849
 
 
 Топ комментарии
 
А художника Пояркова судят за оскорбление жопы президента, квалифицируя это как угроза первому лицу государства.
 показать весь комментарий
 
При этой власти скоро будут писать не "российско-террористические войска", а "российско-хулиганские". Там тоже стрельба и взрывы.
 показать весь комментарий
 
Насрал в музее - хулиганство.
Взорвал гранату и расстрелял людей - хулиганство.
Украинские законы прекрасны.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Насрал в музее - хулиганство.
Взорвал гранату и расстрелял людей - хулиганство.
Украинские законы прекрасны.
 показать весь комментарий
 
 
Не полностью согласен(((
Насрите в Русском Историческом Музее.........
 показать весь комментарий
 
А чого не розпалювання міжнаціональної ворожнечи?Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 5988
 показать весь комментарий
 
это слишком сильно - хулиганство. срочно переквалифицировать это все это на " детские шалости".
 показать весь комментарий
 
 
А художника Пояркова судят за оскорбление жопы президента, квалифицируя это как угроза первому лицу государства.
 показать весь комментарий
 
 
в данном конкретном случае сантиметров на 40-50 ниже
 показать весь комментарий
 
 
тухис это дело тонкое, эт не ментов отстреливать с даунбасовской пропиской Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 5918
 показать весь комментарий
 
 
При этой власти скоро будут писать не "российско-террористические войска", а "российско-хулиганские". Там тоже стрельба и взрывы.
 показать весь комментарий
 
 
патриотов на нары, а сепары просто хулиганы Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 3783
 показать весь комментарий
 
 
Большинство-мелкие(((
Только на админку тянут(((
 показать весь комментарий
 
ну в принципе правильно, пострелял бухой людей? заплати штраф 170 грн. и совесть твоя будет чиста как моча зелоха42 после кокса.
 показать весь комментарий
 
да шо уж там - мусора, квалифицируйте стрельбу как детскую шалость с наказанием в виде "ай-яй-яй" Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 7622
 показать весь комментарий
 
 
И вообще- нефиг ходить там, где "пацаны" развлекаются (стреляют)......
 показать весь комментарий
 
 
СКОРО В ДБР СКАЖУТ ЧТО РАССТРЕЛ МАЙДАНА ***********, А ЗАХВАТ КРЫМА И ОРДЛО ТО ТИПА ЗАБАСТОВКА ТРАКТАРИСТОВ И ШАХТЕРОВ ДАМБАСА КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ КОРМИТЬ УКРАИНУ!
 показать весь комментарий
 
 
а потом кормильцы накопали в шахтах танков и пушек Стрілянина і вибух гранати біля обласного будинку дитини в Харкові кваліфіковані як хуліганство, - поліція - Цензор.НЕТ 8230
 показать весь комментарий
 
по нынешним временам я бы квалифицировал даже как мелкое хулиганство.. гранатомётом то не пальнули
 показать весь комментарий
 
 
тож ці довбні самі пропонують вихід . треба діяти ,а не розповідати як Маруся чи Сергій!
 показать весь комментарий
 
Розповідати можливо Людям- які взмозі Вас слухати((((((((((
 показать весь комментарий
 
Аваковская полиция - украл у соседа петуха получи уголовное дело и 5 лет колонии, взорвал гранату получи хулиганку ) Только мне кажется что страна в разнос идет?
 показать весь комментарий
 
 
король уже пол года голый, но зелебобики этого не видят, они верят не только в велосипед зелоха42 но и в самокат гончарука.
 показать весь комментарий
 
так посадите на 7 лет, какое там уже хулиганство?
 показать весь комментарий
 
Що за народ? Кожне відділення міліції, вибачаюсь, поліції дбає за хороші показники своєї роботи. Начальнику треба звання собі підвищити, так, що він повинен зчиняти якийсь галас і рейвах бо там хтось комусь в груди загнав кулю 9 мм діаметром?
Це ж не Америка, щоб так відразу квітки і свічки на місці такої незначної події ставити і пресконференції проводити за участю шерифа і губернатора, вкупі з ФБР.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх