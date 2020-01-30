 Правительство запустит горячую телефонную линию для консультации врачей относительно коронавируса

Об этом сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня была протестирована правительственная горячая телефонная линия и в ближайшем времени мы сможем запустить ее для проведения консультаций. Она будет работать на национальном уровне в первую очередь для специалистов лечебной сети и для врачей-эпидемиологов, чтобы мы могли координировать все необходимые превентивные мероприятия и предоставлять необходимую помощь на региональном уровне. В дальнейшем планируется ее расширение для граждан Украины",- сказал он.
Кузин также отметил, что ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования.
По его словам, на заседании оперативного штаба, которое состоится позднее в четверг, планируется рассмотреть потребность регионов в средствах защиты и утвердить маршрут пациентов с подозрением на коронавирус.
Кузин подчеркнул, что бюро ВОЗ расширило до 11 количество референс-лабораторий и средний период ответа при подтверждении составляет два-три дня.
1-Кризова ситуація....
2-"Наша" можливість її побороти......
3-Відрахування бюджетних грошенят на Наш рахунок.........
ГРИП НЕ ПРОЙДЕ))))
Ми- ПОБОРЕМО будь-яку заразу..........
- Не звертайте уваги... це довбана маска з дзьобом...
- доктор, голова раскалывается, ужасно... может у меня мигрень?
- даа? а вы - учёный, художник, писатель, а может... из балерунов?
- та тю на вас... я обычный сварщик...
- тогда откуда у Вас мигрень?... у Вас банальное похмелье