EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  503  14
Материалы по теме:
Все про:вирус (184) Кабмин (11556) консультации (42) Минздрав (2145) врачи (662)

 Правительство запустит горячую телефонную линию для консультации врачей относительно коронавируса

В Украине запустят правительственную горячую телефонную линию для консультации врачей относительно течения и профилактики нового коронавируса.

Об этом сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня была протестирована правительственная горячая телефонная линия и в ближайшем времени мы сможем запустить ее для проведения консультаций. Она будет работать на национальном уровне в первую очередь для специалистов лечебной сети и для врачей-эпидемиологов, чтобы мы могли координировать все необходимые превентивные мероприятия и предоставлять необходимую помощь на региональном уровне. В дальнейшем планируется ее расширение для граждан Украины",- сказал он.

Кузин также отметил, что ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования.

По его словам, на заседании оперативного штаба, которое состоится позднее в четверг, планируется рассмотреть потребность регионов в средствах защиты и утвердить маршрут пациентов с подозрением на коронавирус.

Кузин подчеркнул, что бюро ВОЗ расширило до 11 количество референс-лабораторий и средний период ответа при подтверждении составляет два-три дня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

Источник: https://censor.net.ua/n3172845
 
 
 Топ комментарии
 
Прикольно а кто будет консультировать Богдан или Гончарук ? Правительство запустит горячую телефонную линию для консультации врачей относительно коронавируса - Цензор.НЕТ 556
 показать весь комментарий
 
По телебрехунцю дешевле...
 показать весь комментарий
 
а интернет ...не везде есть? (ну телемедицина..не?) только в трубку?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Консультация...Как надо правильно мазать зеленкой...
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно а кто будет консультировать Богдан или Гончарук ?
 показать весь комментарий
 
 
Очередная сказка как раздуть из мухи слона и запугать людей чтобы отвлечь их от бандитизма, капитуляции, и нашествии рузькогомира. Опять овцы побегут скупать все подряд в аптеках вплоть до вазелина и марли
 показать весь комментарий
 
 
100%
1-Кризова ситуація....
2-"Наша" можливість її побороти......
3-Відрахування бюджетних грошенят на Наш рахунок.........
ГРИП НЕ ПРОЙДЕ))))
Ми- ПОБОРЕМО будь-яку заразу..........
 показать весь комментарий
 
 
а интернет ...не везде есть? (ну телемедицина..не?) только в трубку?
 показать весь комментарий
 
 
- Лікарю, а чому у вас якийсь дивний голос?
- Не звертайте уваги... це довбана маска з дзьобом...
 показать весь комментарий
 
 
***
- доктор, голова раскалывается, ужасно... может у меня мигрень?
- даа? а вы - учёный, художник, писатель, а может... из балерунов?
- та тю на вас... я обычный сварщик...
- тогда откуда у Вас мигрень?... у Вас банальное похмелье
 показать весь комментарий
 
"Правительство запустит горячую телефонную линию для консультации врачей относительно коронавируса" - консультировать будет доктор права по медицинской тематике Скалецкая, или доктор Комаровский?
 показать весь комментарий
 
 
Сотни сокращений медработников в маленьком городишке! Да кому нужен ваш вирус? Людям жрать нечего будет!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх