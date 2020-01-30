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 С 4 февраля планируется на месяц приостановить прямые авиаперелеты в Китай, - замгендиректора аэропорта "Борисполь"

Заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк на пресс-конференции сообщил, что с 4 февраля прямых рейсов в Китай на протяжении месяца не планируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы получили уведомления от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Мы ожидаем еще три рейса авиакомпаний "МАУ" и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай на протяжении месяца не планируется", - сказал он.

Струк добавил, что все сотрудники аэропорта полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"С 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, также установлено специальное место для сдачи средств защиты", - сказал он.

Напомним, по последним данным, от китайского коронавируса умерли 170 человек, более 7 тысяч инфицированы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажиров рейса из Китая проверили в аэропорту Киева, характерных для коронавируса признаков не обнаружили. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172844
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошее у нас правительство. Шустрое такое. Как вода в унитазе. Нет, скорее, как козёл на самокате. Китай УЖЕ изолировал территорию с 60 миллионами жителей, а у нас аж с 4-го полеты приостановляет.
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Говноеды трускавецкие. Они хоть понимают, чем они рискуют?
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Говноеды трускавецкие. Они хоть понимают, чем они рискуют?
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А где второй? С чубчиком? А третий где? С роялем?
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Нашла только что... но без рояля). Остальных Гугл не выдает)
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Хорошее у нас правительство. Шустрое такое. Как вода в унитазе. Нет, скорее, как козёл на самокате. Китай УЖЕ изолировал территорию с 60 миллионами жителей, а у нас аж с 4-го полеты приостановляет.
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на карантин потом на две недели вместе с бортом
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Пару дней назад объявили о прекращении рейсов из Китая с 3-го числа. Но видимо денег хочется больше чем жить. Иранский рейс ничему не научил. П-асы...
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Даже лишнехромосомные закрыли свои границы, а мы ещё думаем- а стоит ли? Вы чё, тупые? Смертоносный вирус каждый день загребает на 50% больше людей. С 4 февраля планируется на месяц приостановить прямые авиаперелеты в Китай, - замгендиректора аэропорта "Борисполь" - Цензор.НЕТ 8452
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Рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого. Авіаперевізник і туроператор узгодили припинення рейсів

нах их туда отправляли, могли 10 дней назад ещё вернуть
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Province/StateHainanCountry/RegionMainland ChinaLast Update UTC1/29/2020, 11:00 PM Confirmed 43 Deaths1

официально 43 зараженных на этом острове
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через борисполь летает 17 млн. нах там таможенники, на военную базу и в ангары поселите на 2 недели, почему 4 февраля. забирайте сразу тогда всех.
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В четверг итальянские власти запретили высаживаться на берег шести тысячам пассажиров круизного лайнера, который прибыл в один из портов неподалеку от Рима. Запрет будет действовать, пока не станут известны результаты медицинских анализов двух китайских пассажиров, у которых подозревается коронавирус.
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