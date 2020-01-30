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 Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-депутату Верховной Рады Крыма Ганышу за госизмену

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему депутату Верховной Рады АР Крым Василию Ганышу в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры АР Крым и оставил в силе приговор Днепровского районного суда г. Киева, которым депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену", - рассказала она.

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Как сообщалось, Днепровский райсуд Киева 19 ноября 2018 года приговорил экс-депутата из Крыма Ганыша к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании российской "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыша задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ. До января 2016 года он находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора - под домашним арестом.

Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК двух созывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3172843
 
 
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В китае его б уже пустили на органы и забыли. Это у нас с ними панькаются, а в средневековой Турции посадят в чан с дерьмом и вжик...
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Где зебилы которые рассказывают сказки что при Порошенко никого не посадили?
Хотя это не прерогатива президента!
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парашенко посадив, на посаду генпрокурора югіка генпридурка, продовжити.?
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надоело в говно вступать в такое как ты!
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