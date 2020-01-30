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Все про:обмен (916) теракт (2035) Харьков (4559)

 Харьковские террористы после обмена обжаловали пожизненный приговор

Трое осужденных на пожизненное заключение по делу о теракте, случившемся в Харькове у Дворца Спорта в 2015 году, после обмена удерживаемыми лицами подали апелляции. Они требуют отменить приговор.

Информацию об этом hromadske подтвердил адвокат одного из осужденных Владимира Дворникова Игорь Нагорный, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", — сообщил Нагорный.

По его словам, аналогичные заявления также подала защита Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Каким образом осужденные, находящиеся на неподконтрольной Украине территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Даниил Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря 2019 года приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. В то же время обвиняемым сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3172840
 
 
 Топ комментарии
 
Они еще и в ЕСЧП иск подадут....да еще и бабла с государства Украина собьют.....все впереди....
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А самое печальное что на всю 37 миллионную воюющую страну не нашлось одного подготовленного снайпера который бы отправил их туда где они по определению должны быть...
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Московиты ловят бомжей на Донбассе в обменный фонд, а наши придурки меняют реальных убийц на этих бомжей.
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Они еще и в ЕСЧП иск подадут....да еще и бабла с государства Украина собьют.....все впереди....
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вот вот мудачье у власти трусливое брехливое недотепы... наглые хамовитые и придурковатые по рождению и определению...а было бы как в Моссад или ФСБ Россия или ЦРУ США, МИ- 6 Британия.... во грузом 200 как то не очень и причем не важно в какой ты типа стране...
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А чем занималсь СОЕВЫЕ УБЛЮДКИ 4 года? Задницы лизали террористам? Или алкаш Югик выпивал с ними ?
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касап, злізь з бутилки, нехай шастать, чемодан - і на парашу.
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Не подскажешь при ком они сидели и получили пожизненные сроки? Бубочка их посадил? Или все-таки бубочка их выпустил на свободу? Как и садистку Терезу. После этого Моника перестал для меня быть не только президентом, но и просто человеком. Мелкое, трусливое и тупое чмо.
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Так цих виродків засудили. Пожиттєво. Помилування не було, а була втеча за сприянням генпрокурора і зєлі. Як вважаєш, скільки зєля і рябошапка отримають за організацію наймассовішої втечі злочинців?
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красавцы пенсию им усиленную и охрану от мудаков у власти
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Відразу у ЄСПЛ пишіть! Ми богаті, ми і цим уродам заплатимо...
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А самое печальное что на всю 37 миллионную воюющую страну не нашлось одного подготовленного снайпера который бы отправил их туда где они по определению должны быть...
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снайпера є, тільки не в умовах засилля 73/43%-них...
Тут дивися ще, щоб тим хлопцям, які вижили після доставки Цемаха на підконтрольну територію - не довелося б в СІЗО сісти...
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Московиты ловят бомжей на Донбассе в обменный фонд, а наши придурки меняют реальных убийц на этих бомжей.
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придурки считают что агентура московитов - придурки...
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Секундочку. Помилування було? Ніт. Була втеча засуджених за сприянням генпрокурора Рябошапки та президента України зеленського. Скільки за втечу дають? Яке ще обжалування вироку?!!!
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я скажу кек--пропою лол--зелеботство какое..перемога квартала и юзика
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Шеколадный барыга зарабатывал на крови(всем известно), так в 13-м году он имел 1,5 лярда доляров, а на конец своей каденции, меньше 0.5 лярда. Итого 1 лярд доляров ушли на на заработки на крови...А наш зелёный голубь мира зарабатывает только на мире, и примирении. Хоть енто и не прилично спрашивать о зарплате, но интересно, сколько за каждого отпущеного убийцу, рашка отстёгивает нашему гаранту ...???
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ОНИ ЕЩЕ ВЕРНУТЬСЯ В ХАРЬКОВ И БУДУТ С УСМЕШКОЙ СМОТРЕТЬ РОДНЫМ ЖЕРТ В ЛИЦО И ГОВОРИТЬ ЧТО СУД НЕ ПРИЗНАЛ ИХ ВИНОВНЫМИ! А КАКАЯ РАЗНИЦА! ЖЕЛАЮ ЗЕЛЕБОБАМ ТОГО ЖЕ САМОГО! ДЕБИЛЫ У ВЛАСТИ САМИ ТОЛКАЮТ ЛЮДЕЙ НА РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ! А ***** ТОЛЬКО ТО И НУЖНО ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВВОДА!
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потрібно вже міняти зрадників і фсбешників які є при владі на наших полонених, бо буде лихо для України.
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а що каже дякуюдужедяку, не нагородив?
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такая от зеленского будет и амнистия для ордло
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