EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  5355  19
Все про:таможня (1575) Конча-Заспа (51) Нефьодов (165)

 Профсоюз таможни построил лакшери-дома вместо реабилитационного центра для сотрудников, - Нефедов

Государственная архитектурно-строительная инспекция, а затем и Национальная полиция должны провести расследование по факту строительства элитных коттеджей для руководителей таможни.

Об этом заявил руководитель Таможенной службы Украины Максим Нефедов в эфире "5 канала".

Как сообщает СМИ: "На деньги, которые собирали с зарплат обычных таможенников, ведомственный профсоюз построил дворцы для руководства, куда попасть обычным работникам нельзя".

По словам Нефедова, данная ситуация дискредитировала профсоюз, и в нынешнем виде он должен прекратить свою работу.

"Я бы очень хотел, чтобы старые порядки, когда профсоюз де-факто работал на интересы высшего руководства фискальной службы, остались в прошлом. В конце концов, это деньги самих таможенников – это отчисления, которые идут с их зарплат, и эти средства должны использоваться на нужды самих таможенников", - заявил Нефедов.

По его словам, результатов расследования от ГАСИ о том, как профсоюз смог возвести в Конча-Заспе коттеджи для "своих", ждут через месяц-полтора.

"Проводится расследование, кто же разрешил или проявил служебную бездеятельность, чтобы позволить там, где должен быть построен реабилитационный центр или коттеджи для персонала, построить там какой-то лакшери-дом с местами для прислуги, гаражами, бассейнами и так далее", - заверил Нефедов.

Возвращенное имущество руководитель таможни планирует реализовать на открытом аукционе.

Источник: https://censor.net.ua/n3172839
 
   
 Топ комментарии
 
а что в лакшери-домах невозможно проходить реабилитацию? ещё как можно Профсоюз таможни построил лакшери-дома вместо реабилитационного центра для сотрудников, - Нефедов - Цензор.НЕТ 7773
 показать весь комментарий
 
Тебе бородатый уже чемодан паковать пора...там под тебя зеленое стадо уже копать начало....
 показать весь комментарий
 
Не удивлен почемуто что мелкие госпидары, рядовые таможенники, не могут организовать выборы в свой же профсоюз. Страна в миниатюре.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а что в лакшери-домах невозможно проходить реабилитацию? ещё как можно Профсоюз таможни построил лакшери-дома вместо реабилитационного центра для сотрудников, - Нефедов - Цензор.НЕТ 7773
 показать весь комментарий
 
 
Тебе бородатый уже чемодан паковать пора...там под тебя зеленое стадо уже копать начало....
 показать весь комментарий
 
 
Не удивлен почемуто что мелкие *********, рядовые таможенники, не могут организовать выборы в свой же профсоюз. Страна в миниатюре.
 показать весь комментарий
 
 
Профспілки в держорганах (особливо там де є військові або спеціальні звання, ранги і т.п.) це профанація. Такі профспілки створенні для оббирання підлеглих. А спробуй лише не стати членом профспілки і одразу опинишся у чорному списку неблагонадійних. Всі, хто входять у профспілки у таких органах практично не можуть контролювати витрачання нею коштів, а якщо ти запитаєш як витрачаються кошти з фонду профспілки, то неодмінно перетворишся на ворога, як керівництва профспілки так і керівників органу, де вона створена, які і є її бенефіціарами. І, як наслідок, тебе просто виживуть з роботи через деякий час за твою цікавість, у приклад іншим, щоб боялися і не задавали зайвих запитань.
Совдепію у вигляді профспілок у держорганах потрібно викорінювати!
 показать весь комментарий
 
 
Когда я слышу слово "профсоюз", мне становится смешно😷
 показать весь комментарий
 
 
Улучшать качество жизни в стране наши чиновники всегда начинают с себя.,
Счастье узкой группы чиновников всегда оплачивается за счет конфискации счастья у большинства...
 показать весь комментарий
 
 
Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!
 показать весь комментарий
 
 
тю...так отнимите у "своих" лакшери и на этой основе сделайте базу отдыха, то бишь реабилитационный центр (а таможенникам нужна реабилитация?)))) ну... или пионер детский лагерь реабилитационный центр...
(как то пионер-лагерь уже не то... хотя в мое детство там было...то))))...)
 показать весь комментарий
 
 
А от чего таможенники проходят реабилитацию? У них стрессы от взяток с четырьмя-пятью нулями которые они каждый день получают?
 показать весь комментарий
 
 
А в ето время наши раненных и покалеченых бойцов раскидывают по полуразваленным госпиталям где нет самого необходимого даже для лечения не то что реабилитации
 показать весь комментарий
 
 
хіба це лише на митниці?! по всим державним організаціям та установам те ж саме! але інші посадовці цими благами користуються і мовчать! а нефьодов напевно з іншого світу?! дбр, хоча тьфу, яка там дбр, потрібно створити депутатську комісію та перевірити всі ці "санаторії" та "центри"!
 показать весь комментарий
 
"Проводится расследование, кто же разрешил или проявил служебную бездеятельность, чтобы позволить там, где должен быть построен реабилитационный центр или коттеджи для персонала, построить там какой-то лакшери-дом с местами для прислуги, гаражами, бассейнами и так далее", - заверил Нефедов" - ну, Петя конечно не знал, он же был занят безвизом и Томосом, он заботился о простых людях, а в это время коррупционеры делали свои тёмные дела.
 показать весь комментарий
 
Шо не поручи, на выходе всегда лакшери бордель...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх