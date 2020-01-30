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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:бигборды (183) Киев (18506) Нацполиция (10818) правоохранительные органы (869)

 Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которых подозревают в расклеивании провокативных билбордов в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - говорится в сообщении.

Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия - наш главный стратегический партнер": в Киеве демонтировали билборды с пропагандой. ФОТОрепортаж

Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция 02

Мужчины были доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения бигбордов начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Напоминаем, в ночь с 29 на 30 января в Киеве появились бигборды с фотографией бизнесмена и надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке. Всего было демонтировано 9 наклеек на 5 бигбордах.

Источник: https://censor.net.ua/n3172837
 
   
 Топ комментарии
 
лишить гражданства и на расию
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Если на билбордах был Коломойский или Медведчук, то это чистая правда и ничего провокативного.
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Шо вы блин стрелочников выставляете?! Это обычные роботяги которые даже понятия не имеют, что вешали. Вы найдите тех ублюдков которые платили за это! Отрежте их коки и заставьте сожрать. Вот тогда это будет наказание за убиенных кацапами наших ребят!
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Обменять.Уже можно украинцев ....на лаптеногих с украинскими паспортами.
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тогда вмєстє со всєй Зє!льоной плєсєнью - всю власть і йєйо "73%" ізбіратєлєй
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Если на билбордах был Коломойский или Медведчук, то это чистая правда и ничего провокативного.
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Какие-то они одинаковые - оба на одно лицо. Братья-близнецы?
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Катющенко подсуетился и ему нашли стрелочников?
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Шо вы блин стрелочников выставляете?! Это обычные роботяги которые даже понятия не имеют, что вешали. Вы найдите тех ублюдков которые платили за это! Отрежте их коки и заставьте сожрать. Вот тогда это будет наказание за убиенных кацапами наших ребят!
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ага, в ОРДЛО тоже стреляют обычные работяги-шахтеры которые понятия не имеют в кого и почему - давайте их простим отпустим. Каждый должен думать что делает и отвечать за свои поступки
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та невже шахтьори?! ти бачив тих шахтьор?!
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сарказм, всех тварей к ответу, начиная от клейщиков раша-пропаганды
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Я не спорю, нужно и стрелочников наказывать, но в первую очередь тех кто заказывал и оплачивал.
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Я, звичайно, вибачаюся... але хіба туди беруть настільки підсліпуватих роботяг, що не в змозі побачити, яку хмуйню вони вішають?
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"В работу" заказ отправила пара менеджеров, с заказом, возможно, ознакомился и руководитель компании, у которого менеджеры уточнили "Мышебратья?", со шрифтами играли девочки дизайнеры и т.д., но политическое заявление мы ждем от пары чернорабочих.
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кому бизнемсен так насолил, что его так заказали?
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пальцы в двери - мусора не будут успевать записывать за этими длбебами. а потом таки да, відхерячити - но не спеша...........
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нє віжу прічін задєрживать молодих людєй - оні всьо правільно клєїлі. Тоже самойє клєїт Зє!льона плєсєнь на вєсь мір
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Подозреваю, что этими бигбордами Аваков решил себе рейтинг поднять, так же как и с оперативным закрытием игорных заведений
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А хто замовляв,а хто друкував ось кого треба брати і вішати нма тих бігбордах.До низу башкою.
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