 Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - говорится в сообщении.

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Мужчины были доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения бигбордов начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Напоминаем, в ночь с 29 на 30 января в Киеве появились бигборды с фотографией бизнесмена и надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке. Всего было демонтировано 9 наклеек на 5 бигбордах.