 "Нафтогаз" продал $500 млн из уплаченного "Газпромом" долга по Стокгольмскому арбитражу, - Смолий

Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий во время брифинга по монетарной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"По нашим данным, "Нафтогаз" продал $500 млн из полученных $2,9 млрд от "Газпрома", - сказал он.
Гривню от проданной валюты "Нафтогаз" использовал на свои текущие нужды, а также на выплату налогов государству.
Смолий добавил, что НБУ ожидает продажи "Нафтогазом" оставшихся $ 2,4 млрд из $ 2,9 млрд.
"Ожидаем, что эти средства выйдут на рынок и если их не выкупят компании и банки, которым они будут нужны, то Нацбанк, соответственно, выкупит излишки в золотовалютные резервы для сглаживания колебаний", - сказал он.
Сообщалось, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд – остаток суммы, которую российская компания должна была выплатить по решению Стокгольмского арбитража.
Отже повторю: у бюджеті діра, і Нафтогаз змусили заплатити наперед. Тобто від Нафтогазу у цьому році грошиків не буде. А це вже життя в борг. Шкода мені наступників узеленських...
Достроково, Алєкс!!!
Проте це тобі нічого не говорить)))
Ты вообще в курсе, что это наши деньги, которые мы переплатили за газ и отопление раньше (когда газпром впаривал нам газ по завышенной цене), а не чьи то! Эти деньги должны вернуть потребителям, а не засчитывать себе как прибыль и не выписывать премии за получение прибыли
Выход НБУ с продажей валюты оказал свое позитивное воздействие на курс. Продавцы начали активно сбрасывать валюту, опасаясь проседания котировок после "заливок" регулятора, а покупатели стали активнее сбивать ценники и торговаться...
https://minfin.com.ua/currency/mb/
Вот они где её сегодня тратят.