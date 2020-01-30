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 Политика Украины
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Все про:валюта (3024) доллар (1523) Нафтогаз (2857) НБУ (4549) Смолий (65)

 "Нафтогаз" продал $500 млн из уплаченного "Газпромом" долга по Стокгольмскому арбитражу, - Смолий

НАК "Нафтогаз Украины" в конце 2019 года продал $ 500 млн из полученных от "Газпрома" $ 2,9 млрд, которыми последний уплатил долг по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий во время брифинга по монетарной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"По нашим данным, "Нафтогаз" продал $500 млн из полученных $2,9 млрд от "Газпрома", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ

Гривню от проданной валюты "Нафтогаз" использовал на свои текущие нужды, а также на выплату налогов государству.

Смолий добавил, что НБУ ожидает продажи "Нафтогазом" оставшихся $ 2,4 млрд из $ 2,9 млрд.

"Ожидаем, что эти средства выйдут на рынок и если их не выкупят компании и банки, которым они будут нужны, то Нацбанк, соответственно, выкупит излишки в золотовалютные резервы для сглаживания колебаний", - сказал он.

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Сообщалось, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд – остаток суммы, которую российская компания должна была выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: https://censor.net.ua/n3172836
 
 
 Топ комментарии
 
Бо у бюджеті діра і прем'єр змусив Нафтогаз платити у бюджет наперед. Отже виплат грошенят у цьому році очікувати не варто. А якщо знову діра? Ох не заздрю я наступникам узеленських....
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Все как и ожидалось. Холопам ни копейки не перепадет от выиграных в судах миллиардов. Так или иначе ети деньги завтра окажутся на заграничных счетах олигархов и в кремле. Хотя ето именно украинцы платили завышенные суммы за газ а не *нафтогаз*. К тому же с каких ето пор *нафтогаз* стал не государственной компанией?
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бєня забере 2,4 лярда, які залишилися.... він не з тих, хто звик щось купувати
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Бо у бюджеті діра і прем'єр змусив Нафтогаз платити у бюджет наперед. Отже виплат грошенят у цьому році очікувати не варто. А якщо знову діра? Ох не заздрю я наступникам узеленських....
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Здоров болтать, ватник москальский.
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Що я помітив- лахта одразу кидається в опонента фразою "ватнік, москаль", до того ж бездоказово. Я навіть знаю чому- щоб опонент почав виправдовувати, об основна тема зуперечки була загублена і все перетворилось на "дурень- сам дурень".

Отже повторю: у бюджеті діра, і Нафтогаз змусили заплатити наперед. Тобто від Нафтогазу у цьому році грошиків не буде. А це вже життя в борг. Шкода мені наступників узеленських...
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Это правильно, методичку нужно перечитывать как псалтирь, поклоны бить не забывай.
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Підкрепіть слова свої цифрами. Та для порівняння назвіть цифри дірок в бюджеті ну наприклад з 2013 рока.
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За оперативними даними сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн, зокрема, податку на прибуток - 22,3 млрд грн, ПДВ - 32,3 млрд грн, рентних платежів - 32,2 млрд грн, дивідендів - 20,8 млрд грн та інші. При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.

Достроково, Алєкс!!!
Проте це тобі нічого не говорить)))
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І з 2013 соцвиплати не затримували, бізнес податковою не штурмували. Докерува-лись.
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а почем продавали баксы? по 15? так сказать в надёжные бенины руки.
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бєня забере 2,4 лярда, які залишилися.... він не з тих, хто звик щось купувати
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А не пофиг? Пару раз олигофрены провернут через свои банки и от етих денег и следа не останется. Зато сколько перемоги было
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так это наше бабло "Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій - Цензор.НЕТ 6160 времён газочка по 320 баксов "Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій - Цензор.НЕТ 6160 от Юли и *****, с плавным поднятием до 450 баксов в перспективе, но не сраслось, а ***** так хотело))
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Все как и ожидалось. Холопам ни копейки не перепадет от выиграных в судах миллиардов. Так или иначе ети деньги завтра окажутся на заграничных счетах олигархов и в кремле. Хотя ето именно украинцы платили завышенные суммы за газ а не *нафтогаз*. К тому же с каких ето пор *нафтогаз* стал не государственной компанией?
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В смысле, ты себя холопом назвал? Потому что я, например на себя работаю, ничьим бабкам не завидую, сам зарабатываю. Сколько - мое дело. А если ты не себя холопом назвал, то тогда кого? Украинцев? А ты у кого-нибудь из нас спросил, считаем ли мы себя холопами? А может ты за нашим флагом просто прячешься, может ты наш северный сосед, где вся страна холопы? Тогда понятно почему ты наш народ оскорбляешь!
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Ты дурак?! ("я, например на себя работаю, ничьим бабкам не завидую, сам зарабатываю")
Ты вообще в курсе, что это наши деньги, которые мы переплатили за газ и отопление раньше (когда газпром впаривал нам газ по завышенной цене), а не чьи то! Эти деньги должны вернуть потребителям, а не засчитывать себе как прибыль и не выписывать премии за получение прибыли
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Снова - завышенные сумы , пипец просто ."Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій - Цензор.НЕТ 1084.
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Гривню от проданной валюты "Нафтогаз" использовал на покупку ОВГЗ ...под 18% годовых ...не ?Источник: https://censor.net.ua/n3172836
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Вполне вероятно. Будь я коммерческим директором подобного предприятия, я бы именно так и поступил
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Это зебилы так с ростом курса доллара бороться пытаются.
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С дырой в бюджете они борются, у них тупо нет выбора (потому что нет мозгов)
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13:0024.8250 / 24.8550
Выход НБУ с продажей валюты оказал свое позитивное воздействие на курс. Продавцы начали активно сбрасывать валюту, опасаясь проседания котировок после "заливок" регулятора, а покупатели стали активнее сбивать ценники и торговаться...

https://minfin.com.ua/currency/mb/

Вот они где её сегодня тратят. "Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій - Цензор.НЕТ 5282
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от цікаво якщо у росії відсудили 2,9 лярда то ці гроші не з потолка взяті ...це значить що росія віддала раніше отримане від переплати ...а цю переплату зробила Україна ...точніше її населення ...то чому не повертають ці кошти населенню ?
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Не расшатывайте зелену будку! Ишь умный какой - отдать!
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Гривню от проданной валюты "Нафтогаз" использовал на свои текущие нужды. То есть украли , пишите как есть на самом деле.
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Теперь украинцам надо подавать в Европейский суд на *нафтогаз*, с целью выбить компенсацию за двойную-тройную переплату в платежках. Потому что ето народные деньги а не деньги Коболева, Пети и Бени.
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Так холопам, или украинцам в ЕСПЧ подавать иск нужно? Ты уже как-то определись!
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А не одно и тоже? Жить в дерьме и радоваться ето по твоему свободный народ?
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