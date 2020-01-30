 Ни на какие контакты с РФ украинская делегация в ПАСЕ не шла, - Ясько

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько.
"Ни на какие контакты с Российской Федерацией наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько.
Оценивая результаты зимней сессии для новой украинской делегации, она отметила, что "говорить о победе нельзя, но старт является положительным".
Ясько также сообщила, что на зимней сессии Ассамблеи члены украинской делегации зарегистрировали три новые инициативы: две, связанные с экологией; две - о правах женщин.
"Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, не соглашается - убеждать", - рассказала депутат.
Ясько добавила, что дальше украинскую делегацию ожидает большая работа по анализу зимней сессии и обработки стратегии на дальнейшую деятельность в Ассамблее.
Представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 депутатов. 11 из них голосовали против, но одна представительница Украины поддержала. Это - представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина.
Левочкина так же поддержала утверждения новой санкционной процедуры, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на Россию, и голосовала против всех (подчеркиваем - всех) украинских поправок к этим документам.
Украину в попытке заблокировать восстановление прав российской делегации поддержали все без иключения члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, почти все шведы (без двух - воздержались) и почти все поляки кроме одного воздержавшегося депутата. Вместе с Украиной проголосовали и отдельные депутаты из других стран - один молдаванин, один словак, один турок.
(а левочкина - с*ка!!!) (пардон)
Какие еще вопросы могут поднимать убийцы в комитетах?
Вы еще Чикатилу поставьте вопросы поднимать.
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Цього достатньо для приниження України. Ви все програли.
Какие советы о соблюдении прав человека может давать официальный представитель племени людоедов?
Тем более советы Украине,граждан которых они пытают,похищают для получения выкупа и политического шаантажа,лишив миллионы людей доступа к базовым услугам как то получение пенсий и пособий,образование,медицинское обслуживание,даже в некоторых случаях к питьевой воде?
Это все жесткое глумление над здравым смыслом.
Сообщила журналистам председатель украинской делегации в ПАСЕ.
Камни в почках растворяются...
Зрады нет, нет...
ну.. донести до других членов организации, что Украина возмущена короткой памятью ПАСЕ...
Хорошая прогулка по Европе за счёт гос-ва, что тут еще сказать.