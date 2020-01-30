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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1508) Россия (74854) Елизавета Ясько (21)

 Ни на какие контакты с РФ украинская делегация в ПАСЕ не шла, - Ясько

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней сессии нарабатывала контакты с коллегами, кроме представителей российской делегации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько.

"Ни на какие контакты с Российской Федерацией наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько.

Оценивая результаты зимней сессии для новой украинской делегации, она отметила, что "говорить о победе нельзя, но старт является положительным".

Ясько также сообщила, что на зимней сессии Ассамблеи члены украинской делегации зарегистрировали три новые инициативы: две, связанные с экологией; две - о правах женщин.

"Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, не соглашается - убеждать", - рассказала депутат.

Ясько добавила, что дальше украинскую делегацию ожидает большая работа по анализу зимней сессии и обработки стратегии на дальнейшую деятельность в Ассамблее.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172833
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А вона на контакт з расєйкою вже давно пішла. Расєйка її міцно на кукан посадила.
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///трошки статистики
Представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 депутатов. 11 из них голосовали против, но одна представительница Украины поддержала. Это - представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина.
Левочкина так же поддержала утверждения новой санкционной процедуры, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на Россию, и голосовала против всех (подчеркиваем - всех) украинских поправок к этим документам.
Украину в попытке заблокировать восстановление прав российской делегации поддержали все без иключения члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, почти все шведы (без двух - воздержались) и почти все поляки кроме одного воздержавшегося депутата. Вместе с Украиной проголосовали и отдельные депутаты из других стран - один молдаванин, один словак, один турок.
(а левочкина - с*ка!!!) (пардон)
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когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3172833

Какие еще вопросы могут поднимать убийцы в комитетах?
Вы еще Чикатилу поставьте вопросы поднимать.
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чогось я не вірю. хотілось би помилятися
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"...Конечно, когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько Источник: https://censor.net.ua/n3172833
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Цього достатньо для приниження України. Ви все програли.
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Ты ответы слышал, аналитег?
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Чув. Вчора була стаття. Якщо є можливість, то не пишіть під моїми коментарями.
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Аналитег,ПАСЕ это такая организация,которая специально создана что бы давать советы.
Какие советы о соблюдении прав человека может давать официальный представитель племени людоедов?
Тем более советы Украине,граждан которых они пытают,похищают для получения выкупа и политического шаантажа,лишив миллионы людей доступа к базовым услугам как то получение пенсий и пособий,образование,медицинское обслуживание,даже в некоторых случаях к питьевой воде?
Это все жесткое глумление над здравым смыслом.
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А це дівчисько щось розуміє в політиці? Дуже сумніваюсь.
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"И вообще, в кулуарах ПАСЕ поздравляла Толстого не я а какая-то другая Ясько!" -
Сообщила журналистам председатель украинской делегации в ПАСЕ.
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Енурез пропадает, пропадает...
Камни в почках растворяются...
Зрады нет, нет...

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Ні на які контакти не йшли просто деякі "льовочкіни" голосували за їх повернення але то такі дрібниці!!!
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Украинская делегация не шла)) она только "посылала на *********" кацапскую делегацию)) на родину.
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а хотя бы протестик какой-нить организовали?
ну.. донести до других членов организации, что Украина возмущена короткой памятью ПАСЕ...
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надо идти на любые контакты ради прекращения войны!
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Девочка с дипломом МГУ делает вид, что не любит кацапов)
Хорошая прогулка по Европе за счёт гос-ва, что тут еще сказать.
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