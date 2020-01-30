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Все про:Нидерланды (890) экстрадиция (451) Цемах (82)

 Решения доставлять ли в суд Цемаха еще нет, - прокуратура Нидерландов

Прокуратура Нидерландов еще не приняла решение, доставлять ли в суд подозреваемого в деле сбитого МН17 Владимира Цемаха.

Как информирует Цензор.НЕТ., об этом агентству "Интерфакс-Украина" в четверг сообщила представитель Государственной прокуратуры Нидерландов, которая расследует факт падения рейса MH17, Брехтье ван де Моосдэйк.

"Государственная прокуратура Нидерландов рассматривает г-на Цемаха как подозреваемого, но решение о том, доставлять или нет его в суд, еще не принято", - сообщила она.

Ван де Моосдэйк пояснила, что для принятия решения о привлечении к ответственности лица "требуется больше доказательств, чем для принятия решения о признании лица подозреваемым".

"Расследование роли Цемаха в сбивании рейса MH17 все еще продолжается", - добавила представитель прокуратуры.

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Напомним, СБУ задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Украинские власти выдали Цемаха России в рамках обмена пленными по формуле 35 на 35 7 сентября 2019 года

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком на неподконтрольной Украине территории. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3172830
 
 
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Какая разніца.
Нова влада України, вже віддала його *****.
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Какова цьомаха? Зе его уже давно отпустил под личное обязательство в рашку Решения доставлять ли в суд Цемаха еще нет, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 66
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Ехал бы старый дурак,да пошел бы под защиту свидетелей. Получил квартиру как обещали и доживал бы спокойно в сытости. Чем голодать в Снежном без работы,да с угрозой тюрьмы в Украине.
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Да там прятать умеют. Если все расскажет.
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ну и я думаю, будут ли его откапывать или в лесу суд проведут.
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Тепер Цемаха ніхто не буде віддавати.
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