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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Кыргызстан (190) призыв (524) Путин (25413) Россия (74854)

 "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина

В Санкт-Петербурге арестовали двух 22-летних уроженцев Кыргызстана. Их обвиняют в том, что они через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания надписи с призывом убить президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".

22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь - убей".

Это было расценено следователями как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют также в вандализме.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу "02" позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Двое кыргызстанцев утверждают, что идея рисунков против Путина была не их: такой заказ им передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как "аноним под никнеймом Ломбард"). Именно он предложил кыргызстанцам работу через телеграм: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались два кыргызстанца, баллончики с акриловой краской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3172827
 
 
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На всю страну Терпилию нашлось два героя, и те - кыргызы...
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Киргизобандерівці! Такого ще не було. "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 2835
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Моторная Таня

@motornaya_tanya


Крокодил был настолько похож на Путина, что картину молодого художника Дениса Лопатина запретили демонстрировать на выставке

"Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 300
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Каратели хунты мордорской, прочь клешни кровавые от честных ребят!!
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какие ля ля бдительные холопы из Питера на 02 позвонили нашего Духовного Ху..ла собираются вбываты памагите!!!
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Там уже де факто и скоро де юре верховный правитель; нет президента, нет состава преступления.
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Надо же... А я думал они только по степи за лошадьми с веревками бегают ))
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В Казахстане выпало рекордное количество снега. Зацените как тепловоз замело:

https://www.youtube.com/watch?v=fEbEnx-Qpx4
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чую Женька Вольнов исполняет "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 671 только он мог организовать такой кацапчикам зашквар))
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Чого ржете? У нас самих Пояркову, за образу Моніки підозру вручили... Ще трохи, і Кловун збудує тут мініРосію.
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Діяти почали вже, не чекаючи якихось законів.

Сайт «Полтавщина» отримав від Кіберполіції пропозицію встановити код для ідентифікації користувачів.

У листі Кіберполіції за підписом тимчасової виконувачки обов'язків начальника відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Яніни Криуліної пропонується інсталювати у програмний код сайту певний скрипт, який дозволяє ідентифікувати користувачів.

Лист видання опублікувало на своїй фейсбук-сторінці.

«Шановна Кіберполіція, чесно кажучи, ми о*и від вашої пропозиції.
Ми вже звикли, що влада регулярно намагається законодавчо запровадити цензуру в інтернеті, але давати поліції доступ до сервера ЗМІ, встановлюючи там «бекдор» - це вже занадто, якими б благими цілями це не виправдовувалося.
Жоден ваш код на нашому сайті ми не встановлюватимемо.
Сподіваємося, інші ЗМІ також», - йдеться в дописі.
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Не, за перевернутый портрет хидранта срок. Помнишь?
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Якщо ви про Хорта, то він не зе те отримав.
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Писец ребятам. Там такое не простят...
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особенно порадовали 4 бдительных петербуржца..., прям сталинцы-ленинцы, враг не пройдет!
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Раніше Москва призначала, толку ніц, тепер Вашингтон спробує, не всім під ротенбергами жити.
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За 5 тысяч. Надо было требовать больше за такую опасную работу.
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Та ладно, в нас взагалі бесплатно таке пишуть.
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Не чувствуешь разницы между Украиной и РФ? Что ты **** несешь?
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На расии всегда за здравые призывы на каторгу отправляли
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Удивило погоняло Заказчика - Ломбард.
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