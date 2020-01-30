 "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".
22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь - убей".
Это было расценено следователями как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют также в вандализме.
Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу "02" позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.
Двое кыргызстанцев утверждают, что идея рисунков против Путина была не их: такой заказ им передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как "аноним под никнеймом Ломбард"). Именно он предложил кыргызстанцам работу через телеграм: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались два кыргызстанца, баллончики с акриловой краской.
Моторная Таня
@motornaya_tanya
Крокодил был настолько похож на Путина, что картину молодого художника Дениса Лопатина запретили демонстрировать на выставке
https://www.youtube.com/watch?v=fEbEnx-Qpx4
Сайт «Полтавщина» отримав від Кіберполіції пропозицію встановити код для ідентифікації користувачів.
У листі Кіберполіції за підписом тимчасової виконувачки обов'язків начальника відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Яніни Криуліної пропонується інсталювати у програмний код сайту певний скрипт, який дозволяє ідентифікувати користувачів.
Лист видання опублікувало на своїй фейсбук-сторінці.
«Шановна Кіберполіція, чесно кажучи, ми о*и від вашої пропозиції.
Ми вже звикли, що влада регулярно намагається законодавчо запровадити цензуру в інтернеті, але давати поліції доступ до сервера ЗМІ, встановлюючи там «бекдор» - це вже занадто, якими б благими цілями це не виправдовувалося.
Жоден ваш код на нашому сайті ми не встановлюватимемо.
Сподіваємося, інші ЗМІ також», - йдеться в дописі.