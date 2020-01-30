 "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".

22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь - убей".

Это было расценено следователями как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют также в вандализме.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу "02" позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Двое кыргызстанцев утверждают, что идея рисунков против Путина была не их: такой заказ им передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как "аноним под никнеймом Ломбард"). Именно он предложил кыргызстанцам работу через телеграм: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались два кыргызстанца, баллончики с акриловой краской.

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