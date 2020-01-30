 Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 30 января 2020 в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 17 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили, что сегодня состоится еще одно заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. На нем странам могут рекомендовать закрыть авиасообщение с Китаем.
Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе
Для недопущения распространения вируса 2019-nCoV в Украине был создан оперативный штаб, прибывающим из Китая пассажирам стали измерять температуру, а врачам и лабораторным центрам объяснили, как действовать в случае обнаружения вируса, добавили в министерстве.
"Напоминаем, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV не существует. Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:
- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;
- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно скорее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей истории путешествий;
- не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения", - подытожили в министерстве.
Также на Цензор.НЕТ: Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
- Нет.
- Будут!"
справа-фактическое положение.
Но судя по всему это не надолго.....если врачи осматривают прилетевших из Китая даже без марлевых повязок....
В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом…
В столице Китая - Пекине - временно запретили свадьбы и похороны из-за вспышки коронавируса.
Об этом сегодня сообщает China News.
Как отмечается, похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собираются большие группы людей, что не способствует борьбе с распространением коронавируса.
В тему:
- Коронавирус распространился по всему Китаю - South China Morning Post
- Китайский Ухань «вымер» после вспышки коронавируса. Видео
Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».
Кроме того, в китайской провинции Хубэй ввели наказания за препятствование работе медучреждений.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.
В частности, к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых диагностировано заражение, но они отказываются от карантина или лечения.
Также власти вводят уголовную ответственность для носителей коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.
***
В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.
Об этом сообщает Times of India.
Заболевание зафиксировали в Керале - штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.
Пациент находится в изоляции в больнице.
«Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.
Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.
опять же...два самолета из Китая (сегодня и 2 или 3 февраля) - а это лотерея...с нашими то... специалистами..