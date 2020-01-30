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 Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения напомнили, что лекарства от нового вида вируса не существует, и можно только попытаться не заразиться.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 30 января 2020 в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 17 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что сегодня состоится еще одно заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. На нем странам могут рекомендовать закрыть авиасообщение с Китаем.

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Для недопущения распространения вируса 2019-nCoV в Украине был создан оперативный штаб, прибывающим из Китая пассажирам стали измерять температуру, а врачам и лабораторным центрам объяснили, как действовать в случае обнаружения вируса, добавили в министерстве.

"Напоминаем, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV не существует. Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:

- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно скорее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей истории путешествий;

- не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения", - подытожили в министерстве.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172826
 
 
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Скоро будет, уже самолетом прилетел, говорил, что все ок
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- "У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут!"
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слева расчетные последствия короновируса,соответсвенно-зараженные и умершие.
справа-фактическое положение.

Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6562
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данные в статье ,естественно по состоянию на 29.01,ибо тридцатое еще не закончилось.
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Надолго ли радость ві хоть чтот то препринмаете или планируете бодріе рапорті от недооценки ситации
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Треба готуватися до того, що у нас буде цей короновірус.
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кстати когда коронавирус попадет в ордило, то кто им поможет интересно? раха у которой у самих лекарствов не будет?
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В Украине столько проблем, что над короновирусом можно лишь посмеяться... он там просто не выживет...
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Если быть более точным...то пока нет...
Но судя по всему это не надолго.....если врачи осматривают прилетевших из Китая даже без марлевых повязок....
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Коронавирус добрался до Индии, а в Пекине запретили женитьбы и похороны Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии

В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом…
В столице Китая - Пекине - временно запретили свадьбы и похороны из-за вспышки коронавируса.
Об этом сегодня сообщает China News.
Как отмечается, похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собираются большие группы людей, что не способствует борьбе с распространением коронавируса.
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Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».
Кроме того, в китайской провинции Хубэй ввели наказания за препятствование работе медучреждений.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.
В частности, к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых диагностировано заражение, но они отказываются от карантина или лечения.
Также власти вводят уголовную ответственность для носителей коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.
***
В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.
Об этом сообщает Times of India.
Заболевание зафиксировали в Керале - штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.
Пациент находится в изоляции в больнице.
«Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.
Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.
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да... спасибо минздраву! как бы мы без вас отогнали этот вирус?
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ищите лучше !
опять же...два самолета из Китая (сегодня и 2 или 3 февраля) - а это лотерея...с нашими то... специалистами..
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