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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1889) Голик Юрий (65)

 На международных трассах построят безопасные развязки, – советник премьера Голик

Три безопасные развязки появятся на международных трассах Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Это позволит сократить число ДТП и человеческих жертв, заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Простым языком. Три нормальные развязки на трассах наивысшей категории М - Международные за счет кредитов ЕИБ и ЕБРР. Тендеры объявлены", - сообщил Голик.

Новые развязки появятся на 21-м километре трассы Киев-Чоп, а также на 15-м и 21-м километрах трассы Киев-Одесса. Среди них, уточняет советник премьера, печально известный левый поворот в Чабанах, где не проходит и дня без ДТП.

"Можно долго разглагольствовать на тему как сделать так, чтобы на дорогах не гибли люди. А можно методично делать все, чтобы к этому не было даже предпосылок. Жизни людей - самое ценное, что может быть", - отметил он.

На международных трассах построят безопасные развязки, – советник премьера Голик 01

Напомним, Кабинет министров и Укравтодор представили стратегию развития дорожной отрасли на 2020 год под названием "Сшить страну". Предполагается, что за год будет капитально отремонтировано 4 000 км трасс международного и национального значения, а также 2 500 км дорог местного значения. По словам советника премьера Юрий Голика, это самый амбициозный план ремонта дорог за всю историю независимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3172821
 
 
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Советник...
Не подскажете, где учат на советника?...
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В Чобанах развязка? Надаже, так ужеж светлофор стоит, напуркуа она там
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А когда к ,,безопасным развязкам,,построят международный трассы?
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