 За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ

Об этом во время брифинга сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается темпов роста прямых иностранных инвестиций по итогам года, они составили 2,5 млрд долл", - сказал Сологуб.

Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как в приросте прямых иностранных инвестиций, так и в сокращении оттока дивидендов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что для уменьшения разрыва с ближайшими странами-соседями Украине необходимо в ближайшие 5 лет получить 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.