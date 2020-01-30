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Все про:инвестиции (945) НБУ (4549) Сологуб (8)

 За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ

В Украине наблюдается позитивная тенденция к росту инвестиций и сокращению оттока дивидендов.

Об этом во время брифинга сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается темпов роста прямых иностранных инвестиций по итогам года, они составили 2,5 млрд долл", - сказал Сологуб.

Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как в приросте прямых иностранных инвестиций, так и в сокращении оттока дивидендов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что для уменьшения разрыва с ближайшими странами-соседями Украине необходимо в ближайшие 5 лет получить 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Источник: https://censor.net.ua/n3172819
 
 
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Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций в течение ближайших 5 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3172584
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2,5 млрд доларів це для України майже ніщо. Мілованов говорить, що треба 50 млрд доларів, але йому такі гроші не дають.
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Эти .5 млрд инвестицый это те деньги что коболев отсудил у газ прома За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ - Цензор.НЕТ 5009 За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ - Цензор.НЕТ 3653
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2,5 млрд доларів це для України майже ніщо. Мілованов говорить, що треба 50 млрд доларів, але йому такі гроші не дають.
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Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций в течение ближайших 5 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3172584
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Разгоняешь инфу дебила? В Польше до вступления в ЕС до 2004 года ежегодные инвестиции не превышали 1,5-4 млрд евро. После вступления 10-17. ПИИ это не бумаги, это долгосрочные в активы предприятий.
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Эти .5 млрд инвестицый это те деньги что коболев отсудил у газ прома За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ - Цензор.НЕТ 5009 За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ - Цензор.НЕТ 3653
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кстати да, больше ничего такого не попадалось. какой идиот вставит в ЗЕленое болото, откуда бородатая стырит в любой момент, а суд похвалит, скажет МаладЭц !
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тоже сразу про них подумал)))
а то саткудава б еще? ))))
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Звучит еще смешнее, если учесть что за 2019 заробитчане перевели в Украину 5,5 млрд. дол.
Эти 2.5 ярда "инвестиций", скорее всего спекулятивный капитал который завели для покупки ОВГЗ на внутреннем рынке. Естественно эти деньги зачли как "инвестиции", а займ как "внутренний". Фикция на фикции
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Майже всі ці "інвестиції" вкладені в так звану "зелену енергетику", і за ці "інвестиції", за рахунок втричі завищених тарифів, з українців поздирають три шкіри!
В сраку такі "інвестиції"!!
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"Что касается темпов роста прямых иностранных инвестиций по итогам года, они составили 2,5 млрд долл", - сказал Сологуб

Просте питання: а там є зростання? А скільки було позаминулого року? А скільки інвесторів залишили Україну???
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Фигня. Смех да и только. С такими деньгами , человеку даже руки не подадут на Мальдивах ))
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Забудь о Мальдивах. Не актуально. Человек один раз поехал за свой счет в отпуск, абсолютно прозрачно, какие у тебя претензии?? Ты что ли в отпуске не был за пять лет ни разу? Давай лучше поговорим про Оманского осла который уже сколько за 8месяцев отдыхал? А конкретно за Оман где он толи встречался с Сурьковым толи с офшорами для Бени мутил толи за свой счет толи не за свой... вот где простор для вспоминаний и обсуждений))
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прямых иностранных инвестиций ? ))))))) Интересно куда? Не попадалось, что бы какие нибудь иностранные компании вложили в 2019 деньги в украинские фирмы в сумме 80 млрд грн.
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На самом деле,инвестиций легко получить. - Поляки сами предлагали строить трассу- Балтика- Черноморск. Это и есть крупный инвестиционный ход. Ведь вдоль этой трассы можно построить сотни супермаркетов,гостиниц и стоянок. И все сдать в аренду или на откуп.
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Та понял, ты тот эксперт, который за 15 минут объяснит как из Украины за год сделать Швейцарию, но сам занят, у таксистов много работы.
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Ли Кван Ю тоже ничего не усложнял. Просто спросил,на чем можно заработать в маленькой стране и без промышленности.
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Цікаво розглянути було б структуру цих прямих інвестицій, а не гамузом. Якщо це гроші від поширення облігацій, то в сраку такі "інвестиції". Це інвестиції лише для таких шахраїв-банкірів, як сумнозвісний Фурса, який постійно ошивається на Цензорі.
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ПИИ априори это не облигации, а контроль над предприятиями, оборудование или технологии.
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Эти "инвестиции" деньги украинских предприятий которые сбежали в оффшоры от налогов.


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И это при том, что не было инвестиционной няни!
Щас Зеля и Мылофанов наберут Фрёкен Боков и понеслась....
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Не надо никого набирать. Няня уже готова, зовут Беня, вот только лохов с сотнями миллионов бегущих сюда не видно почему то....
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