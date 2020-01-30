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 Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе (исправлено)

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании SkyUp, эвакуировавший украинцев с китайского острова Хайнань.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.

Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.

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Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.

Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Также туристы отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

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Несмотря на отсутствие паники, парки на острове Хайнань закрыли, а экскурсии отменили. Кроме того, цены в регионе выросли.

Напомним, по последним данным, от китайского коронавируса умерли 170 человек, более 7 тысяч инфицированы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172817
 
 
 Топ комментарии
 
Хотят, но Великобритания не пустит.
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Жёсткая проверка. А это дурачьё, в Италии, своих на двухнедельный карантин загоняет.
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Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Источник: https://censor.net.ua/n3172817
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жизнь украинцев в ЗЕльоных руках правительства самокатчиков Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 5196



в Багдаде все спокойно.....
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А на карантин на военную базу на две недели как это сделали в Великобритании они не хотят?
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Хотят, но Великобритания не пустит.
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Вирус уханьского гриппа уже официально во всех регионах Китая.
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Жёсткая проверка. А это дурачьё, в Италии, своих на двухнедельный карантин загоняет.
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А як на рахунок численних контейнерів з китая які приходять морем в порти.......???? Теж температуру мірять ?
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насколько ясно, то вирус передается только от людей и животных. Предметы не несут опасности вроде!
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Вирус живет только в живых организмах и передается воздушно капельным, так что не разгоняй панику. К тому же в Украине нужно вводить карантин от вируса рашизма, который реально косит тысячи людей, а не каких то куриных грипов
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14 дней инкубационный период! Потому они должны быть все в лагерь помещены на карантин! Ибо это угроза нац безопасности! Они могут быть потенциально носителем биологического оружия!
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Вроде министерство охраны здоровья у нас есть. Один вопрос -- что они охраняют кроме своих зарплат?
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если наши медики тот вирус вообще определить могут.
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А где встречающие, кортеж, Зе, телевидение?
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как 200х с Ирана встречать или освобожденніх моряков, так все попиариться приехали...
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Блогеры из китая говорят, что нет никакой там паники. Может в Украине панику нагнитают отвлекая от чего то более важного.
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В Китаї, як в Союзі. про "чорнобиль" повідомлять через три місяці...
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Corona Virus News, [30.01.20 18:20]
[ Відео ]
The disinfestation of *****. This practice aims on killing every form of life in an infected area to stop the spreading of Corona virus. Though around 1.500 people refused to leave their home and they'll most likely die
Corona Virus News, [30.01.20 18:23]
[ Відео ]
A man with a megaphone is trying to make them leave their home. We'll keep you updated with the fate of these people
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зачем? еще ждем 3 февраля, а потом только закроются аєропортьі для рейсов из китая. еще его нет но ждемс.
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Та у нас вже є така Шмаркля, що куди вже тому вірусу...
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везіть зразу прибульців до Зеленої плісняви....
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МАУ тут каким боком приписали если рейс был Sky Up Airlines
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Зима, полно баз отдыха и детских лагерей стоят пустые, поселили бы туда на 2 недели прилетевших из Китая, всем бы спокойно было. Зачем зря рисковать? Не понимаю совершенно смысла действий МОЗ.
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еще до 3 февраля украина будет принимать из китая сомолетьі.
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Во всех странах карантин, а в Украину завозят самолетами и делают вид, как ни в чем небывало Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 1791 Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 1791
Наши не понимают настолько элементарных вещей ? - Думаю, врядли!!!
Складывается впечатление, что это спланированная диверсия! акция по уничтожению украинцев!!!
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нас и без вирусов осталось 32-35 млн еще лет 30 и останутся одни олигархи только кто на них будет работать
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дауны. тупорылые это не шутки!!! через 5-6 дней увидите в новостях про больных вирусом в Украине
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Не удивлюсь если наши "доблестные" врачи наснут и тут ставить диагноз ОРВИ..
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зомбелы Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 3883тикайте с киева огородами через атб
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и сидели бы там. Путевки дешевые в Китай разбирают граждане Украины , а потом будут обратно их самолетами вывозить, это дебилизм и не шутки.
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Читаю комменты экспертов по Китаю. Из них 95% вообще никогда не были в Китае)). И знают про него из фильмов с Джеки Чаном. И наверняка уверены , что Алиэкспресс самый популярный сайт в Китае. А столица Китая- Шанхай Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 3883
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Слова придурка лаврова тут приходять найбільше: дебіли ***! Слів людських немає на ціх керовніків
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8235 і начебто експонента трохи зменшилась, 171/143. хоча, Індія попала таки...
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Какая-то китайская неразборчивая в еде "сволочь" крысу сожрала накануне года крысы, вот и возмездие! Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 6690
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Всех прибывающих с Китая,немедленно в отстойник,на карантин на 15 дней(14 дней инкубационный период вируса).Иначе,это преступление.Умные люди в некоторых странах уже так сделали.Кто не сделал-идиоты.
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