 Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе (исправлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.
Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.
По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.
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Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.
Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".
Также туристы отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.
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Несмотря на отсутствие паники, парки на острове Хайнань закрыли, а экскурсии отменили. Кроме того, цены в регионе выросли.
Напомним, по последним данным, от китайского коронавируса умерли 170 человек, более 7 тысяч инфицированы.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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в Багдаде все спокойно.....
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The disinfestation of *****. This practice aims on killing every form of life in an infected area to stop the spreading of Corona virus. Though around 1.500 people refused to leave their home and they'll most likely die
Corona Virus News, [30.01.20 18:23]
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A man with a megaphone is trying to make them leave their home. We'll keep you updated with the fate of these people
Наши не понимают настолько элементарных вещей ? - Думаю, врядли!!!
Складывается впечатление, что это спланированная диверсия! акция по уничтожению украинцев!!!