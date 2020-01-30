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 Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании МАУ, эвакуировавший украинцев с китайского острова Хайнань.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.

Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.

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Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.

Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Также туристы отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

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Несмотря на отсутствие паники, парки на острове Хайнань закрыли, а экскурсии отменили. Кроме того, цены в регионе выросли.

Напомним, по последним данным, от китайского коронавируса умерли 170 человек, более 7 тысяч инфицированы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172817
 
   
 Топ комментарии
 
Хотят, но Великобритания не пустит.
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Жёсткая проверка. А это дурачьё, в Италии, своих на двухнедельный карантин загоняет.
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14 дней инкубационный период! Потому они должны быть все в лагерь помещены на карантин! Ибо это угроза нац безопасности! Они могут быть потенциально носителем биологического оружия!
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Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Источник: https://censor.net.ua/n3172817
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жизнь украинцев в ЗЕльоных руках правительства самокатчиков Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 5196



в Багдаде все спокойно.....
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А на карантин на военную базу на две недели как это сделали в Великобритании они не хотят?
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Хотят, но Великобритания не пустит.
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Вирус уханьского гриппа уже официально во всех регионах Китая.
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Жёсткая проверка. А это дурачьё, в Италии, своих на двухнедельный карантин загоняет.
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А як на рахунок численних контейнерів з китая які приходять морем в порти.......???? Теж температуру мірять ?
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насколько ясно, то вирус передается только от людей и животных. Предметы не несут опасности вроде!
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Вирус живет только в живых организмах и передается воздушно капельным, так что не разгоняй панику. К тому же в Украине нужно вводить карантин от вируса рашизма, который реально косит тысячи людей, а не каких то куриных грипов
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14 дней инкубационный период! Потому они должны быть все в лагерь помещены на карантин! Ибо это угроза нац безопасности! Они могут быть потенциально носителем биологического оружия!
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Вроде министерство охраны здоровья у нас есть. Один вопрос -- что они охраняют кроме своих зарплат?
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А где встречающие, кортеж, Зе, телевидение?
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как 200х с Ирана встречать или освобожденніх моряков, так все попиариться приехали...
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Блогеры из китая говорят, что нет никакой там паники. Может в Украине панику нагнитают отвлекая от чего то более важного.
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Та у нас вже є така Шмаркля, що куди вже тому вірусу...
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везіть зразу прибульців до Зеленої плісняви....
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МАУ тут каким боком приписали если рейс был Sky Up Airlines
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