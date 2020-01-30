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Все про:взрыв (4438) Нацполиция (10818) стрельба (2581) Харьков (4559)

 В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция. ФОТОрепортаж

В Харькове возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецкая прозвучали выстрелы и взрыв. Полиция ввела операцию "Сирена".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции области.

В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция 01

Информация о происшествии поступила в 13:30.

"По адресу выехали руководство ГУ НП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший", - говорится в сообщении.

В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция 02

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и принимает меры для установления местонахождения автомобиля. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция 03

Как пишет Интерфакс-Украина, в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили со ссылкой на директора областного дома ребенка №2 Елену Чистилину, что никто из сотрудников и воспитанников учреждения не пострадал. Здание также не повреждено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172814
 
 
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Это снимали новый сезон сватов: "Крестный сватец"
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нееее не угадали этьо фантастическая сага блокбастер "как спасали бубочку" машина времени 1978 год.. где то в УССР городок Кривой Коза... У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція - Цензор.НЕТ 887
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Ты само то с какого Мухозасранска пишешь?
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то сепары из Киева в Харьков приехали немного расслабиться для разнообразия... шел шестой месяц правления 95 шапито.
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В Харькове своих сепаров предостаточно, там и Гепа есть, и Допа.
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Більше того, і гепа і допа - лєпші корєфани сивочолого брехла.
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