 Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций

Соответствующие распоряжения №60/2020-рп - №84/2020-рп опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Президент, в частности, уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской РГА Кировоградской области, Казанковской РГА Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой РГА Полтавской области.
Кроме того, уволен глава Згуровской РГА Киевской области.
В то же время Зеленский назначил на должности председателей Александровской РГА Донецкой области, Олевской и Ружинской РГА Житомирской области, Александровской РГА Кировоградской области, Кобеляцкой и Хорольской РГА Полтавской области, Гусятинской и Шумской РГА Тернопольской области, Заставненской и Сокирянской РГА Черновицкой области, Жашковской и Тальновской РГА Черкасской области.
1. ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
NB - Никаких иллюзий: пока человечество существует в его нынешнем виде, им будут править не справедливость, идеи и принципы, а деньги, жажда власти и секс. Генсек Совета Европы прямо заявила, что "российские деньги позволили организации восстановить эффективность". Евродепутаты - спящие во время сессий старички - просто хотят вовремя получать свои зарплаты, а не голодными сражаться за абстрактные ценности и далёкую от них Украину.
Если даже член украинской делегации (Лёвочкина) голосует за восстановление российских полномочий, почему условный Поль Мориа должен голосовать против?
Впрочем, не стоит преувеличивать роль ПАСЕ - это большая говорильня без реальных полномочий. Просто в этот раз она стала индикатором стадии принятия. Принятия Европой новых реалий, спровоцированных Россией. И эта стадия наступила, в том числе, благодаря зелёной власти, которая послала миру сигнал о том, что готова "договариваться" с агрессором. Договариваться с крокодилом в надежде, что он съест тебя последним.
2. Доллар стремительно дорожает.
NB - Основная причина: результаты размещения ОВГЗ, которые опубликовал Минфин: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3. Плюс Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на сумму 2,69 млрд грн. После чего у крупных экспортеров пропало желание продавать валютную выручку. Если Нацбанк не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать. Начинаем возврат к привычному коридору 26-29 грн за дол. Думаю, пирамида ОВГЗ - всё.
3. На фронте - без малейших признаков стабилизации.
NB - Самая горячая точка - Золотое, где по факту развели войска, а на самом деле ВСУ постоянно приходится выбивать из "серой" зоны стремящихся зайти туда россиян. Но Киев упорно не хочет признавать тот факт, что последние договорённости только обострили ситуацию и заставили нас из грозной и активной стороны войны превратиться в обороняющуюся и пассивную. Просто Зеленский, позиционируя себя как "президент мира" (не русского ли?), панически боится обнулить своё главное "достижение" - разведение войск.
Ибо других достижений у него нет.
- президент бреше
- та хіба це несподіванка?
- ні, але ж ніхто не знав, що це діагноз
Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».😕
Насправді це не так.
Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася.
Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.