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Все про:Зеленский (4424) назначение (1540) РГА (196)

 Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации глав 19 районных государственных администраций в девяти областях.

Соответствующие распоряжения №60/2020-рп - №84/2020-рп опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Президент, в частности, уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской РГА Кировоградской области, Казанковской РГА Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой РГА Полтавской области.

Кроме того, уволен глава Згуровской РГА Киевской области.

В то же время Зеленский назначил на должности председателей Александровской РГА Донецкой области, Олевской и Ружинской РГА Житомирской области, Александровской РГА Кировоградской области, Кобеляцкой и Хорольской РГА Полтавской области, Гусятинской и Шумской РГА Тернопольской области, Заставненской и Сокирянской РГА Черновицкой области, Жашковской и Тальновской РГА Черкасской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172808
 
 
 Топ комментарии
 
либо клоуны либо сепары других вариантов сн не предусматривает.
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Оно ему надо?.Что Богдан подсунул то и подписал .ОТГ скоро всё переберут на себя.После осенних выборов.
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Интересно, а сможет зебоб назвать их всех хотя бы пофамильно ??? Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций - Цензор.НЕТ 3169
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Оно ему надо?.Что Богдан подсунул то и подписал .ОТГ скоро всё переберут на себя.После осенних выборов.
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Каждый висит за свою ногу.Есть люди,которые отвечают за это направление,он им подписывает.Он не швец и не жнец.Его задача -несколько иная.Но коль поставил подпись-отвечает.Если проворуется ставленник-посадит.Аж легко!Уже поменялось их немеряно.за полгода,им же назначенных.Более 650 человек.Обычно назначают людей от губернатороав.
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Ну тогда есть идея написать на имя президента заяву и подсунуть ее зебилу. А вдруг подпишет, попросить там денег бюджетных чутка на развитие Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій - Цензор.НЕТ 2868
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либо клоуны либо сепары других вариантов сн не предусматривает.
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А может дождешься когда фамилии опубликуют, либо кацап, либо вата.
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с такой кадровой политикой презедента, у нас скоро останутся без кадров все цирки, фотостудии и кинотеатры. кто детей будет развлекать?!
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SHARP`s REVIEW - 30.01.2020

1. ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
NB - Никаких иллюзий: пока человечество существует в его нынешнем виде, им будут править не справедливость, идеи и принципы, а деньги, жажда власти и секс. Генсек Совета Европы прямо заявила, что "российские деньги позволили организации восстановить эффективность". Евродепутаты - спящие во время сессий старички - просто хотят вовремя получать свои зарплаты, а не голодными сражаться за абстрактные ценности и далёкую от них Украину.
Если даже член украинской делегации (Лёвочкина) голосует за восстановление российских полномочий, почему условный Поль Мориа должен голосовать против?
Впрочем, не стоит преувеличивать роль ПАСЕ - это большая говорильня без реальных полномочий. Просто в этот раз она стала индикатором стадии принятия. Принятия Европой новых реалий, спровоцированных Россией. И эта стадия наступила, в том числе, благодаря зелёной власти, которая послала миру сигнал о том, что готова "договариваться" с агрессором. Договариваться с крокодилом в надежде, что он съест тебя последним.

2. Доллар стремительно дорожает.
NB - Основная причина: результаты размещения ОВГЗ, которые опубликовал Минфин: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3. Плюс Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на сумму 2,69 млрд грн. После чего у крупных экспортеров пропало желание продавать валютную выручку. Если Нацбанк не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать. Начинаем возврат к привычному коридору 26-29 грн за дол. Думаю, пирамида ОВГЗ - всё.

3. На фронте - без малейших признаков стабилизации.
NB - Самая горячая точка - Золотое, где по факту развели войска, а на самом деле ВСУ постоянно приходится выбивать из "серой" зоны стремящихся зайти туда россиян. Но Киев упорно не хочет признавать тот факт, что последние договорённости только обострили ситуацию и заставили нас из грозной и активной стороны войны превратиться в обороняющуюся и пассивную. Просто Зеленский, позиционируя себя как "президент мира" (не русского ли?), панически боится обнулить своё главное "достижение" - разведение войск.
Ибо других достижений у него нет.
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- ну, як наші справи?
- президент бреше
- та хіба це несподіванка?
- ні, але ж ніхто не знав, що це діагноз Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій - Цензор.НЕТ 8912

Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».😕
Насправді це не так.
Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася. Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій - Цензор.НЕТ 954
Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.
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Банковая готовит общественное мнение к новому этапу отношений между Украиной и Россией
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А эти назначенцы понимают, что судя по развитию ситуации, могут не успеть принять дела, и начать ударный труд.
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