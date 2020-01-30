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Все про:ректор (112) Донецкая область (4409) BMW (1) Офис генерального прокурора (61)

 Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора

Завершено досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области. Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и легализацией доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, указанное должностное лицо в течение 2018 получило от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей "BMW X3" стоимостью более 1,2 млн грн и "BMW X5" стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.

Впоследствии, он внес в ежегодную декларацию заведомо недостоверные сведения о получении в пользование автомобиля "BMW X3" на основании несуществующего договора ссуды.

В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172807
 
   
 Топ комментарии
 
Ой дураки эти иностранцы, всем же давно известно что:
Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6047

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плюс финский холодильник (хороший) и бесплатная путевка в Сибирь
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плюс финский холодильник (хороший) и бесплатная путевка в Сибирь
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Ой дураки эти иностранцы, всем же давно известно что:
Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6047

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Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено

Хорошая специальность - ректор одного из ВУЗов Донетчины. Чувак может на права не сдавать. Одну разбил, вылез, пересел на другую. А на следующий день - следующий подгон.
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Капец! Такие взятки, чтоб учиться в какой-то шараге на Донбассе!!!
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подозреваю, что это мединститут. Луганский или Донецкий. Медицинское образование считалось у нас хорошим. От арабов отбоя не было.
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За єто бабло вполне моно учится в Польше или Словакии.Там хоть чему то научат.
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Та там ведь не за одного он брал. Там- за племя. Или несколько племён. Так выходило...
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Какая-то наша, мариупольская шарага. Были публикации на нашем сайте, к нему подбирались не быстро, а аккуратно. Вот какая именно шарага- не упомню, лень искать, честно говоря.
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Добавлю. К нам ведь юристов и медиков донецких переьросили. Они ютятся- где попало. Ну и учатся- также, как попало.
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вот интересно, а какой смысл давать взятку такими дорогими машинами за зачисление в вуз, если за такие бабки спокойно можно устроить целое племя папуасов на контрактную форму обучения легальным путем?
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Отаких?
Дві BMW за зарахування на навчання: досудове розслідування стосовно ректора одного з вишів Донеччини завершено, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8822
Університет Папуа-Нової Гвінеї.
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Бывал я там, приходилось общаться,может даже с кем из этих, на фотке. Удивили отменным знанием театра Второй Мировой на Тихом океане! У меня судно называлось ANL Kokoda. Так они мне объяснили- что это такое и даже предложили съездить, посмотреть на эту дорогу, которая называлась- Кокода...
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та любых. вуз за бабло на контракт хот тунгуса возьмет
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Хрень какая-то...

"Напомним, в конце октября 2018 Петр Кондратенко и его жена получили письма с угрозами убийства, об этом он рассказал на пресс-конференции в Мариуполе. По словам ректора, полиции, прокуратуре и СБУ известны лица, от которых исходили угрозы, в числе которых ряд сотрудников правоохранительных органов. Тогда ректор озвучил предположение, что преследование вызвано тем, что в международном отделе университета он обнаружил и не захотел покрывать схемы, связанные с нелегальной миграцией иностранных студентов."
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Ну, да- именно хрень. Чувак задом хорошо вращал, но... сколь веревочке не вейся, один хрен- совьётся в плеть. (с)
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