 Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По версии следствия, указанное должностное лицо в течение 2018 получило от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей "BMW X3" стоимостью более 1,2 млн грн и "BMW X5" стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.
Впоследствии, он внес в ежегодную декларацию заведомо недостоверные сведения о получении в пользование автомобиля "BMW X3" на основании несуществующего договора ссуды.
В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.
Хорошая специальность - ректор одного из ВУЗов Донетчины. Чувак может на права не сдавать. Одну разбил, вылез, пересел на другую. А на следующий день - следующий подгон.
Університет Папуа-Нової Гвінеї.
Вот ссыляк: https://www.0629.com.ua/news/2298400/rektora-doneckogo-meduniversiteta-sbu-podozrevaet-vo-vzatocnicestve
"Напомним, в конце октября 2018 Петр Кондратенко и его жена получили письма с угрозами убийства, об этом он рассказал на пресс-конференции в Мариуполе. По словам ректора, полиции, прокуратуре и СБУ известны лица, от которых исходили угрозы, в числе которых ряд сотрудников правоохранительных органов. Тогда ректор озвучил предположение, что преследование вызвано тем, что в международном отделе университета он обнаружил и не захотел покрывать схемы, связанные с нелегальной миграцией иностранных студентов."
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