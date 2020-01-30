 Пошлина на импорт дизтоплива и газа усилит экономический кризис, – предприятия ГМК

По подсчетам экспертов, такой шаг обернется для отрасли дополнительными финансовыми потерями в размере около 300 млн грн в год. Об этом идет речь в обращении предприятий ГМК Украины к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру экономики Тимофею Милованову., сообщает Обозреватель.

Обращение, подписанное президентом ОП "Укрметаллургпром" Александром Каленковым и главой Федерации металлургов Украины Сергеем Беленьким, стало следствием обращения ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" к Минэкономики с предложением провести антисубсидиционное расследование импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа. По мнению подписантов, подобный шаг существенно усложнит положение предприятий ГМК, поскольку эта отрасль потребляет около 7% дизтоплива в Украине, а его стоимость является важной составляющей себестоимости металлургической продукции.

"В последнее время ситуация в ГМК Украины существенно усложнилась как вследствие серьезного и длительного ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых рынках сбыта, так и вследствие неблагоприятной внутренней политики государства. В частности, повышения тарифов, рентной платы и так далее. В результате объемы производства стали в 2019 году являются самыми низкими за всю историю Украины", - отмечено в обращении.

Такая ситуация, объяснили авторы обращения, уже привела к полной остановке Днепровского металлургического завода, агломерационной фабрики Южного ГОК, приостановке производственных мощностей Днепровского металлургического комбината в Каменском и сокращению объемов производства на ряде других предприятий ГМК.

"В таких условиях любое повышение стоимости топлива ложится грузом на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития. По предварительным оценкам, в случае внедрения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа российского происхождения, ГМК Украины потеряет около 300 млн грн – как вследствие роста цен на топливо, так и увеличения стоимости сопутствующих услуг и материалов, себестоимость которых зависит от цен на топливо", - объяснили авторы обращения.

По подсчетам экспертов, новая пошлина также приведет к резкому повышению цен на внутреннем рынке Украины – и приведет к увеличению расходов потребителей почти на 13 млрд грн – в связи с чем авторы обращения и просят Кабмин не проводить антисубсидиционное расследование импорта топлива из РФ и не внедрять новую пошлину. Тем более, что оснований для такого расследования нет: с каждым годом объемы импорта дизтоплива из России снижаются, а собственное производство – растет.

Напомним, металлургическая отрасль является одним из главных работодателей и налогоплательщиков в Украине: на предприятиях ГМК и смежных отраслей работают свыше 700 тысяч украинцев, а суммарные поступления в бюджеты всех уровней от отрасли в 2018 году составили около 15 млрд грн. При этом, металлургия занимает лидерские позиции в экспорте: продажа продукции металлургических предприятий за границу обеспечивает почти 30% валютных поступлений в Украину.