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Все про:правоохранительные органы (869) убийство (5487) Клименко Игорь (15)

 В 2019 году зафиксировано наименьшее количество убийств за последние 10 лет, - Клименко

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в 2019 году полиция раскрыла фактически каждое второе преступление.

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом глава Национальной полиции сообщил во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году.

Он отметил, что при этом было зафиксировано уменьшение совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали 418,2 тысячи уголовных правонарушений.

"Полицейские раскрыли 186 200 преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Следователи сообщили о подозрении 110 тысячам человек в совершении 186 тыс. преступлений. При этом мы можем говорить об уменьшении совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких", - отметил Клименко.

По словам главы ведомства, важным является уменьшение количества убийств (2019 - 1428 преступлений; 2018 - 1508) и тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (2019 - 1916; 2018 - 2069).

"Это наименьшее количество таких преступлений за последние 10 лет. Подчеркиваю, что каждое такое преступление контролируется аппаратом Национальной полиции и лично начальниками областных подразделений. Как результат, сегодня раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%", - акцентировал глава Нацполиции.

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Однако, по словам руководителя ведомства, 60% от общего количества совершенных уголовных преступлений составляют имущественные преступления.

"Именно они волнуют граждан больше всего. По сравнению с предыдущими годами наблюдается уменьшение разбоев и грабежей. Меньше зафиксировано угонов автотранспорта, мошенничеств и краж, в том числе из квартир граждан", - отметил Клименко.

Так, в 2019 году полицейские задокументировали 11 080 грабежей (13530 - в 2018 году) и 1858 разбоев (2190 - в 2018 году). В то же время в прошлом году полицейским удалось раскрыть половину грабежей и более 70% разбоев.

Напомним, ранее председатель Нацполиции рассказал о результатах по противодействию организованной преступности.

"В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных групп. К уголовной ответственности привлечено более тысячи участников этих групп. Доказано, что они совершили 2,5 тысячи преступлений ", - сообщил Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/n3172801
 
 
 Топ комментарии
 
Надо просто не фиксировать убийства - вот и весь секрет успеха.

2020 год. За последнюю неделю в Киеве на Борщаговке 3 убийства.

После безвластия сразу после Майдана, когда менты разбежались, такого не было блин...
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То есть 50% нераскрытых преступлений! Отличный результат. Браво, Аваков!
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Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали 418,2 тысячи уголовных правонарушений.
"Полицейские раскрыли 186 200 преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Источник: https://censor.net.ua/n3172801-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А раніше писали, що розкривають 93%. Тобто знову була брехня.
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То есть 50% нераскрытых преступлений! Отличный результат. Браво, Аваков!
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действительно... - это какой то дурдом, гордится каждым 2-ым НЕ раскрытым преступлением...
Адовый ад....
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можно сделать 99% "советскую" раскрываемость собирая по улицам бомжей...
что от этого будет спокойней?
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Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали 418,2 тысячи уголовных правонарушений.
"Полицейские раскрыли 186 200 преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Источник: https://censor.net.ua/n3172801-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А раніше писали, що розкривають 93%. Тобто знову була брехня.
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Не зовсім. 93% - це розкриття тільки вбивств та тяжких тілесних ушкоджень.
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Тобто всі інші злочини не розкрили?
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Надо просто не фиксировать убийства - вот и весь секрет успеха.

2020 год. За последнюю неделю в Киеве на Борщаговке 3 убийства.

После безвластия сразу после Майдана, когда менты разбежались, такого не было блин...
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Сори.

"во время безвластия сразу после Майдана"
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Так на Майдане вообще была нулевая преступность.
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А убийство наших солдат на фронте это как считать объясните или это от святого духа они там погибают или кто их убивает не есть убийцы
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Просто большинство убийц было занято подготовкой к выборам от ОПЗЖ.
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Просто людей за цей час стало на багато меньше. Ось і вся перемога....
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В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, введена операция "Сирена" (с)
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с такими керманычами и жестского криминала не надо: народ сам по тихоньку будет вешаться
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и это когда куча оружия на руках у населения из зоны АТО и куча неадекватов?
эта власть врёт и не краснеет.. новости видимо для зебилов расчитана они всему верят
тут каждый день блин читаешь кого то убили, а у них самый низкий показатель..
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а может ВСЕ ДЕЛО В ХАЛАТНОМ РАСКРЫТИИ или в связи с теплой зимой закапывать и топить проще ?
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