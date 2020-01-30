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 Экс-замглавы МинВОТ Гримчак освобожден из-под стражи (обновлено)

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак освобожден из-под стражи. Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

"Дело Гримчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!" - написал адвокат Гримчака Дмитрий Мельник на своей странице в соцсети Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Супруга экс-замминистра Юлия Гримчак также подтвердила эту информацию. "Юра свободен!", - написала она на своей странице в Facebook.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля

"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Гримчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - рассказала УП адвокат Татьяна Матяш.

Экс-замглавы МинВОТ Гримчак освобожден из-под стражи 01

Экс-замглавы МинВОТ Гримчак освобожден из-под стражи 02

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. В итоге суд исправил в постановлении одни ошибки.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3172797
 
   
 Топ комментарии
 
Значить, нічого не змогли на нього накопати. Але за 6 місяців СІЗО Юра не подарує...
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Экс-замглавы МинВОТ Гримчак освобожден из-под стражи - Цензор.НЕТ 419 теперь он выйдет на тропу мести....

мужик серьезный...
пожелаем ему удачной охоты....
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Да уж! зелена "гора" как всегда родила мышь
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Зніміть вже білі рукавички. Невже на шостому році гібридної війни, у тому числі інформаційної, ви ще граєтесь у дартаньянів? Ворога потрібно бити його зброєю, тільки тоді можлива перемога. А те що Зеленський зі своєю шоблою ворог, думаю, вже ні в кого не викликає заперечень.
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