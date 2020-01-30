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 Политика Украины
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 Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, считает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - сказал Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

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"Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", - подчеркнул Рябошапка.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка сказал: "Это наша задача - двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, - без этого расследование будет неполноценным".

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3172796
 
   
 Топ комментарии
 
Собаківська справа, шита білими нитками, розвалюється...... це добре
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Первый "минус" в деле пошел.
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Будут ждать, когда рост Антоненко уменьшится на 10 см?
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Готуються зливатись??? От лише біда - люди дарма відсіділи й тепер можуть в суд подати...
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"Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка"
Бо їх немає зовсім! Доказів!
Я же говорил, надо что б быстро илюдям понравилось...

Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3428
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Ну так отпускайте людей! На каком основании вы их держите в тюрьме???
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На тій підставі, що може відкритися багато незручних для Зе-шобли подробиць (а якщо випливуть ще й катування, підтверджені характерними травмами... оце може справді дестабілізувати, аж до "Врадіївки на стероїдах" з переходом в Майдан).
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В суд нельзя, а в тюрьму - можно...
Наголосували...
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Какие заказчики? В постановлении следователя прямо было указанно-" Руководствуясь идеями верховенства арийской расы......" какие ж заказчики? У следствия 100 версий и одна красочней другой.
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Я не розумію! Хто саджає в в'язницю прокуратура чи поліція!?
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лично зеленский приказал, не поленился даже публично выступить
по этому поводу, я голосовал за этого пособника бандитов в форме
.............
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Я не зрозумів, у куди ділися всі зеботи, які розказували про 100% докази і які спалилися на гугль-транслейті "пекельних борошнах"?
А саме: go go go a14ea332
Maks Kolorto
Олег Петрович ed2c8e0a
Alex Rozhenko
Yourij Ukolov
russkiy ukrainec
Viktoriya Fedotova
ZiZu ZiZu
Назар Сильченко f5856aa3
Gleb Pirog
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русукр вроде был за Петю, или я не прав ?
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