 Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - сказал Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко

"Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", - подчеркнул Рябошапка.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка сказал: "Это наша задача - двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, - без этого расследование будет неполноценным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиции поручено провести проверку аргументов, выдвинутых защитой подозреваемых в убийстве Шеремета, - Офис генпрокурора

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.