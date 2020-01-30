 Телеграм-каналы убивают журналистскую профессию, - Ермак призывает СМИ критически относиться к публикуемой в мессенджере информации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на встрече с журналистами в четверг.
"Я вообще считаю, что общество должно знать правду, кто на самом деле стоит за этими Телеграм-каналами", - отметил он.
Кроме того, он заявил, что подобные Телеграм-каналы вводят людей в заблуждение и в какой-то степени "убивают журналистскую профессию".
Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что новый законопроект о медиа может помочь урегулировать деятельность анонимных Telegram-каналов.
пропаганда уходит из-под контроля !
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации
Во время предвыборной компании создал около 2 млн фальшивых аккаунтов, в результате была создана искаженная картина подержи Зеленского, т.н. технология Трампа, о чем Зеленский рассказал в телефонном разговоре с американским президентом.
Фигурант журналистского расследования программы Наши гроши с Денисом Бигусом. Согласно материалам журналистов, Федоров получал деньги для поддержки интернет-ресурсов команды от Сергея Шефира не через официальные счета избирательного фонда Зеленского, а наличными в офисе ЗеКоманды. При этом бюджет на легальную интернет-рекламу только во втором туре составил почти $300 тыс.
😂😂
UAне вбивають журналістику та повагу до журналістів своїми фейками?
и Северной Корее
да здравствует
суверенныйсуеверный чебурнет !
Вот это правильно. Все на 1+1 ! Там не обманут.
Пятнистый капелюх не любит критику?
Как в том анекдоте, - а как дышал, как дышал. До выборов.
ВОТ КТО БЫ УЖЕ ГОВОРИЛ , ермак
«»»глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Слуги народа Елизавета Ясько отказалась общаться в кулуарах Ассамблеи с украинскими журналистами. Видео побега Ясько от журналистов опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.
Ясько задали вопрос об отношении к судебной реформе в Польше. Нардеп, даже не замедлив шаг и стараясь не смотреть в камеру, оставила этот вопрос без ответа.
"Я не даю сейчас комментариев. Коллеги, пожалуйста, у нас сейчас встреча, комментарии я сейчас не могу давать", - сказала она.
Журналисты несколько раз пытались добиться хоть какого-то ответа от Ясько, бежали за ней по коридорам, но нардеп делала вид, что их не замечает, и уехала в лифте.
Сообщается, что глава украинской делегации в ПАСЕ избегает общения с журналистами уже второй день подряд.
"Чтобы попытаться взять комментарий у главы украинской делегации - 29 летней Елизаветы Ясько - за ней надо бегать по коридорам. Однако и это не дает результата. По вопросам судебной реформы в Польше главе делегации, видимо, сказать нечего", - говорится в сообщении. """
В Оксфорде работала в CFC Consulting, украинском кризисном медиа центре, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины. Во время работы была исполнительным директором музыкальной кампании "Свидетель" (посвященной 75-ти летию трагедии Бабьего Яра)
Блаватнік народився в Одесі в єврейській родині
У 1986 році він заснував свою холдингову компанію Access Industries. Зі своїм другом Віктором Вексельбергом вони заснували холдинг Access-Renova у 1991 році.
У 90-х роках Вексельберг і Блаватнік брали участь у керуванні російської алюмінієвої промисловості. У 1996 році вони утворили з Сибірсько-Уральської алюмінієвої компанії (СУАЛ), яка була об'єднана з РУСАЛом і Glencore, найбільшу алюмінієву компанію РУСАЛ у лютому 2007 року.
КОРОЧЕ , НЕ ЭТА ССЫКУХА ПРОРОСИЙСКАЯ ДОЛЖНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ
ЭТА ПУСТЫШКА ЗАНИМАЕТ МЕСТО ЗЕРКАЛЬ
Просто нет слов. Да вы, зюзики только на этих журналистах и на Квартале во власть вломились. А теперь хотите всем рот заткнуть?
Чего до сих пор не расскажите, что делал Зюзик в Омане?
В свое время нынешний президент - а тогда еще шоумен "Квартала 95" - высмеял своего предшественника Петра Порошенко за его отдых на Мальдивах.
Слоганом тогдашнего выступления "кварталовцев" можно считать фразу "чтобы не краснеть перед народом, нужно как следует загореть".
Ее справедливость Зеленский имеет возможность проверить на себе самом.
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Начитался про Телеграмм планы Офиса президента и зашквары Кирилла Тимошенко. Работаю посредником и хочу рассказать как его сетка каналов ставит заказухи.
Резидент за деньги ничего не берет со стороны, но от политиков через посредников за 1000 баксов поставят. Легитимный поставит рекламу за 11000 гривен. Работают они исключительно через посредника Александра. Этот кадр берет за заказухи по 1000 баксов и напрямую контактирует с Кириллом Тимошенко. Он спец по Резиденту и Легитимному.
Этот Александр напрямую работает с посредниками из России, имеет выходы на Незыгарь. И Кирилл Тимошенко прекрасно сотрудничает с российскими технологами.
Кроме Тимошенко на рынке обращаемся к Мирославу Олешко. Он делает каналы для ментов. Берет от 600 до 1000 баксов за заказухи.
Есть каналы СБУ и они ставят только свою информацию. Называют фамилию Синицына, но я не встречал его на рынке.
Несколько каналов Коваленко по энергетике, и еще пару агрегаторов с политическим инсайдом стартуют от $100 и выше.
Работает по рынку Барабошко, но он имеет выходы на всех и просто размещает за 500-1000 баксов. Проще простого с пиарщиками Онищенко - крупная сеть каналов, стартует от 12000 гривен за новость.
Крокодил одного пацанчика со Славянска ставит в основном репостами и очень аккуратно подходит к заказлу.
Есть очень много посредников, которые врут и обещают разместить за 1000 баксов новость на Темном рыцаре. Но на деле берут деньги и испаряются. Таких шакалов становится слишком много. А цены уже перевалили таксы СМИ.
А то я смотрю: бюджет провален, денЁг нет, а у найема с лещенкой -- замечательные зарплаты.
Здобулы!
@writetodarkkbot
Женя Кравчук рассказала, что Кирилл ведет переговоры лично с Зе что бы остаться до тех пор пока не найдут ему замену на своей должности, а затем продолжит снимать ролики для ОП , президенту нравятся его ролики, (правда прайс роликов завышен раза в 3-4 минимум) согласен был на любые условия только просил оставить ему кабинет в ОП, значит найдут должность новую для Кирилла со временем только ради кабинета Березенка.
Для Тимошенка очень важно кабинет в ОП еще и Березенка, для него это гордость ))
Севгиль даже не обсуждается, она очень дружит с Богданом.
Для нее дорогу закроет Ермак сразу.
Ермак постепенно потихоньку всех чужих выдавит.
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Всем привет. Сегодня хочу провести рассуждение по поводу "инсайдерских" telegram-каналов, по типу Легитимного, Резидента для тех людей, которые до сих пор верят в их "независимость". Начнём с поверхностного... Какие к черту источники, инсайды из ОП? В Офисе Президента работает от силы человек 140~ и вы думаете, что за все время работы нынешнего Офиса Президента (предположим что там действительно есть работник / группа работников, которые могут сливать "инсайдерскую" информацию) они не смогли его найти и провести с ним воспитательную беседу? Это становится более абсурднее потому что происхождение некоторых постов позиционируются, как будто прямо из кабинета Зеленского / его помощников и других высокопоставленных лиц. По их логике мы должны поверить в то, что там в темном уголке сидит некая личность в плаще и шляпе, которую никто не замечает?... Дальше по очереди контент, который за пол года из "неплохого" превратился в откровенное подлизывание новой власти и некоторым конкретным ее представителям. Они пытаются заставить нас думать, что власть за нас волнуются и очень сильно желает решить все насущные проблемы, но какая-то особа X мешает им это сделать. Люди, начинайте думать и мыслить критически, не дайте собой манипулировать фейками и откровенно ложной информацией. Спасибо за внимание.
В темной-темной комнате, два темных-темных президента тащат мешки с темными-темными миллиардами... Хотя нет, только один президент темный.
В общем, наше доблестное НАБУ расследует дело о хищении 100 000 000 000$ (я не ошибся с количеством нолей) преступной группировкой, в которую входили:
- Барак Обама, 44-й президент США
- Джозеф Байден, 47-й вице-президент США
- Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ
- Джим Ён Ким, президент Всемирного банка
- Петр Порошенко, 5-й президент Украины
И... если вы думаете, что это шутка - то это не шутка.
И... если вы думаете, что нужно отправлять санитаров в НАБУ - ТО ВЫ ПРАВИЛЬНО ДУМАЕТЕ!
Юрий Бирюков
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
Майор ВСУ получил строгий выговор за критику Зеленского в соцсетях
InfoResist
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Продолжение:Ты л*шара! Ребенок справился бы лучше: Что писал о Зеленском офицер ВСУ, который получил выговор
В Сухопутных войсках Украины объявили строгий выговор одному из майоров Вооруженных сил Украины за негативные высказывания о президенте Владимире Зеленском в соцсетях. Об этом сообщает блогер и ветеран АТО Александр Погребиський на своей странице в Facebook.
«За критику Зеленского в Фейсбуке военному объявили доганну! Как же бубочка критики боится …. Вы так мальчики далеко зайдете, пружина же имеет предел сжатия», - пишет блогер.
Он опубликовал соответствующий приказ командующего Сухопутных войск Александра Сирского. В нем говорится о том, что майор 14 января 2020 года опубликовал в Facebook «сообщение негативного характера» в адрес Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента и призвал его покинуть занимаемую должность.
За это офицер получил строгий выговор.
Фото: Олександр Погребиський/Facebook
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский тяжело переносит критику в своей адрес, поэтому ему советуют не читать отзывы в Сети. Для него это «очень болезненно».
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Фото: Latvijas armija
В Сети показали, что писал о президенте Владимире Зеленском майор ВСУ, которому объявили строгий выговор. Скрин донесения, где приводится соответствующий пост, опубликовал в Facebook блогер и ветеран АТО Александр Погребиський.
«А вот вам и причина по которой началось служебное расследование. «Срочное Донесение». Здесь вы можете ознакомиться с текстом публикации, за которую военный получил выговор», - написал блогер.
Приводим этот текст полностью:
«Пане президент!
Вы стремительно двигаетесь к тому, что после вашей каденции половина украинцев, завидя вас на улице, наплевав на все меры приличия, от души искренне будут тыкать в вас пальцем и смеясь кричать:
«Аааа, ну ты и лошара! Даже мой ребенок справился бы с управлением страны лучше!»
Думаю именно это, на самом деле вас ждет после вашего президентства. У меня нет к вам никакой эмоции кроме брезгливости и презрения: вы вызвались управлять страной в такое критическое для нее время и провалились.
Я действительно считаю вас бездарным руководителем. Вы бездарь. Уже очевидно, что у вас не получилось. И не могло получиться. Не могло, потому что нельзя из ничего сделать что-то.
Вы все еще играете для нас всех роль в которой вы все понимаете и знаете, что вы держите все под контролем и что у вас все обязательно получится, но мы уже не верим. «По Станиславскому» и по житейски - НЕ ВЕРИМ! У нас есть глаза и мозги, чтобы понять, что все это большой фарс или, по криворожски - понты. За маской президента Зеленского - пустота.
Зеленский, уходи в отставку, не опускай за собой вслед еще и страну. Остановись! У тебя не вышло. Еще не поздно, отдав штурвал другому, улыбнувшись сказать: «Ну не получилось» и спокойно вернуться на сцену. ВОВА - УХОДИ! НАМ УЖЕ С ТОБОЙ ВСЕ ПОНЯТНО!»
Зеленский, уходи в отставку, не опускай за собой вслед еще и страну. Остановись!
У тебя не вышло. Еще не поздно, отдав штурвал другому, улыбнувшись сказать: «Ну не получилось» и спокойно вернуться на сцену.
ВОВА - УХОДИ! НАМ УЖЕ С ТОБОЙ ВСЕ ПОНЯТНО!
Все правильно сказал
В конце 2018 года его утвердил Словенский парламент, Шарец возглавил коалицию левых партий и встал во главе маленькой, но очень гордой, европейской страны.
За то время, пока бывший комик возглавлял страну, он не был замечен ни в одном скандале, не пойман на вранье, никогда не путал свою страну со Словакией, Латвию с Литвой, Австрию с Австралией, Канаду с Канадией.
Депутаты его партии ни разу публично не снимали проституток, не были обвинены в групповом изнасиловании, не занимались распилом бюджетных средств. Пан Марьян не ездил отдыхать ежемесячно, не выводил деньги в офшоры и декларировал свои расходы, не вел бизнеса на крови, не пытался встать на колени перед врагом, не плевал на могилы героев своей страны, не был карманной собачкой олигарха, пытающегося Словению положить себе в карман.
Но все равно Марьян Шарец, бывший комик, который возглавлял Словению полтора года, подал в отставку. Именно потому, что не лох. Такое его действие словенские политологи уже назвали "одним из самых разумных шагов в течении полутора лет".
Сам пан бывший комик, и уже бывший глава государства, объяснил примерно так: "Ах, я устал, я ухожу! Я ничего не могу сделать с этим парламентом!"
В свете этих событий, становятся понятны слова украинского самокатчика Гончарука, про то, что "Мы не хотим быть как какая-нибудь Словения", ибо, если мы будем как Словения, уже через 8 месяцев, бывший малороссийский комик станет бывшим президентом Украины и
это безусловно станет его САМЫМ РАЗУМНЫМ ШАГОМ за всю 42-х летнюю жизнь.
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"Вчера выступил в ПАСЕ в Страсбурге, а также встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, постоянным представителем Украины при Совете Европы, господином Борисом Тарасюком и многими правозащитниками. Везде говорил о ситуации в Донецке и пленных. "Приятно" удивило и полное отсутствие украинских СМИ в зале во время выступления - и это при том, что некоторые наши телеканалы стояли в фойе. Видимо, нужно выступать с вилами, чтобы тебя снимали - или это уже вчерашний день, коллеги?" - рассказал Асеев.Источник: https://censor.net.ua/v3172813