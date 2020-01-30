 Телеграм-каналы убивают журналистскую профессию, - Ермак призывает СМИ критически относиться к публикуемой в мессенджере информации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на встрече с журналистами в четверг.

"Я вообще считаю, что общество должно знать правду, кто на самом деле стоит за этими Телеграм-каналами", - отметил он.

Кроме того, он заявил, что подобные Телеграм-каналы вводят людей в заблуждение и в какой-то степени "убивают журналистскую профессию".

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что новый законопроект о медиа может помочь урегулировать деятельность анонимных Telegram-каналов.

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