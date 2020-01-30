 Зеленский объявил 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе Президента Украины №31/2020 "Об объявлении 2020/2021 учебного года Годом математического образования в Украине".

"С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создания возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию, формированию у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности соискателей базового среднего образования в Украине, постановляю: объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине", - говорится в Указе.

Вместе с тем, Президент поручил Кабмину обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине, предусмотрев, в частности:

- внедрение в обучение современных практико-ориентированных принципов, в том числе с использованием ресурсов PISA, повышения качества учебно-методического обеспечения изучения математики, в частности учебников и учебных пособий по математике;

- разработку электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся, применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности;

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- создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин, в частности с применением эффективных технологий формирования и развития математической компетентности учащихся с учетом лучших отечественных и международных практик, изучение и внедрение опыта государств, которые демонстрируют высокие показатели по математической компетентности по результатам международного исследования качества образования PISA;

- создание условий для повышения мотивации соискателей образования для успешного овладения математическими знаниями и навыками, их применение в социальной, экономической, технологической, научной и других сферах общественной жизни;

- создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержки в освоении предмета;

- обеспечение надлежащей организации введение с 2021 обязательного внешнего независимого оценивания по математике;

- проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов;

- расширение возможностей для развития математической компетентности учащихся, в том числе через сеть математических кружков в учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного образования, проведения летних математических школ для учеников и учителей;

- содействие созданию образовательных площадок для изучения математики на базе публичных библиотек.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.