 Мы с большим оптимизмом ждем этой встречи: она станет продвижением в развитии отношений Украины и США, - Ермак о визите Помпео

"Мы с большим оптимизмом ждем этой встречи. Я думаю, что она станет очередным продвижением в развитии украинско-американских отношений", - сказал он на встрече с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак подчеркнул, что из США поступают сигналы только о том, что там с уважением относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского и руководства украинского государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский

"Я думаю, что нас ждет эра абсолютно новых отношений с США. Поэтому мы готовимся к встрече. Думаю, что завтра будет очень позитивный результативный разговор", - указал он.

Ермак также отметил, что американская сторона высоко оценила позицию Украины по ситуации с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, что стало примером эффективной слаженной совместной работы двух стран.

"Украина показала себя как самостоятельная страна, со своей позицией, с сильными специалистами, и признание Ираном своей вины было результатом пребывания там наших специалистов и поддержки зарубежных партнеров", - считает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Как сообщалось, Помпео посетит Украину с визитом 30-31 января.