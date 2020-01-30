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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (16101) Помпео (215) Ермак Андрей (76)

 Мы с большим оптимизмом ждем этой встречи: она станет продвижением в развитии отношений Украины и США, - Ермак о визите Помпео

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ожидает, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев принесет только положительные результаты.

"Мы с большим оптимизмом ждем этой встречи. Я думаю, что она станет очередным продвижением в развитии украинско-американских отношений", - сказал он на встрече с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак подчеркнул, что из США поступают сигналы только о том, что там с уважением относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского и руководства украинского государства.

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"Я думаю, что нас ждет эра абсолютно новых отношений с США. Поэтому мы готовимся к встрече. Думаю, что завтра будет очень позитивный результативный разговор", - указал он.

Ермак также отметил, что американская сторона высоко оценила позицию Украины по ситуации с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, что стало примером эффективной слаженной совместной работы двух стран.

"Украина показала себя как самостоятельная страна, со своей позицией, с сильными специалистами, и признание Ираном своей вины было результатом пребывания там наших специалистов и поддержки зарубежных партнеров", - считает он.

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Как сообщалось, Помпео посетит Украину с визитом 30-31 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3172792
 
 
 Топ комментарии
 
Где мид? Почему опять вылезло это пророссийское чучело?
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Кого следующего на импичмент сподвигнете? Да и является ли этот разговор с Гнусавым основной целью Помпео? Вопрос немаловажный.
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Помпео привезе бубочкі торбу звіздюлин?
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Помпео, дай денег отключить газ, будь проклят тот день, когда его подключил, теперь не могу избавиться. То платил за подключение, теперь требуют заплатить за отключение.
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Уже несколько часов по СМИ гуляет новость "Портнов опубликовал аудио, как сотрудник СБУ консультировал подозреваемого в убийстве Шеремета". Цензор еще не в курсе?
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Где мид? Почему опять вылезло это пророссийское чучело?
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Точно??? Ермак, а ты не ошибся? может Пушкова, или Пескова?
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а за, наш главный партнер россия, депутат сядет??
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По всем многолетне-существующим канонам дипломатии подобного рада заявления - прямая прерогатива аналогичного по рангу, официального лица принимающей стороны, то есть господина Пристайко! С какого перепугу этот вездесущий советчик перебирает на себя функции Министра иностранных дел - одному Зеленскому ведомы. А скорее всего - и не ведомы...
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