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Все про:Киев (18506) провокация (1266) пропаганда (2403) реклама (574)

 Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация

Бизнесмен Олег Катющенко назвал провокацией свое изображение на демонтированных в Киеве билбордах с пророссийской пропагандой.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По информации "Интерфакс-Украина", Олег Катющенко является учредителем строительной компании Holly Industrial.

Также известно, что жена бизнесмена, Инна Катющенко, занимается изданием женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и др.

По ее словам, билборды с мужем имеют провокационный характер, однако они не знают, кто и почему это сделал.

"Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды. Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", - написала она в фейсбуке.

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Напомним, поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".

Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172791
 
   
 Топ комментарии
 
Як мінімум - треба покарати фірму, що вішала це лайно
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какой-то неизвестный... где-то заказал и как-то развесил?
где заказал? кто оплатил борды? на какое время? кто оплачивал работу...маляров))) ?
неужели это так тяжело выяснить?
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Ту "пахне" або Мертвечуком або петуШарієм.
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Як мінімум - треба покарати фірму, що вішала це лайно
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треба казати: "це політичне замовлення"
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которые в течение 40 минут сняли борды.

откуда знает мадам Катющенко когда повесили борды ?

нет на них Пороха и Кровавого Пастора ! Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация - Цензор.НЕТ 4544
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А шо полиция НАЙТИ виновных не способна? А как же дело Шеремета? 😁
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ну это же не Яна Дугарь, которая видеокамеры внаглую снимала, стоя перед ними.

здесь дело тонкое, руссише партизанен клеили листовки сем на восемь (метров, конечно), балансируя на высоченной лестнице
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а бил лі мальчік- заява в поліцію була ? Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація - Цензор.НЕТ 9270
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Поліція, в таких випадках, має відкривати справу "по факту". Справа має всі ознаки ворожої пропаганди.
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кто-то денег срубил конкретно за дискридетацию..
сейчас на этом зарабатыаают огромнве деньжищи..
сначала размещают в СМИ брехню, а потом снова за деньги снимают с эфира..
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Подружжя катющенків - сепари, тому ніякої брехні не було.
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какой-то неизвестный... где-то заказал и как-то развесил?
где заказал? кто оплатил борды? на какое время? кто оплачивал работу...маляров))) ?
неужели это так тяжело выяснить?
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свои повесили, свои и сняли..
это элементарно, Ватсон.. (с)
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ну, для этого, во-первых, нужен, хотя бы, свидетель, если не один из маляров.
А во-вторых, нужно желание.
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Чьи щиты?
Кто подъехал на авто с лестницами и наклеил ( это спецы из фирмы рекламы)
Где печатали продукцию? Не везде печатают ЕДИНИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
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Все выяснится и кому-то будет очень стыдно. Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация - Цензор.НЕТ 1503
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Честно в нормальной стране этот вопрос кто и как был бы известен через 24 часа тут будут друг на друга пинать очень долго
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проверка реакции...
по идее зелень должна была кивать и аплодировать
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Повесили для проверки реакции публики...Прокатило б, завтра Мотороллу наклеили б
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динственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш" - журнальчикі для рус окупантів продукують
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жодного українською мовою.

а говорит, что к бордам не имеет никакого отношения
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Понятно что не бизнесмен их разместил,бизнесмены не такие глупые люди в основном.
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Знову ніхто і ніхріна не знає, навіть власники бігмордів, а полюція традиційно розводить руками.
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..эта Парашенкины праделки и нанятых им за украденные у народа деньги, атошникаф...апазорить честнейшега, ни разу не укравшега патриота - зелебоба Кастюшенку...весна придеть сажать будим.. Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація - Цензор.НЕТ 3084...
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...он ляпнул в кругу "друзей"...а "друзья"-"подсуетились"...В данной ситуации-так и было!!
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Да ладно. Все вы знаете, и наверняка с удовольствием бы занимались бизнесом с парашенцами. Барыги все такие...
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