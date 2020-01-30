 Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация

Об этом он рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По информации "Интерфакс-Украина", Олег Катющенко является учредителем строительной компании Holly Industrial.

Также известно, что жена бизнесмена, Инна Катющенко, занимается изданием женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и др.

По ее словам, билборды с мужем имеют провокационный характер, однако они не знают, кто и почему это сделал.

"Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды. Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", - написала она в фейсбуке.

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Напомним, поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".