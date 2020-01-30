 Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация

Об этом он рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.
По информации "Интерфакс-Украина", Олег Катющенко является учредителем строительной компании Holly Industrial.
Также известно, что жена бизнесмена, Инна Катющенко, занимается изданием женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и др.
По ее словам, билборды с мужем имеют провокационный характер, однако они не знают, кто и почему это сделал.
"Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды. Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", - написала она в фейсбуке.
Напомним, поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".
откуда знает мадам Катющенко когда повесили борды ?
нет на них Пороха и Кровавого Пастора !
здесь дело тонкое, руссише партизанен клеили листовки сем на восемь (метров, конечно), балансируя на высоченной лестнице
сейчас на этом зарабатыаают огромнве деньжищи..
сначала размещают в СМИ брехню, а потом снова за деньги снимают с эфира..
где заказал? кто оплатил борды? на какое время? кто оплачивал работу...маляров))) ?
неужели это так тяжело выяснить?
это элементарно, Ватсон.. (с)
А во-вторых, нужно желание.
Кто подъехал на авто с лестницами и наклеил ( это спецы из фирмы рекламы)
Где печатали продукцию? Не везде печатают ЕДИНИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
по идее зелень должна была кивать и аплодировать
а говорит, что к бордам не имеет никакого отношения