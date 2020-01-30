 Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ должна проходить в Украине, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли к этому процессу привлечена французская сторона, Рябошапка сказал: "Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и экспертов из других стран".

Генпрокурор объяснил, что фактически проводится два расследования. Одно - гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование - уголовное.

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Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному. "В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении украинского "Боинга", Рябошапка сказал: "На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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