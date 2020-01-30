EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  307  12
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1276) Иран (866) черный ящик (49) Рябошапка Руслан (269)

 Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ должна проходить в Украине, - Рябошапка

Украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и других стран к процессу расшифровки черных ящиков украинского самолета, сбитого под Тегераном, и настаивает, чтобы процесс расшифровки бортовых самописцев проходил в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли к этому процессу привлечена французская сторона, Рябошапка сказал: "Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и экспертов из других стран".

Генпрокурор объяснил, что фактически проводится два расследования. Одно - гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование - уголовное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка

Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному. "В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении украинского "Боинга", Рябошапка сказал: "На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3172790
 
 
 Топ комментарии
 
Это вот он сам собой поговорил?

Бо Иран уже однозначно послал ЗЕленых нафик по поводу черных ящиков. При этом ЗЕленые утерлись и промолчали.

И тут такой театр одного актера...
 показать весь комментарий
 
Напиши что ты можещь сделать...(
 показать весь комментарий
 
А Рябошапка должен обеспечить соблюдение законов на территории Украины.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы себя так выставили что на вас все ложили...(
 показать весь комментарий
 
А Рябошапка должен обеспечить соблюдение законов на территории Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Это вот он сам собой поговорил?

Бо Иран уже однозначно послал ЗЕленых нафик по поводу черных ящиков. При этом ЗЕленые утерлись и промолчали.

И тут такой театр одного актера...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленый не утерся а пригрозил: дякую, дуже дякую))
 показать весь комментарий
 
Ящик черный. А выглядит как банка с икрой ))
 показать весь комментарий
 
Розшифровка чорного ящика повинна бути в Україні, якщо усі постраждалі країни погодяться.
 показать весь комментарий
 
Так надежда у нас только и остаеться что на другихе постраждалі країни
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх