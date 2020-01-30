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 Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек

В итальянском порту заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров. Всего на борту находятся 6000 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, пишет ANSA.

Супружескую пару из Гонконга разместили в изолированной каюте корабля Costa Crociere. У них осложнено дыхание и повышенная температура.

К больным прибыли итальянские медики, они проведут необходимые для выявления нового коронавируса тесты. Никто из пассажиров пока не может сойти на берег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных - до 7 711, - госкомитет КНР

"Ситуация находится под тщательным контролем всех участвующих органов, включая муниципалитет. Органы здравоохранения и морские власти немедленно активизировали себя. Все предусмотренные протоколы выполняются, и мы будем постоянно вести контроль", - заявил мэр города Чивитавеккья Эрнесто Тедеско.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172788
 
 
 Топ комментарии
 
Заколебали эти китайцы уже.
Сидите в своём сраном Китае и не высовывайтесь - так нет, надо по всему миру это гавно разнести
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От придурки!
Поміряли б температуру у пасажирів як в Україні, простили і відпустили...
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а я верю в наше правительство самокатчиков !

при первых инфицированных в Украине все уедут в отпуск Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек - Цензор.НЕТ 9039
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Заколебали эти китайцы уже.
Сидите в своём сраном Китае и не высовывайтесь - так нет, надо по всему миру это гавно разнести
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Я в цьому плані дуже турбуюся за Прагу.
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Пора Пандорф закрывать - их там как тараканов
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Любая эпидемия вырвавшася на улицу будет разнесена по миру!! Нигде не будет молниеносной изоляции. Зашел инфицированный в первый автобус, взялся за поручень, подышал.. и все, пошло в геометрической прогрессии
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...А если не в автобус, а в аэропорт?
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Хоть в метро. Факт в том что если первый зараженный не изолирован сразу же то все, а если распылили в час пик в метро и люди разошлись со станций то писец однозначный
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ось так Бєня відімстив за націоналізований Україною Приватбанк. Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 7758

ВАЖЛИВО!
ІМОВІРНІСТЬ наявності інфікованих(без симптомів) на двох рейсах Мау- 10 відсотків.
на останніх двох(неточно) -50 відсотків(тест-системи в Україну досі не прибули)




name

[CHN - 14] Sanya, Hainan

description

Jan. 26: 2 more cases.
Jan. 27: 2 more cases. * 1 more case.
Jan. 28: 3 new cases.

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навряд чи метро... але це вже мало що міняє.(
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Таке трапляється з морячками. Раніше судна стояли на карантині по сорок днів.
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И только успевали портовых шлюх подвозить - отвозить на маркитанских лодках...
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От придурки!
Поміряли б температуру у пасажирів як в Україні, простили і відпустили...
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а я верю в наше правительство самокатчиков !

при первых инфицированных в Украине все уедут в отпуск
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Так они нацелились нажиться на земле - зачем им здоровые сопротивляющиеся Украины
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У Прина не сложилось пассажирские лайнеры атаковать.
Это Юлиус Лемп атаковал британский лайнер "Атения"...
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Я их всех уважаю за героизм. На жалких семерках до штатов доставали!
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мда, сразу плюс 6000 инфицированных в Европе Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек - Цензор.НЕТ 445
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Честно говоря не знаю.
Вообще, это не фото, а кадр из кинохроники (правда прицельная сетка, это уже современная ретушь).
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всем туристам из Китая утешительный приз - Бикини Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 3268
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Побухаєш там! Ти не уявляєш, скульки там бухло коштує!
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это круизный лайнер, там 6000 отдыхающих.
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Тот у кого хватило бабок на этот круиз, найдет бабки и на бухло
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Когда корабль 🚢 встал
По форсмажору то кормят бесплатно,а бухло и сигареты по закупочной цене !!!,учи матчасть!
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причем каждый в своей каюте, бо по коридорам коронавирус взад вперед шастает,

хоть и придушили уже тех двоих, пардон изолировали...
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В такій ситуації туркомпанія продає бухло по дешевим цінам-щоб заспокоїти пасажирів
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решили пройти обследование и подлечиться на шару...
никакого вируса у них нет...
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Слишком много населения на земном шаре, идет естественный отбор. Это периодически случается не только с динозаврами и мамонтами, но и с человечеством.
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Или война, или эпидемия, или природные катаклизмы. Саморегулирующая система
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7,7 млд. населения не так уж и много для Земли. Ученые утверждают, что ресурсы позволяют прокормить и 20 млд. людей. Просто китайцам надо меньше жрать летучих мышей и всяких тараканов, а также санитарные условия соблюдать. Тогда и не было бы всяких свиных гриппов и коронавирусов.
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Йой, не дай Бог вийде з ладу енергоустаткування... Буде, як з круїзним в Мексиканській затоці, (-) сантехніка, кондиціонери, ресторани і ліфти...
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Ни хрена себе,- на базарчик прогулялись...
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а чо...отличный обсерватор на 2 тыщи потенциальных носителей
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глупая истерика. Вангую - не пройдет и 3 месяца, все забудут про этот вирус.
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6 тыщ просидят на корабле минимум две недели (инкубационный срок).
Я извиняюсь,- за чей счёт этот "банкет"?
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Ну что... это бонус - круиз продлили на 10 дней.
А за чей счёт питание 6000+команда?
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Теперь по всему миру прохожие будут шарахаться от лиц с такой восточной внешностью - монголов, корейцев, китайцев, японцев и всех подобных с островов той стороны.
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в офис президента вон сегодня-завтра бурят-шептун Коломойского к Зеленскому нагрянет.. в карантине сволочь сидела наверняка
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Как-то поручик Ржевский услышал каламбур:
«На море - клипер, на клипере - шкипер, у шкипера -триппер.»
Приходит к офицерам:
- Господа, каламбур: «На море - корабль большой, -2000 человек команды, и у всех, поголовно, - геморрой», а в стихах сие звучит вообще, бесподобно!
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Єто в нормальніх странах ловите сегодня у нас
У "Борисполі" приземлився перший літак з українськими туристами з Китаю. ВІДЕО
30.01.2020, 15:03 • 75 • 0

Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 2817Екіпаж літака. Скріншот відео
В аеропорт "Бориспіль" прибув перший літак з українськими туристами, яких вивезли з Китаю через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.
Про це говориться в повідомленні Telegram-каналу Kyiv LIVE. Зазначається, що літак прилетів з міста Санья, який розташований на острові Хайнань.
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Також повідомляється, що далеко не всі пасажири використовували маски при прильоті.
"Крім температурного скринінгу, в аеропорту ніяких запобіжних заходів не було", - говориться в повідомленні.
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За останніми даними, через зараження коронавірусів в Китаї загинули вже 170 осіб.
Всього на материковому Китаї кількість випадків захворювання перевищило 7000 чоловік.
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Один з провідних експертів з респіраторним захворюванням в Китаї Чжун Наньшань заявив, що спалах коронавірусу може досягти свого піку приблизно через 10 днів.
Перший випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.
Крім низку країн Азії, смертельний вірус дістався до США, Німеччини, Канади, Чехії та ОАЕ. Сьогодні стало відомо про перші підтверджені випадки грипу у Індії та на Філіппінах.
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Во всех странах карантин, а в Украину с самого эпицентра вируса, завозят самолетами! Наши не понимают настолько элементарных вещей? - Думаю, врядли!
Складывается впечатление, что это спланированная диверсия против украинцев!
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Да просто на головних посадах сидят Зе макаки со своим короновирусом

Єто все от того что они напроч не понимают серьезность ситуации
А тут беня сказал что Ві мой МАУ трогаете вот отсюда и вся суть ситуации когда мартонетки рулят
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на Цей курорт(аеропорт в Саньї) полетіли люди небідні з України.. Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 4685
багато єврейських родин.. хто не ризикує відпочивати на курортах арабських країн і Турції...
Як Бєня може залишити своїх напризволяще ?
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И как теперь пассажирам с корабля выбраться? Деда Мазая вызывать?
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14 дгів відсидять всі.За рахунок Італії..

але це на два порядки дешевше потім локальні карантини по всій Італії.

апропо..
це вже наступна хвиля..

Біолабораторія-Ухань-Гонконг-Італія(карантин)
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Если отвлечься от темы новости... Всего на борту лайнера 6000 туристов. Предположим, что каждый из них заплатил в среднем тысячу долларов. Выходит, что всего за один круиз компания зарабатывает 6 миллионов долларов. Нехило так...
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"Ситуація під ретельним контролем усіх органів, включно з муніципалітетом.

ретельний контроль-це спецпідрозділи у порту з правом відкривати вогонь при невиконанні команди"не наближатись!'


десь за пару днів з появою симптомів почнеться паніка у пасажирів
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Сьогодні Всесвітня організація здоров"я збереться для прийняття рішення про можливе оголошення пандемії.
Прес-конференція пройде у Женеві в 20:30 за київським часом.
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