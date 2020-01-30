 Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, пишет ANSA.
Супружескую пару из Гонконга разместили в изолированной каюте корабля Costa Crociere. У них осложнено дыхание и повышенная температура.
К больным прибыли итальянские медики, они проведут необходимые для выявления нового коронавируса тесты. Никто из пассажиров пока не может сойти на берег.
"Ситуация находится под тщательным контролем всех участвующих органов, включая муниципалитет. Органы здравоохранения и морские власти немедленно активизировали себя. Все предусмотренные протоколы выполняются, и мы будем постоянно вести контроль", - заявил мэр города Чивитавеккья Эрнесто Тедеско.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Сидите в своём сраном Китае и не высовывайтесь - так нет, надо по всему миру это гавно разнести
ВАЖЛИВО!
ІМОВІРНІСТЬ наявності інфікованих(без симптомів) на двох рейсах Мау- 10 відсотків.
на останніх двох(неточно) -50 відсотків(тест-системи в Україну досі не прибули)
name
[CHN - 14] Sanya, Hainan
description
Jan. 26: 2 more cases.
Jan. 27: 2 more cases. * 1 more case.
Jan. 28: 3 new cases.
Поміряли б температуру у пасажирів як в Україні, простили і відпустили...
при первых инфицированных в Украине все уедут в отпуск
Это Юлиус Лемп атаковал британский лайнер "Атения"...
Вообще, это не фото, а кадр из кинохроники (правда прицельная сетка, это уже современная ретушь).
По форсмажору то кормят бесплатно,а бухло и сигареты по закупочной цене !!!,учи матчасть!
хоть и придушили уже тех двоих, пардон изолировали...
никакого вируса у них нет...
Я извиняюсь,- за чей счёт этот "банкет"?
😲
А за чей счёт питание 6000+команда?
«На море - клипер, на клипере - шкипер, у шкипера -триппер.»
Приходит к офицерам:
- Господа, каламбур: «На море - корабль большой, -2000 человек команды, и у всех, поголовно, - геморрой», а в стихах сие звучит вообще, бесподобно!
У "Борисполі" приземлився перший літак з українськими туристами з Китаю. ВІДЕО
30.01.2020, 15:03 • 75 • 0
Екіпаж літака. Скріншот відео
В аеропорт "Бориспіль" прибув перший літак з українськими туристами, яких вивезли з Китаю через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.
Про це говориться в повідомленні Telegram-каналу Kyiv LIVE. Зазначається, що літак прилетів з міста Санья, який розташований на острові Хайнань.
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Також повідомляється, що далеко не всі пасажири використовували маски при прильоті.
"Крім температурного скринінгу, в аеропорту ніяких запобіжних заходів не було", - говориться в повідомленні.
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За останніми даними, через зараження коронавірусів в Китаї загинули вже 170 осіб.
Всього на материковому Китаї кількість випадків захворювання перевищило 7000 чоловік.
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Один з провідних експертів з респіраторним захворюванням в Китаї Чжун Наньшань заявив, що спалах коронавірусу може досягти свого піку приблизно через 10 днів.
Перший випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.
Крім низку країн Азії, смертельний вірус дістався до США, Німеччини, Канади, Чехії та ОАЕ. Сьогодні стало відомо про перші підтверджені випадки грипу у Індії та на Філіппінах.
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Складывается впечатление, что это спланированная диверсия против украинцев!
Єто все от того что они напроч не понимают серьезность ситуации
А тут беня сказал что Ві мой МАУ трогаете вот отсюда и вся суть ситуации когда мартонетки рулят
багато єврейських родин.. хто не ризикує відпочивати на курортах арабських країн і Турції...
Як Бєня може залишити своїх напризволяще ?
але це на два порядки дешевше потім локальні карантини по всій Італії.
апропо..
це вже наступна хвиля..
Біолабораторія-Ухань-Гонконг-Італія(карантин)
ретельний контроль-це спецпідрозділи у порту з правом відкривати вогонь при невиконанні команди"не наближатись!'
десь за пару днів з появою симптомів почнеться паніка у пасажирів
Прес-конференція пройде у Женеві в 20:30 за київським часом.