EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  734  14
Материалы по теме:
Все про:прослушка (288) Рябошапка Руслан (269) Труба (268)

 Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка

Следствие в уголовных делах по факту разглашения информации досудебного расследования и влияния на правоохранителей экс-директором Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой должно провести экспертизу записей, сделанных в его кабинете и опубликованных в телеграм-канале "Трубу прорвало".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Экспертизу обязательно надо провести, в такого рода делах это обязательно делается", - сказал Рябошапка, комментируя ситуацию с расследование дел о возможных противоправных действиях экс-директора ГБР.

При этом генпрокурор отметил, что канадская экспертиза, которая якобы подтвердила идентичность голоса на записях с голосом Трубы, может быть приобщена к материалам следствия.

"Что касается тех материалов, которые обнародовали представители Петра Порошенко - пусть следствие определяется с ценностью или достоверностью этой экспертизы. Если адвокаты хотят ее передать, то они могут это сделать, и следствие может приобщить эту информацию к материалам дела, но оценит ее уже в комплексе с другими доказательствами", - сказал Рябошапка.

Также смотрите: "Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь": На "записях" Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа. АУДИО

В целом, по словам генпрокурора, пока рано говорить о результатах расследования, поскольку производство только зарегистрировано.

Рябошапка напомнил, что также расследуется и уголовное дело по факту незаконного прослушивания экс-директора ГБР.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем добиваться приобщения к производствам против Трубы экспертизы "записей", - адвокаты Порошенко Головань и Новиков

Источник: https://censor.net.ua/n3172786
 
 
 Топ комментарии
 
но независимых европейских експертов вы само-собой не пригласите? сами экспертировать будете прямо в ап?
 показать весь комментарий
 
В Евролабе экспертизу проводить будете?
 показать весь комментарий
 
Та ви вже давно все зробили, що ти дурня клеїш???Рука руку миє!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
но независимых европейских експертов вы само-собой не пригласите? сами экспертировать будете прямо в ап?
 показать весь комментарий
 
 
В США, в подібних випадках, основною доказовою базою є не "експертиза" запису, а наявність настання подій в оприлюднених на записах.
 показать весь комментарий
 
 
«Дело - труба» (англ. Brassed Off) - художественный фильм британского режиссёра Марка Хермана, снятый им по собственному сценарию в 1996 году.
Лента рассказывает о самодеятельном духовом оркестре в небольшом городке, охваченном десятилетней борьбой за существование шахты. Синтез социальной драмы и музыкальной комедии. Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2625
 показать весь комментарий
 

Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка

Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9853
 показать весь комментарий
 
Та ви вже давно все зробили, що ти дурня клеїш???Рука руку миє!!!
 показать весь комментарий
 
 
прошло 2!!!!!!! месяца а он говорит что мало времени прошло(((((((((( очередное зе дно
 показать весь комментарий
 
А влияние Йосыповича на Трубу расследовать не надо? Надо, Федя, надо.
 показать весь комментарий
 
Так воз и ныне там? Труба заявляет о компиляции записей. Да еще и обжаловал свое увольнение. А тут следствие должно! А что оно делало два месяца кроме испытания чувства долга?
 показать весь комментарий
 
Там навіть неважлива експертиза, там важливо сам факт причетності до незаконих вказівок з АП (ой, з жОПУ), щоб Богдан, Сиірнов, Баканов пішли у відставку.
Але це - не за зебілів.
Хоча - в Україні подібні преценденти були. Гладковський, наприклад, пішов у відставку з-за куди менших підозр у причетності до порушенб Закону...
Але: то були інші часи...
 показать весь комментарий
 
 
А слідство кваліфіковане до оцінки оцінки експертів? Отакої, я гадав, що воно зобов'язане додати все до матеріалів, а потім тільки суд надає оцінку цим матеріалам. Отакої..
 показать весь комментарий
 
 
З пикою Труби, без гриму, можна знімати навчальні фільми на тему психіатрії, як за зовнішніми ознаками можна визначити ідіота.
 показать весь комментарий
 
рябошапка наплужает лохобанов голосовавших за зеленского ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх