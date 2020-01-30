 Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Экспертизу обязательно надо провести, в такого рода делах это обязательно делается", - сказал Рябошапка, комментируя ситуацию с расследование дел о возможных противоправных действиях экс-директора ГБР.

При этом генпрокурор отметил, что канадская экспертиза, которая якобы подтвердила идентичность голоса на записях с голосом Трубы, может быть приобщена к материалам следствия.

"Что касается тех материалов, которые обнародовали представители Петра Порошенко - пусть следствие определяется с ценностью или достоверностью этой экспертизы. Если адвокаты хотят ее передать, то они могут это сделать, и следствие может приобщить эту информацию к материалам дела, но оценит ее уже в комплексе с другими доказательствами", - сказал Рябошапка.

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В целом, по словам генпрокурора, пока рано говорить о результатах расследования, поскольку производство только зарегистрировано.

Рябошапка напомнил, что также расследуется и уголовное дело по факту незаконного прослушивания экс-директора ГБР.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

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