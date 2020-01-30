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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4424) опрос (1804) Центр Разумкова (101) Оман (30)

 12% украинцев считают, что визит Зеленского в Оман был рабочим, 31% - семейным отдыхом, - опрос Центра Разумкова

Только 12% украинцев поверили, что нашумевший визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман был рабочим. 31% общества убежден, что глава государства ездил туда на семейный отдых. Еще 10% не исключают, что в Омане Зеленский встречался с российским руководством, а 6% – что это было прикрытие офшорных операций.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 21 января 2020 года по заказу OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

Примечательно, что 41% респондентов и вовсе отметили, что ничего не знают об этой поездке, или затруднились с ответом.

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12% украинцев считают, что визит Зеленского в Оман был рабочим, 31% - семейным отдыхом, - опрос Центра Разумкова 01

Что касается отношения общества к загадочному визиту Зеленского в Оман, то оно также разнится. Так, 31% опрошенных считают, что президент поступил правильно, поскольку может отдыхать, где захочет. 26% убеждены, что неправильно, потому что на Рождество глава государства должен был быть в Украине. 25% населения вообще неинтересно, где отдыхает президент.

Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина и с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

12% украинцев считают, что визит Зеленского в Оман был рабочим, 31% - семейным отдыхом, - опрос Центра Разумкова 02

15,5% украинцев придерживаются мнения, что вся информация о состоявшихся переговорах должна быть обнародована, 12% – что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% – что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры, с кем захочет.

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В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3172785
 
   
 Топ комментарии
 
А может уже открыть центр Зеленского и проводить опросы о Зеленском центром Зеленского?
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Переслідування волонтерів стає тенденцією, яка показує ставлення "слуг народу" до законів і добровольців
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ЦЕНТ РАЗУМКОВА -ЭТО центр зеленого недомерка-наполеона-ослянско-оманского,который хочет прикрыть своего клоуна !!!! ВЕСЬ НАРОД ВОЗМУЩЕН ЭТОЙ ПОДЛО_ЛЖИВОЙ ПОЛИТИКОЙ НЕДОМЕРКА ! ПОЧЕМУ этот абрам сам не сказал,куда летал ???????????
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дибіли питання робили: якби першим питанням було "чи повинен ********** був повідомити про відпустку свого роботодавця, народ, а не линять у тіхаря", то кінцевий результат був би зовсім іншим.
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А сколько процентов считают Зеленского махровым идиотом?
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Вся суть рейтингов в этом опросе, не читали, но могут сказать.
Спасибо, Центр Разумкова.

12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7116
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12% українців вважають візит Януковича до Ростова робочим, а ще 31% - сімейним відпочинком.
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а чего мы должны гадать? этот ублюдок живет за наши налоги ...пусть отчитается за чей счет оно отдыхало?
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Суть глубже - а в других опросах, по которым выводят рейтинги, не точно так же гадают и руководствуются не умом, а эмоциями, накрученными СМИ?
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ЛЯ! Я "охудєваю" від того, як складені питання. Це все одно, що запитати Разумкова "Ви часто б'єте свою дружину" і дати змогу відповідати тілько "Так" чи "Ні". Відповіть "Так" - б'є часто, відповідь "Ні" - б'є рідко, але всеодно б'є.
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что характерно, даже ОП не заикался про "деловой визит", прямо писали что частный визит за свои деньги.
Но 12% сами придумали сказочку и сами в нее верят.
С ними ничего не сделать, только лишение права голосовать.
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Первой, новость о том,що Зеля в Омане, опубликовала Страна Гужвы.Тобто никто кроме москалей новость не мог слить.Значит москалям выгодно было замутить весь этот цирк 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6537
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Потому что Зеля в Омане не шел на контакт за советский союз на 9 мая
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Не знаю.Но гебня его отслеживает жёстко.Вот как бы я сделал,узнав,що Зеля в Омане?Направил бы туда самолёт с Козаком,або с Сурковым.Поселил бы их в один отель с Зелей,а потом доказывай,що Зеля с ними не встречался.Попутно слил бы это всё через Гужву украинцам на стол.И вуаля,на лицо Зрада.А там де зрада,там Майдан.А там де Майдан,там можно по Днепр откусить.Як вариант
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тю! я за все четыре варианта вместе. отдохнуть-то он тоже успел.
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А опрос, "СПИСИАЛИСТЫ СОСИОЛОГИ" из центра Разумкова проводят, как всегда, среди торговок рынков КРИВОГА РАГА", ну для уменьшения статистических отклонений.
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Люди все ще вимушені гадати, що ж він там робив...про Пєтє такого не було
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слуги каломойши нашли новый способ отбеливания своих зашкваров - "соцопросы". берется любая тема по которой у зебилов зашквар, свои "социологи" за денежку кидают в сми якобы соцопрос - и вуаля. быдлу насцали зеленой мочей в мозг правильную информацию и оно уже точно знает, что никакой поездки в оман не было, не было и вывоза в офшор сотен миллионов кэша колойского, не было и встречи с кремлевским куратором в москве. вобщем, шах и мат порохоботы.
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Соцопитування проводилося типовими кидалами: запитання про зустріч шмарклі з підх...йловниками не ставили.
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Помнитсо ты тут усиралось по поводу Пети? Попустило,или как всегда у зебуинов,двойные стандарты? Сразу пи**уй к зеркалу
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не я,а ты тут усиралось по поводу Пети. тебя не попустило.
как всегда у соевых зебуинов,двойные стандарты.
Ты всегда перед зеркалом торчишь.
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это сое-зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
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И да,когда оманский отсчитается за поездку ,как положено по закону в 10 дневный срок?
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И внесет в декларацию изменения за растрату больше 100000 гр,как положено по закону?
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никогда.
тебе, соевому зебобику, знать не положено.
ты должен молиться на своего эклерного истукана.
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А тебе,зебильной ,знать положено когда твой дебильный выбор нарушает законы Украины? Или ,,какаяразница,,?
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это соево-зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
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Начинай медленно облизывать зеркало,оставляя две полоски зеленых соплей...
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да ты интеллектуал....
это соево- зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
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Как быстро дефективную то по миру носит--за 5 минут из Украины в США телепортнуло. Ты когда волнуешься,у тебя флаг скачет. Закрепи уже свою власовскую тряпку одноклеточное.
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молодца. одобряю.
ты очень красочно от себе написало. давай ещё.
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Це був шоп тур, з купівлі ексклюзівних шльопок, для першої ляді...
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Стало модным обсуждать то,о чём нет достоверной информации.
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Це дозволяє відвернути увагу від достовірної інформації, яка вважалася недостовірною раніше.

А загалом, результати "дослідженння" відповідають рівню підтримки українцями ЗЕ- та ПЕ-партій.
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Бюди банально погано проінформавані.
Саме тому зелена влада прагне виключити будь-яку можливість для громадян отримувати інформацію не з провладних ЗМІ.
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Да,но это говорит о том,что информация льющаяся в моск,не является достоверной,а основывается на слухах и предположениях.Назовите источник информации,которому можно доверять.
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Мне почему-то кажется что настоящие заказчики таких опросов на самом деле измеряют тупость украинского народа. Они то знают правду и причину поездки в Оман.
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Я так понимаю, что теперь вместо ответов на очередной зашквар зеленского, на будут сунуть результаты опроса центра разумкова. Это дно. Представляете,чтобы было, еслиб такое происходило при Порошенко?
Интересно, а видеоролик Зеленский покажет?
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Маніпуляція разумкова. Яка різниця про що фантазують опитуванні? То чого ж туди, насправді, їздив Зеленський? "Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман"
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Це тои самии Центр Разумкова якии недавно намалював зеленим 45 відсотків підтримки.Опитування було проведено в ''турборежимі'', до того як надіишли платіжки за транспортуванн газу і до того як барани розібрались із супутниковими антенами.Підслуховування потрібно було встановити не тільки у Гончарука а и на сільськіи пошті. Дуже багато повчального.
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