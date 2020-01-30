 12% украинцев считают, что визит Зеленского в Оман был рабочим, 31% - семейным отдыхом, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 21 января 2020 года по заказу OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.
Примечательно, что 41% респондентов и вовсе отметили, что ничего не знают об этой поездке, или затруднились с ответом.
Что касается отношения общества к загадочному визиту Зеленского в Оман, то оно также разнится. Так, 31% опрошенных считают, что президент поступил правильно, поскольку может отдыхать, где захочет. 26% убеждены, что неправильно, потому что на Рождество глава государства должен был быть в Украине. 25% населения вообще неинтересно, где отдыхает президент.
Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина и с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
15,5% украинцев придерживаются мнения, что вся информация о состоявшихся переговорах должна быть обнародована, 12% – что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% – что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры, с кем захочет.
В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Спасибо, Центр Разумкова.
Но 12% сами придумали сказочку и сами в нее верят.
С ними ничего не сделать, только лишение права голосовать.
как всегда у соевых зебуинов,двойные стандарты.
Ты всегда перед зеркалом торчишь.
тебе, соевому зебобику, знать не положено.
ты должен молиться на своего эклерного истукана.
это соево- зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
ты очень красочно от себе написало. давай ещё.
А загалом, результати "дослідженння" відповідають рівню підтримки українцями ЗЕ- та ПЕ-партій.
Саме тому зелена влада прагне виключити будь-яку можливість для громадян отримувати інформацію не з провладних ЗМІ.
Интересно, а видеоролик Зеленский покажет?