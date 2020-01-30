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Все про:грипп (456) карантин (189) КГГА (2307) Киев (18506) ОРВИ (150)

 В Киеве на карантин закрыли семь школ, - КГГА

В Киеве полностью прекратили занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ из-за большого количества отсутствующих на уроках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, школы закрывают, чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ.

По состоянию на 30 января, наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%.

"Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей в учреждениях образования столицы вводятся предупредительные меры", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172783
 
 
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Правильне рішення, бо свинячий грип є важкою і небезпечною формою цієї хвороби.
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В остальных школах не дети не болеют.Результат решалова директоров школ. Не хочется летом дорабатывать,отпуска билеты... А здоровье детей- какая разница.( не свои и же,чужие)
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А в других школах видимо оставили вирус "дозревать".
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Трясця, нашої школи немає серед закритих на карантин
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