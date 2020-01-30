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 Политика Украины
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 Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак

Украина передала Трехсторонний контактной группе новый список граждан, которых украинская власть требует вернуть во время обмена с ОРДЛО и Россией.

 Об этом сообщает "Украинская правда" ссылаясь на помощника президента Андрея Ермака, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы", - заявил он в четверг, 30 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак

Отмечается, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами уже запущен.

По словам Ермака, Украина не собирается снижать темп, который задала процедура обмена.

По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Источник: https://censor.net.ua/n3172782
 
 
 Топ комментарии
 
я не вірю цьому зесєпару малороському.
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Сьогодні 30 січня свої дні народження святкують двоє просто неймовірних і світлих людей, борців за правду і Україну - це Володимир Голоднюк та Уляна Супрун.
Ці люди не потребують окремого представлення, їхні вчинки промовисто говорять за них!
Щиро вітаю Вас зі святом! 🌷
Бажаю Божої опіки, ласки, сил, здоров'я, добробуту і всіх земних благ.
З роси і води Вам, дорогі наші імениники, на многії і благії літа!

Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак - Цензор.НЕТ 5738
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я не вірю цьому зесєпару малороському.
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Не подобається потворам... Коли звільняють Українців із неволі ((
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Украинцев на украинцев менять-это как гоп стоп самому себе.Зеля Лох и Предатель.Гражданская война в Украине??? И не прикрывайте этого ссыкуна благими намерениями. Беркутята уже в строю,стреляют по ВСУ.
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1.Не нарушать конституцию Украины-ГЛАВНОЕ.
2.Порох поменял более 3000+...не нарушая.Условия надо ставить,а не выполнять прихоти куйлО.
3.Следующее,что предложит кацапы-воду в Крым.Надо дать???
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"2.Порох поменял более 3000+" Україна передала список на обмін на засіданні контактної групи в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1507
Откуда дровишки?
Говорить с тобой нет о чем.
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Что ты можешь сказать продажная женщина из зеленого борделя,стоя на коленях перед куйлО))) ты не украинец-ты трусливый терпила
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С начала агрессии РФ из плена освободили 3270 ...

vlasti.net › Украина › Общество




20 апр. 2019 г. - Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала российской агрессии Украина освободила из плена более 3270 заложников и ...
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"Президент Петр Порошенко заявляет...." Україна передала список на обмін на засіданні контактної групи в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4928
Все.... Не смеши! Україна передала список на обмін на засіданні контактної групи в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4928
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А кто тебе соловьев и кисель авторитет?)) готовь коленки дрыщ..
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О каком пункте Конституции вы говорите?
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.


Об этом?
И вы хотите сказать, что раньше не было ни одного гражданина Украины?

PS Обмен и выдача это не одно и то же
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кого освободили? таксистов и праституток? мотавшихся туда-сюда с долларами и домовыми книгами и скупавшими трёшки по 500 баксов целыми подъездами ты за них переживаешь?
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Який відсоток військовополонених збираються обміняти?
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Сьогодні 30 січня свої дні народження святкують двоє просто неймовірних і світлих людей, борців за правду і Україну - це Володимир Голоднюк та Уляна Супрун.
Ці люди не потребують окремого представлення, їхні вчинки промовисто говорять за них!
Щиро вітаю Вас зі святом! 🌷
Бажаю Божої опіки, ласки, сил, здоров'я, добробуту і всіх земних благ.
З роси і води Вам, дорогі наші імениники, на многії і благії літа!

Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак - Цензор.НЕТ 5738
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Да уж... Пришло время послать тебе 5-ю повестку. Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак - Цензор.НЕТ 8225
Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак - Цензор.НЕТ 9790
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У этого кретина, выражение хари такое, как будто попал на гейтусовку, всю ночь хорошо проводил время, а теперь объясняет, что перепутал двери.
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А чому військовополоненні грудневого обміну платили за себе
від 30000 до 80000 долярів. То який зиск , якщо у інших цих
грошей нема.
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включите туда богдана, портнова, трубу и всех советников зеленского. у нас от их деятельности только хуже
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