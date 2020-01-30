 Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак

Об этом сообщает "Украинская правда" ссылаясь на помощника президента Андрея Ермака, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы", - заявил он в четверг, 30 января.
Отмечается, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами уже запущен.
По словам Ермака, Украина не собирается снижать темп, который задала процедура обмена.
По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".
2.Порох поменял более 3000+...не нарушая.Условия надо ставить,а не выполнять прихоти куйлО.
3.Следующее,что предложит кацапы-воду в Крым.Надо дать???
Откуда дровишки?
Говорить с тобой нет о чем.
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С начала агрессии РФ из плена освободили 3270 ...
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20 апр. 2019 г. - Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала российской агрессии Украина освободила из плена более 3270 заложников и ...
Все.... Не смеши!
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Об этом?
И вы хотите сказать, что раньше не было ни одного гражданина Украины?
PS Обмен и выдача это не одно и то же
ШиндлераЗелешвондера
Ці люди не потребують окремого представлення, їхні вчинки промовисто говорять за них!
Щиро вітаю Вас зі святом! 🌷
Бажаю Божої опіки, ласки, сил, здоров'я, добробуту і всіх земних благ.
З роси і води Вам, дорогі наші імениники, на многії і благії літа!
від 30000 до 80000 долярів. То який зиск , якщо у інших цих
грошей нема.