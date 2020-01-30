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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4424) Израиль (1015) Путин (25413) Ермак Андрей (76)

 Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак

Украинская сторона не делала никаких официальных запросов о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Израиле в рамках форума памяти жертв Холокоста.

"Никаких запросов о встрече не было. Мы ни о чем официально не запрашивали. Президент Зеленский сказал, что поскольку там будет присутствовать Путин, то единственный вопрос, который он готов был с ним обсудить, - это вопрос обмена, о котором была достигнута договоренность 31 декабря в телефонном разговоре", - сказал он на встрече с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак также заявил, что никакой неформальной встречи с Путиным в Израиле у Зеленского не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"

Источник: https://censor.net.ua/n3172779
 
 
 Топ комментарии
 
Какие то ЗЕленые тормоза....
10 дней назад русня объявила что Янелох умолял Хуйла о встрече,
а они только сегодня разродились что это фейк?
Или подождали, убедились что утечек нет
и начали отрицать уже свершившийся факт?
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Никакой ОМАНСКОЙ ПОЕЗДКИ не было...
Эта усе слухи от Парашенки!))))
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Какие то ЗЕленые тормоза....
10 дней назад русня объявила что Янелох умолял ***** о встрече,
а они только сегодня разродились что это фейк?
Или подождали, убедились что утечек нет
и начали отрицать уже свершившийся факт?
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Сеня тут тоже вчера пытались убедить что министр обороны к тещё в подмосковье не ездил! Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 7127 Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 7127 Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 7127
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так их же расиянцы и попалили, некто помощник Путина Юрий Ушаков (22.01.20) : "Украинская сторона запрашивала возможность организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле на памятных мероприятиях, посвященных Холокосту, однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только "на ногах"
Ермак сбрехал наполовину: встречи не было, но ее запрашивали. А теперь вопрос: ЗАЧЕМ?!
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да и встречаться он готов только по поводу обмена пленными... Здулся хлопчик...
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Цікаво, кого Єрмак має на увазі під означенням "украінская сторона"?
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таки он сказал правду...
с учетом понимания термина ))))
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ОНИ СКОРО ЗАХЛЕБНУТСЯ В СВОЕЙ ЛЖИ !!!!!!! У-У-У,мляди !!!!!
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Встречи не было.
Но осадочек остался.

"Мамо, срібні виделки ми потім знайшли, але осад залишився" (с)
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22 січ 2020, 15:38 "Зеленський і Путін не планують зустрічатися в Ізраїлі, але спілкування не виключено - ОП"
Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.


Январь, 22 в 16:39 "Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина"
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что был запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Он добавил, что запрос на встречу в Израиле пришел от Киева.
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нехай п'є не закусуючи бо ще тверезим стане Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6750
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Жрать хочешь, зубожилый? ))) Как говорила одна умная тетя, в себя хоть красную, хоть черную, на выходе одно и тоже, коричневое. Тебе можно без промежуточной стадии, сразу на коричневое.
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Так, это у тебя наследственное...
Тут закуска не поможет. Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2232
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Ты как та телочка, булками крутишь перед шпагой, то в передок тебя, то в задок, то сверху, то снизу, то закусывай, то не надо. Жрать хзочешь?
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Хоть тут удалось избежать дипломатического фиаско. Но думать надо заранее и выстраивать стратегию, а не принимать сиюминутные решения.
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Чувак, ты сумасшедший? Кого ты взываешь к благоразумию- "думать" ? Тупых клоунов, этих недоношенных идиотов?
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Ну не было и не было, чё так нервничать? Если бы и была, кто бы сознался?
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Да кто же поверит вам уже. Особенно после Оманских гастролей
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Никакой ОМАНСКОЙ ПОЕЗДКИ не было...
Эта усе слухи от Парашенки!))))
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нет вам веры после Омана, шуты двуликие.....
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А зачем нужна была та встреча, всё и так уже решено было ранее.
Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 6272
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Мы всегда верим нашему бубочке. А особенно Ярмаку
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Були всяки у нас презики...жулики...воры..зеки..пчеловоды...
Но такого брехливого подлого лицемеришки у нас еще не было!))))
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Коли ви вже набрешетесь? Кому вірити - путінцям чи їх прихвостням?

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
При этом он добавил, что график Путина очень насыщенный, а встречи с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах".
"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле, - ред.), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", - заявил Ушаков.
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Коли постійно йде недостовірна інформація з ОП, то тоді виникають чутки про такі зустрічі.
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Янелох о встрече действительно умолял о чем и сообщила русня, а в этом случае им можно поверить, но Ху@ло дало срок Оманскому о Момбасе принять закон амнистии и прочие ништяки до квитня поэтому смысла встречаться сейчас со своим вассалом когда еще ничего не выполнено нет никакого вот встречу и отменили
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Власть все так же непрозрачна. Перемен нет. А значит им быть.
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а вы можете как-то договариваться и впаривать одну похожую на правду легенду...
а то ж стыдобища...шо такое.?..сценаристы с вами работать отказались??? ))))))
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Може хтось забив і не ходить на враннішні планьорки?
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Зе ведет двойную игру - это уже очевидно
И эта игра не на пользу Украини
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может кто другой встречался, или Зеленский единоправный стержень украинской власти?..... куда пол делегацыи себнуло оставив места непонятно кому?......
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Классика комедийного жанра в современной интерпретации.
Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 6009
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это стиль куйла, будет водить лоха, прокидывать, опаздывать, а зеля будет как собаченка за ним бегать...
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Кто Вам верить за такой короткий срок потерять веру людей в Вас надо уметь
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Дивіться результаты соціологічного опитування. Це ж треба людям так вміти вірити в ілюзію. https://censor.net.ua/n3172771n3172771
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Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского с Путиным
Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.
Также Ушаков уточнил, что на запрос Зеленского никто не отказывал.
https://www.rbc.ua/rus/news/kreml-podtverdil-zapros-vstrechu-zelenskogo-1579700661.html
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Вивсьоврёти , порохоботы . Зеленский летал в Израиль шоб посмотреть на шпили синагоги в Иерусалиме.

Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 2615 . .
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1. Придумали.
2. Вбросили.
3. Обсудили и осудили.
4. Опровергли.
5. Обсудили и осудили.
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Та, им далеко ходить не надо.
Они рос СМИ на этом сайте штудируют.
Каждая вторая новость про парашу.
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Зеленский запросов о встрече не делал- а Россия-то делала. Песков сообщал- что президент России готов встретиться с Зеленским если это получится- в любом месте и в любое время. На длительную встречу он не расчитывает- но готов провести кратковременную встречу прямо на ногах- не садясь. За Зеленским хорошо приглядывали? Он мог провести кратковременную встречу на ногах- так что никто ничего и не заметил.
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Если русня бы делала запрос о встрече то встреча была б. Песков просто указал что Ху@ло в принципе готово принять клоуна но потом все же отменили потому что пока не о чем слушать блазня. Срок на встрече нормандской четверки был очерчен до квитня оманскому.
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Так ведь нет же- Россия действительно заявляла о готовности Путина к встрече в ЛЮБОМ удобном формате- но встречи-то не было! Единственный шанс- что кратковременная встреча на ногах произошла где-то в укромном месте- но этого никто не заметил.
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Кремль: из Киева поступил запрос о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

В Кремле заявили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10841300-kreml-iz-kieva-postupil-zapros-o-vstreche-zelenskogo-s-putinym-v-izraile.html
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Брехав, брешу і брехати буду.
Нелох Оманський.
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Беглый каторжник

@4Ljn4ZANcCdXcsW

·15 ч

В ответ
@Blonde75819970
и
@EgarK0
Политикой в Украине, как внешней так и внутренней -занимается Кремль, а экономикой -свои олигархи, которые выдвинули Зеленского в президенты и теперь свободно занимаются разграблением.
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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил журналистам, что допускает встречу с Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить с ним ряд важных вопросов, в частности обмен пленными.
"О вероятности этой встречи - может быть, поскольку вопрос об обмене пленными, вопрос украинский, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Зеленского.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/kontakt-na-nogah-v-kremle-ocenili-vozmozhnost-vstrechi-zelenskogo-s-putinym-v-izraile-1478982.html
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Ось тут і я можу сказати свинособачим язьіком - "какая разница"? Домовлялися, не домовлялися, зустрічалися, не зустрічалися. На наше сприйняття зелені це ніяк не вплине.
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Військовому оголосили догану за критику Зеленського у фейсбуці . У наказі, зокрема, сказано: "Офіцер відділу інформаційної протидії оперативного управління штабу Сухопутних військ ЗСУ 14 січня 2020 року опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомлення негативного характеру на адресу президента Володимира Зеленського, в якому висловив невдоволення результатами роботи президента на займаній посаді із закликом залишити займану посаду".
"Як же бубочка критики боїться.... Ви так хлопчики далеко зайдете, пружина ж має межу стискання", - написав у мережі ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський, опублікувавши фото наказу командувача сухопутних військ ЗСУ.

https://www.5.ua/suspilstvo/viiskovomu-oholosyly-dohanu-cherez-krytyku-zelenskoho-u-feisbutsi-207300.html
Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак - Цензор.НЕТ 583
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члєнограй критику не любить, а коли 95ка поливала все і всіх лайном - називали це пародіями і шутками юмора....
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Украинская сторона не делала никаких официальных запросов о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Израиле в рамках форума памяти жертв Холокоста. - встреча состоялась без официальных запросов
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Так не було, чи не подавали запит, чи просто зустрілися в громадському туалеті?
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Да хватит уже заливать, и лапшу вешать народу на уши, всё равно никто вам не верит, потому, что вы все, вместе с президентом. брехуны и вышли с доверия, вот так.
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