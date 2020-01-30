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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9589) США (16101) реформы (3470) Рябошапка Руслан (269)

 Рябошапка: Не сказал бы, что иностранцы каким-то образом контролируют реформу прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка доволен результатами первого этапа реформирования органов прокуратуры и заверяет, что американские партнеры не контролируют процесс реформ как таковой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Комментируя обнародованное в СМИ письмо посольству США, Рябошапка сказал: "Ее (переписку. - Ред.) пытаются подать как компрометирующий фактор. Но если такими письмами пытаются нас дискредитировать, то это как раз и хорошо, потому что фактически другого и предъявить нам не могут".

Генпрокурор назвал партнерскими и дружескими отношения с американскими и другими международными экспертами.

"Мы говорили с американскими и другими иностранными партнерами, что для нас важно участие в процессе переаттестации людей незаинтересованных и незангажированных. Если бы мы это делали исключительно силами прокуроров, очевидно, что нас бы обвиняли в необъективности, заинтересованности в принимаемых решениях", - рассказал Рябошапка.

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По его словам, чтобы обеспечить прозрачность процесса, были привлечены представители экспертной среды и неправительственных организаций.

"Я бы не говорил, что иностранцы каким-то образом влияют или контролируют процесс реформирования органов прокуратуры", - подчеркнул Рябошапка.

Как сообщалось, ранее ряд СМИ опубликовали переписку Рябошапки с посольством США, в которой он якобы просил посольство предоставить кадры для конкурсной комиссии в Офисе генпрокурора.

В целом, говоря о реформе, генпрокурор подчеркнул, что доволен ее первым этапом.

"Очевидно, чтобы люди почувствовали изменения не только в названии (Генеральная прокуратура Украины стала Офисом генерального прокурора. – Ред.), нужны новые лица в прокуратуре, другие прокуроры. Собственно, с этого мы и начали - сделали переаттестацию в Офисе, выяснили, кто из прокуроров сможет сделать изменения, которые люди почувствуют, из 1339 прокуроров осталось чуть более 600. Сейчас такая же переаттестация будет на областном уровне, а затем - на районном", - рассказал он.

Рябошапка считает, что после реформирования прокуратуры на региональном уровне, результаты будут более ощутимы для людей.

Генпрокурор сообщил, что в контексте проведения реформ будут вноситься изменения в законодательство, в частности, в Уголовный процессуальный кодекс, что упростит работу следователей и прокуроров.

Источник: https://censor.net.ua/n3172778
 
   
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У него, как и у Коломойского уже давно есть израильский паспорт. Они уже давно засланные козачки. Для своей легализации эти суки и приняли закон для двойного гражданства.
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Не сказал, но не сказал бы - разница весомая.
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Не понимаю чем он гордится? Может быть наоборот стоит привлечь к реформированию иностранцев?
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Он это и делает, но это не всем барыгам нравится, о чём он и сказал.....про СМИ.
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не сказал бы...
а можно подумать если б контролировали то...сказал бы ?? )))))
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у портнова не гражданства козломордии? что-то не вериться...
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Україну пора на десять років передати в пряме керівництво США.
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