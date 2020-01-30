EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  1070  19
Материалы по теме:
Все про:вирус (174) Китай (1083)

 В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае

По состоянию на 29 января 2020 года в китайской провинции Хубей пребывает 51 гражданин Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Китае в ответе на запрос издания "Ракурс", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен контакт с 51 гражданином Украины, которые пребывают в провинции Хубей (49 человек пребывают в г. Ухань, 1 человек – в г. Саньян, 1 человек – в городском уезде Чжунсян г. Цзинмень)", - говорится в ответе посольства Украины в КНР.

В посольстве сообщили, что со всеми находящимися в этих городах украинцами установлен и поддерживается контакт. Кроме того, по состоянию на 29 января 2020 года по информации Национальной комиссии здравоохранения КНР среди инфицированных новым штаммом коронавируса (2019-nCoV) на территории Китая граждан Украины нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За преднамеренное распространение коронавируса или отказ от лечения в Китае ввели уголовную ответственность

Источник: https://censor.net.ua/n3172775
 
 
 Топ комментарии
 
И пусть там и остаются. Не надо нам короновирусов тут!!!
 показать весь комментарий
 
тебе, зебил, нужны коронавирусы? В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 4580 так поезжай в Ухань... если пустят... а ты попроси убедительно...
 показать весь комментарий
 
Дубилет подсчитывал?) тогда точно цифра другая))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И пусть там и остаются. Не надо нам короновирусов тут!!!
 показать весь комментарий
 
 
тебе, зебил, нужны коронавирусы? В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 4580 так поезжай в Ухань... если пустят... а ты попроси убедительно...
 показать весь комментарий
 
 
Вот и я о том же, что лучше: прилитеть и сдохнуть от коронавируса на родине, при этом заразить своих родных и окружающих или остаться в Китае, где у них хоть какой-та шанс вылечится существует. Но зебилы же думают не головой, а жопой В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 1704
 показать весь комментарий
 
 
а если бы это были твои родственники,возврвщавшиеся с отдыха,шоб ты тогда сказало?
 показать весь комментарий
 
"Наши люди в булочную на такси не ездят". Перевожу: Пересични украинцы в китай не ездят, бо дорого. А тех, кто с жиру бесится - не жалко В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 6908
 показать весь комментарий
 
Мне хватит и одного свыновируса.Уже почти год никак корону не снимет
 показать весь комментарий
 
 
перевод для тех, кто в танке: "снова пустопорожний трёп, отвечать не на что"
 показать весь комментарий
 
Интересно, Китай страна большая, но практически все находящиеся в Китае украинцы находятся именно в Ухане (49 из 51). Там что, медом намазано ?
 показать весь комментарий
 
Написано ж, що в провінції Хубей, про весь Китай мови не було.
 показать весь комментарий
 
Дубилет подсчитывал?) тогда точно цифра другая))
 показать весь комментарий
 
 
Пусть там и сидят,до полного обследования. Из- за выгоды 51-го,вся страна не должна страдать(из- за одного- братская могила,положение времен союза сраных республик). Они там по своей выгоде,почему люди должны бояться в результате за своих детей. Да, кстати это вирус разработан Рашкой.На это и был расчет и ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ ПУ! Мозг включайте!!!
 показать весь комментарий
 
Не знаю кем разработан, но пол Сибири под китайцами. Так что мы с ними соседи, выходит так.
 показать весь комментарий
 
Хубей ? это там где часы Хубло делают ? )))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх